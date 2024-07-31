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Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce 2024 mali yılının dördüncü ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım üreticisi 4. çeyrekte 64,7 milyar dolar gelir ve 22 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 15, net gelir ise yüzde 10 oranında arttı. Öte yandan Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Microsoft gelirlerini artırdı

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre Azure, Windows Server, Nuance, GitHub ve firmanın bulut hizmetlerini içeren Microsoft Intelligent Cloud biriminin gelirleri yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolar oldu. Firmanın bulut ve sunucu gelirleri, toplam gelirinin yüzde 45’ini oluşturdu. Bununla birlikte Xbox donanım gelirleri yine düşerken Surface gelirleri ise yedi çeyrektir olduğu gibi düşmeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin Windows OEM geliri yıldan yıla yüzde 4 artarken Windows işletim sistemi, oyun, cihazlar ve arama reklamcılığı ile ilgilenen More Personal Computing biriminin geliri 15,9 milyar dolar oldu. Office yazılımı ve LinkedIn’i içeren Productivity and Business Processes biriminin gelirleri 20,3 milyar dolar oldu.

Oyun ekosistemi 500 milyon kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass'i de içeren Xbox içerik ve hizmet gelirlerinin ise bu çeyrekte yüzde 61 oranında arttığı bildirildi. Bu büyümedeki 58 puanlık dilim doğrudan Activision Blizzard gelirlerinden elde edildi. Bir kez daha Activision Blizzard’ın satın alınmasının firmanın oyun işlerini ne kadar etkilediği görüldü. Bu arada Microsoft'un oyun gelirleri, Activision Blizzard'ın ek gelirlerinin de katkısıyla toplamda yüzde 44 arttı.

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Microsoft yılın başında Xbox Game Pass'in Xbox Game Pass Core üyeleri de dahil olmak üzere 34 milyon aboneye ulaştığını açıklamıştı. Ancak Microsoft bu çeyrekte Xbox Game Pass abone sayılarını güncellemedi. CEO Satya Nadella bunun yerine platformlar ve cihazlar genelinde 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduklarını açıkladı. Xbox donanım gelirleri ise bu çeyrek yüzde 42 düştü.

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Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı