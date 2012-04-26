Eski Nokia yöneticisi : Elop gerektiği kadar Windows Phone platformuna özen göstermedi

Halen mobil telefon pazarında liderliğini sürdüren Nokia, bununla birlikte akıllı telefon segmentinde eski günlerinden oldukça uzak. Microsoft ortaklığıyla geleceğe umutla bakan Nokia'nın eski yöneticileri tam tersini düşünüyor.





3 yıl Nokia'da ve sonrasında Symbian Vakfı'nda yöneticilik yapan ve şimdi bir danışmanlık şirketinde çalışan Lee Willams, CNET sitesine eski firmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Finlandiyalı olmayan ilk tepe yöneticisi Stephen Elop'un bir yol haritası sunamadığını ve Elop ile firmanın vizyonunun kalmadığını belirten Willams, Elop öncesinde Nokia'nın liderlik pozisyonunu asla bırakmadığını vurguladı.





Elop'un finans müdürü gibi davrandığını vurgulayan Williams, geleceğe odaklanmak yerine masraflara ve şirket için faaliyetlere odaklandığını belirtti. Nokia bir vizyoner tarafından değil masraflardan kısmak isteyen biri tarafından yönetiliyor.





Williams'a göre çok fazla değişim geçiren Nokia, Symbian ile hızla pazar payı kaybederken, Windows Phone ile çok yavaş artış gösteriyor. Nokia'nın Symbian işletim sistemi ile daha gelişmiş bir platform oluşturma imkanı varken işin kolayına kaçarak Windows Phone ortaklığına girişti. Symbian ve MeeGo'dan vazgeçilmeden Windows Phone cihazları portfolyoya eklenseydi, Nokia şimdi çok farklı bir pozisyonda olabilirdi.





Bir beyin göçü yaşayan Nokia'nın tecrübeli yöneticileri ayrılırken, Microsoft'un genç personeli önemli görevlere getirildi.





Williams yönetici iken Nokia'nın 10 cihazından 7'si yüksek karj marjına sahipti ve her biri on milyonlarca satmaktaydı. Son çeyrekte ise sadece 20 milyon Symbian cihazı satıldı. Lumia cihazları ise bu konfigürasyonla ancak iki milyon satabilecek kapasitede.





Williams bir Symbian modeli kötü olsa bile güçlü Nokia markası nedeniyle 2.5-3 milyon arası satış yapabildiğini aktarırken şimdi Windows Phone modelleri sadece ABD'de 200 000 ünite satabildi. Williams Symbian döneminde Nokia'nın verimli bir inekken şimdi ölü bir ördeğe dönüştüğünü söylüyor.





Symbian yöneticisi iken S40 ve MeeGo projelerini ekibiyle beraber sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Williams, şimdi pek çok uzmanın ayrıldığını ve MeeGo'ya geliştirici desteğinin kalmadığını ifade etti.





Williams, Nokia'nın Android'den hiç bir kazancının olmayacağına inanıyor. Çünkü Android, Nokia'nın kendi ekosistemini kurmasına karşı direnecek bir yapıya sahip. Nokia'nın hali hazırdaki sunduğu seçenekleri sunmaktan bile uzak. Android aslında reklam alanı yaratmaya yarıyor.





Windows Phone cihazları mevcut batarya ömrü veya kamera özellikleriyle iddialı olabilecek bir yapıda değil. Henüz uygulama mağazası da emekleme aşamasında ve rakiplerini yakalamak için yeterli zamanı yok. Ayrıca yeteri kadar esneklik tanımayan bir ekosistem.





Windows Phone 8 ise doğru yönde atılmış önemli bir adım. Anahtar rol oynayacak önemli gelişmeler yaşanıyor. Ancak Nokia'nın kendi bünyesinde bu geliştirmeler zaten hali hazırda bulunuyordu.





Williams; Elop Microsoft İşletme Bölümü başkanı iken Nokia yöneticilerinden Jorma Ollila'nın, firmaya biraz ABD kültürü enjekte etmek umuduyla tepe yöneticisi olmasını desteklediğinin de altını çiziyor. Ancak Nokia'yı Nokia yapan Finlandiya'dır ve bu hep böyle kalacak.





Firmaların kötü dönemlerinde acımasızca eleştirildiğine sık sık şahit oluyoruz. Nokia da bunlardan birisi. Önümüzdeki dönemde firmanın yükselişe geçmesi bu eleştirileri azaltacaktır.