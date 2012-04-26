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Eski Nokia yöneticisi : Elop gerektiği kadar Windows Phone platformuna özen göstermedi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen mobil telefon pazarında liderliğini sürdüren Nokia, bununla birlikte akıllı telefon segmentinde eski günlerinden oldukça uzak. Microsoft ortaklığıyla geleceğe umutla bakan Nokia'nın eski yöneticileri tam tersini düşünüyor.

3 yıl Nokia'da ve sonrasında Symbian Vakfı'nda yöneticilik yapan ve şimdi bir danışmanlık şirketinde çalışan Lee Willams, CNET sitesine eski firmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Finlandiyalı olmayan ilk tepe yöneticisi Stephen Elop'un bir yol haritası sunamadığını ve Elop ile firmanın vizyonunun kalmadığını belirten Willams, Elop öncesinde Nokia'nın liderlik pozisyonunu asla bırakmadığını vurguladı.

Elop'un finans müdürü gibi davrandığını vurgulayan Williams, geleceğe odaklanmak yerine masraflara ve şirket için faaliyetlere odaklandığını belirtti. Nokia bir vizyoner tarafından değil masraflardan kısmak isteyen biri tarafından yönetiliyor.

Williams'a göre çok fazla değişim geçiren Nokia, Symbian ile hızla pazar payı kaybederken, Windows Phone ile çok yavaş artış gösteriyor. Nokia'nın Symbian işletim sistemi ile daha gelişmiş bir platform oluşturma imkanı varken işin kolayına kaçarak Windows Phone ortaklığına girişti. Symbian ve MeeGo'dan vazgeçilmeden Windows Phone cihazları portfolyoya eklenseydi, Nokia şimdi çok farklı bir pozisyonda olabilirdi.

Bir beyin göçü yaşayan Nokia'nın tecrübeli yöneticileri ayrılırken, Microsoft'un genç personeli önemli görevlere getirildi. 

Williams yönetici iken Nokia'nın 10 cihazından 7'si yüksek karj marjına sahipti ve her biri on milyonlarca satmaktaydı. Son çeyrekte ise sadece 20 milyon Symbian cihazı satıldı. Lumia cihazları ise bu konfigürasyonla ancak iki milyon satabilecek kapasitede.

Williams bir Symbian modeli kötü olsa bile güçlü Nokia markası nedeniyle 2.5-3 milyon arası satış yapabildiğini aktarırken şimdi Windows Phone modelleri sadece ABD'de 200 000 ünite satabildi. Williams Symbian döneminde Nokia'nın verimli bir inekken şimdi ölü bir ördeğe dönüştüğünü söylüyor.

Symbian yöneticisi iken S40 ve MeeGo projelerini ekibiyle beraber sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Williams, şimdi pek çok uzmanın ayrıldığını ve MeeGo'ya geliştirici desteğinin kalmadığını ifade etti.

Williams, Nokia'nın Android'den hiç bir kazancının olmayacağına inanıyor. Çünkü Android, Nokia'nın kendi ekosistemini kurmasına karşı direnecek bir yapıya sahip. Nokia'nın hali hazırdaki sunduğu seçenekleri sunmaktan bile uzak. Android aslında reklam alanı yaratmaya yarıyor.

Windows Phone cihazları mevcut batarya ömrü veya kamera özellikleriyle iddialı olabilecek bir yapıda değil. Henüz uygulama mağazası da emekleme aşamasında ve rakiplerini yakalamak için yeterli zamanı yok. Ayrıca yeteri kadar esneklik tanımayan bir ekosistem.

Windows Phone 8 ise doğru yönde atılmış önemli bir adım. Anahtar rol oynayacak önemli gelişmeler yaşanıyor. Ancak Nokia'nın kendi bünyesinde bu geliştirmeler zaten hali hazırda bulunuyordu.

Williams; Elop Microsoft İşletme Bölümü başkanı iken Nokia yöneticilerinden Jorma Ollila'nın, firmaya biraz ABD kültürü enjekte etmek umuduyla tepe yöneticisi olmasını desteklediğinin de altını çiziyor. Ancak Nokia'yı Nokia yapan Finlandiya'dır ve bu hep böyle kalacak.

Firmaların kötü dönemlerinde acımasızca eleştirildiğine sık sık şahit oluyoruz. Nokia da bunlardan birisi. Önümüzdeki dönemde firmanın yükselişe geçmesi bu eleştirileri azaltacaktır.

