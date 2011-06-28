Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski Marvel başkanı Angry Birds için çalışacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,7b
1
6
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Angry Birds fenomeni, Rovio firmasının, basit bir oyun temeli üzerine kurulan ancak beklenmedik büyük bir başarı elde eden platform oyunlarından birisi. Şöhretini ise tabiki iOS kullanıcılarına borçlu. Ardından Android ve Symbian derken hemen hemen tüm işletim sistemlerinde oynanabilir hale geldi.
Finli Rovio şirketi oyunun elde ettiği büyük başarı sonrası kısa bir animasyon filmi hazırlamış ve yine aynı ilgiyi yakalamıştı. Rovio artık bir oyun şirketinden ziyade film ve televizyon şirketi olmak istiyor.
Bunun için ikinci adımı Iron Man 2, Thor ve Captain America: The First Avenger gibi büyük prodüksiyonların yapımcısı David Maisel'i şirket bünyesine dahil etti. Maisel daha önce de Marvel şirketinin başkanlığını yapmıştı. Şimdi ise özel danışman olarak Rovio'ya hizmet edecek.
Rovio ilk adımı lider Finli animasyon stüdyolarından biri olan Kombo'yu satın alarak gerçekleştirmişti. Bunun meyvesi ise Angry Birds Rio animasyon filmi olmuştu.
Maisel yaptığı açıklamada Rovio'ya katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Angry Birds modelinin Rovio'ya mükemmel bir fikir ve imtiyaz hakkı sağladığını, bunun da kendisine 2003 yılındaki Marvel örneğini hatırlattığını belirtti.
Angry Birds 250 milyonu bulan indirme sayısına karşın halen büyümeye devam ediyor. Şirket bu potansiyeli animasyon ve filmler için kullanmakta kesin kararlı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 8 yıl
adamları tutana aşkolsun kızgın kuşlar şirkete çok yaradı hata yapmazda fırsatları değerlendirilerse şirketi iyice büyütüp milyarlarca dolarlık değerlere getirebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue55 8 yıl
süper bir oyun ve süper haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rodentia 8 yıl
Hikayeee bu kadar çalışacak olsalar bada için de olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Rovio iyi sıçrama yaptı.Bir telefon oyunun neleri değiştiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
ne fark eder ki? kuş yerine süper kahraman falan atabilicez mi?
o değil de, angry birds eğer iOS için çakılı kalsaydı çok büyük hata ederdi. Önce Android, sonra Symbian ve Windows Mobile, en sonra da Windows ve MacOs için çıkması adamların cebine sığmayacak kadar para getirdi onlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Bu iyi haber..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim