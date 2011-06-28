Eski Marvel başkanı Angry Birds için çalışacak





Angry Birds fenomeni, Rovio firmasının, basit bir oyun temeli üzerine kurulan ancak beklenmedik büyük bir başarı elde eden platform oyunlarından birisi. Şöhretini ise tabiki iOS kullanıcılarına borçlu. Ardından Android ve Symbian derken hemen hemen tüm işletim sistemlerinde oynanabilir hale geldi.

Finli Rovio şirketi oyunun elde ettiği büyük başarı sonrası kısa bir animasyon filmi hazırlamış ve yine aynı ilgiyi yakalamıştı. Rovio artık bir oyun şirketinden ziyade film ve televizyon şirketi olmak istiyor.

Bunun için ikinci adımı Iron Man 2, Thor ve Captain America: The First Avenger gibi büyük prodüksiyonların yapımcısı David Maisel'i şirket bünyesine dahil etti. Maisel daha önce de Marvel şirketinin başkanlığını yapmıştı. Şimdi ise özel danışman olarak Rovio'ya hizmet edecek.

Rovio ilk adımı lider Finli animasyon stüdyolarından biri olan Kombo'yu satın alarak gerçekleştirmişti. Bunun meyvesi ise Angry Birds Rio animasyon filmi olmuştu.

Maisel yaptığı açıklamada Rovio'ya katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Angry Birds modelinin Rovio'ya mükemmel bir fikir ve imtiyaz hakkı sağladığını, bunun da kendisine 2003 yılındaki Marvel örneğini hatırlattığını belirtti.

Angry Birds 250 milyonu bulan indirme sayısına karşın halen büyümeye devam ediyor. Şirket bu potansiyeli animasyon ve filmler için kullanmakta kesin kararlı.