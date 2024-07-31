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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

    Microsoft, 2024 mali yılının dördüncü ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın bulut gelirleri yükselişine devam ederken oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
    Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kısa bir süre önce 2024 mali yılının dördüncü ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım üreticisi 4. çeyrekte 64,7 milyar dolar gelir ve 22 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 15, net gelir ise yüzde 10 oranında arttı. Öte yandan Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

    Microsoft gelirlerini artırdı

    Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Azure, Windows Server, Nuance, GitHub ve firmanın bulut hizmetlerini içeren Microsoft Intelligent Cloud biriminin gelirleri yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolar oldu. Firmanın bulut ve sunucu gelirleri, toplam gelirinin yüzde 45’ini oluşturdu. Bununla birlikte Xbox donanım gelirleri yine düşerken Surface gelirleri ise yedi çeyrektir olduğu gibi düşmeye devam ediyor.
    Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Şirketin Windows OEM geliri yıldan yıla yüzde 4 artarken Windows işletim sistemi, oyun, cihazlar ve arama reklamcılığı ile ilgilenen More Personal Computing biriminin geliri 15,9 milyar dolar oldu. Office yazılımı ve LinkedIn’i içeren Productivity and Business Processes biriminin gelirleri 20,3 milyar dolar oldu.

    Oyun ekosistemi 500 milyon kullanıcıya ulaştı 

    Microsoft’un oyun ekosistemi 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass'i de içeren Xbox içerik ve hizmet gelirlerinin ise bu çeyrekte yüzde 61 oranında arttığı bildirildi. Bu büyümedeki 58 puanlık dilim doğrudan Activision Blizzard gelirlerinden elde edildi. Bir kez daha Activision Blizzard’ın satın alınmasının firmanın oyun işlerini ne kadar etkilediği görüldü. Bu arada Microsoft'un oyun gelirleri, Activision Blizzard'ın ek gelirlerinin de katkısıyla toplamda yüzde 44 arttı.

    Microsoft yılın başında Xbox Game Pass'in Xbox Game Pass Core üyeleri de dahil olmak üzere 34 milyon aboneye ulaştığını açıklamıştı. Ancak Microsoft bu çeyrekte Xbox Game Pass abone sayılarını güncellemedi. CEO Satya Nadella bunun yerine platformlar ve cihazlar genelinde 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduklarını açıkladı. Xbox donanım gelirleri ise bu çeyrek yüzde 42 düştü.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/30/24209519/microsoft-q4-2024-earnings-revenue-profits-windows-xbox-gaming-surface https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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