http://crave.cnet.co.uk/mobiles/nokias-windows-phone-bear-hug-is-choking-the-mighty-finn-50007750/ Yorum Yaz
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Sajuuk 7 yıl en beğenilen
Eskiden N95'e hayal gozuyle bakardim... Simdi Nokianin Bir devini geçtim, devlerle kapışan bir savaşçısı bile yok.
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napolyon94 7 yıl
Sirketin basinda fatih yurek var nokia ne yapsin
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DH Misafiri 7 yıl
"Nokia'nın hali hazırdaki sunduğu seçenekleri sunmaktan bile uzak. Android aslında reklam alanı yaratmaya yarıyor.".
Nokia android icin hem bu cumleyi kullaniyor, acaba bu secenekler neki, telefonu seri porttan 56k modem olarak kullanmakmi veya nokia pc suitle outlook senkrenizasyonumu
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ahmetdemirci 7 yıl
halbuki 808 modeli ile çok iyi bir çıkış yapabilirdi. 808'e çok daha iyi bir işlemci ve ekran çüzünürlüğündede yükseltmeye gitseydi grafiğin ucu yukarı doğru dönebilirdi. tuttu 808'e bundan 4-5 ay önce çıkmış nokia 700-701 ile aynı işlemciyi taktı. ve 4" ekranada aynı çözünürlüğü koydu.
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DH Misafiri 7 yıl
nokia ne derse desin, nokianın android'e ihtiyacı var.
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Farwynd 7 yıl
Zaten Elop'un şirkette ne yaptığını anlayamadım ben.
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Mellkor 7 yıl
Su elop un bir seveni ni dahi gormedim. Bir gitmedi adam. Habire nokia ya ismine zarar vermekten baska birsey yaptigi yok. Gerci adamin vizyonu ve amaci belli. Bilmem herkes farkinda mi ama suan piyasada Made in USA olmayan isletim sistemi kalmadi.
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Mr. Jingles 7 yıl
Yönetim kurulunun bir an önce toplanıp Stephen Elop'u görevinden alması gerekiyor. Bir insan bu kadar mı vizyon fakiri olur anlamak güç. Williams'ın söylediği şeyler doğru. Özellikle piyasada söz sahibi olduğun Symbian ve büyük potansiyeli ve geleceği olan MeeGo gibi iki harika sistemden vazgeçip Windows Phone gibi henüz yaygın olmayan ve sözü geçmeyen bir sisteme bu denli bağlanıp tüm umutlarını buna bağlaması Stephen Elop'un ne kadar mantıksızca hareket ettiğinin ve başarısız bir CEO olduğunun göstergesi. Diğer söylediği ise bunu kanıtlar nitelikte. Elindeki sistemlere ağırlık verip yatırım yapacağına işin kolayına kaçıp Microsoft ile anlaştı ve Nokia'yı Nokia yapan Symbian'dan ve Nokia'nın kurtuluşunun garantisi olan MeeGo'dan vazgeçti. MeeGo'yu beğenmeyen teknoloji sitesi yoktu. Apple'a olan yakınlığıyla bilinen ve genelde Nokia'yı olumsuz yönde eleştiren Engadget bile övgüler yağdırmıştı N9'a. MeeGo ile birlikte herkes artık Nokia'dan kralın dönüşünü görmek istiyordu. Ta ki Elop MeeGo bitti deyinceye kadar.

Nokia'yı rakiplerinden ayıran buydu zaten. Kendi ekosistemini kendi yaratan bir firmaydı. Ama şimdi diğer üreticilerden hiçbir farkı kalmadı. Bu adam CEO olmadan önce liderlikten taviz verilmiyordu ama şimdi o görüntüden eser yok. Bu adam güya Nokia'nın kan kaybını durduracaktı. Bırakın durmayı kan kaybı daha da hızlandı. Elop'un CEO olarak kaldığı her dakika Nokia'ya daha çok zarar veriyor. Bir an önce Elop'un CEO görevinden alınması gerek. CEO olacak tek kişi ve aynı zamanda Nokia'yı kurtaracak olan kişi Anssi Vanjoki.
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E_Aydin35 7 yıl
"Halen mobil telefon pazarında liderliğini sürdüren Nokia" şu demek oluyor bu başarısızlığa "rağmen" hala... ve buda bir yere kadar sürücek çünkü Nokia'nın yağtığı büyük işlerim devasa satışların kalıntıları bunlar.. Evet Nokia yılların markası ilk telefonlarımız, ilk heyecanlarımız, belkide o heyecanı katan zil sesleri, oyunlar.. Nokia'nın en büyük katkısı par bu işte am agelgelelim geldiği son nokta hiç iç açıcı değil adam da belirtmiş zaten, Nokia sadece kendi olarak ilerleseydi ve Symbian ile yoluna daha iyi şeyler katsaydı Android'de bile olmayan altyapı ile şimdi herşey farklı olabilirdi ama başka bir yola gildiler böyle olacağını kimse bilemezdi.. İleride bu bence kesinlikle düzelecekdir.
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thepersonyouhavecalled 7 yıl
Vay bee .Nokia neydin noldun :D üzücü aslında.Ben nokia yla büyüdüm 3310 da yılan oynardık.Xperia s almadan önceki telefonum n95 ti.Nostalji :P
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Burak1916 7 yıl
adama katılıyorum elop nokiayı iyice batırdı windows phone aşkı yüzünden. bence elopu şutlamalılar finliler dükkanlarına sahip çıkamadılar
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Dexter61 7 yıl
Bunu artık eski bir yönetici bile söylüyorsa susun artık
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simaros 7 yıl
DH Misafiri
Nokia, iPhone ve Androidin pazara hakim olması ile iyice afalladı. Alel acele, meego diye bir işletim sistemi yapıp, daha sonra geliştirme yapmayacağını açıklıyor.Windows Mobile ile el sıkışıp, symbian ve java cihazları piyasaya sürmeye devam ediyor.Üstüne böyle saçma açıklamalarla, kendini akıllı sanan Stephen Elop karşımıza çıkıyor: tinyurl.com/... lafları yutacağından da adım gibi eminim.

yuh meego alel acele mi yapıldı dostum sen meego bildiğine emin misin
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bilalMW 7 yıl
windows phone lar tamam nokia'yı eski günlerine götüremeyecek ama bir nebze olsun toparlanması için nefes aldıracağını düşünüyorum.
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