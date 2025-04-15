Steam'de Activision Blizzard oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar

Steam'de başlayan Activision Blizzard indirimleri kapsamında, Call of Duty başta olmak üzere birçok yapım indirime girdi. Buna göre Diablo IV 49,99 dolardan 27,49 dolara, Call of Duty Ghosts 59,99 dolardan 19,49 dolara, Modern Warfare 2 ise 69 dolardan 27,99 dolara, Vampire: The Masquerade - Bloodlines ise 9,99 dolara düştü. Ayrıca Spyro ve Prototype da %75'e varan indirim mevcut.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Diablo IV + Vessel of Hatred DLC
|69,99 dolar
|41.99 dolar (%30)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|27,49 dolar (%45)
|Call of Duty Black Ops III
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty Infinite Warfare
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty Modern Warfare 2
|69,99 dolar
|27,99 dolar (%60)
|Call of Duty Modern Warfare Remastered
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Call of Duty Black Ops 2
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty Ghosts
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty Black Ops Cold War
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Vampire: The Masquerade - Bloodlines
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Spyro™ Reignited Trilogy
|39,99 dolar
|9,99 dolar (%75)
|Prototype
|19,99 dolar
|4,99 dolar (%75)
İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?
Activision oyunları için Steam'de devam eden indirim 24 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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