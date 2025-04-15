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    Steam'de Activision Blizzard oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar

    Steam'de Call of Duty dahil birçok Activision Blizzard oyununa %75'e varan indirim geldi. Son tarih ise 24 Nisan. İşte fiyatı düşen ve indirime giren yapımlar...        
    Steam'de Call of Duty oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsat Tam Boyutta Gör
    Özellikle PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Call of Duty ve Diablo başta olmak üzere Activision Blizzard oyunları, Steam üzerinden büyük indirime girdi. Birçok popüler yapımda %75'e varan indirimler sunuluyor. İşte öne çıkanlar

    Steam'de başlayan Activision Blizzard indirimleri kapsamında, Call of Duty başta olmak üzere birçok yapım indirime girdi. Buna göre Diablo IV 49,99 dolardan 27,49 dolara, Call of Duty Ghosts 59,99 dolardan 19,49 dolara, Modern Warfare 2 ise 69 dolardan 27,99 dolara, Vampire: The Masquerade - Bloodlines ise 9,99 dolara düştü. Ayrıca Spyro ve Prototype da %75'e varan indirim mevcut.

    Steam'de indirime giren Activision oyunları
    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
    Diablo IV + Vessel of Hatred DLC 69,99 dolar 41.99 dolar (%30)
    Diablo IV 49,99 dolar 27,49 dolar (%45)
    Call of Duty Black Ops III 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
    Call of Duty Infinite Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
    Call of Duty Modern Warfare 2 69,99 dolar 27,99 dolar (%60)
    Call of Duty Modern Warfare Remastered 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
    Call of Duty Black Ops 2 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
    Call of Duty Ghosts  59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
    Call of Duty Black Ops Cold War 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
    Spyro™ Reignited Trilogy 39,99 dolar 9,99 dolar (%75)
    Prototype 19,99 dolar 4,99 dolar (%75)

    İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?

    Activision oyunları için Steam'de devam eden indirim 24 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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