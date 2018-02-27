Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim

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Renault, araçlarını yenilemek isteyen müşterilerine yeni bir fırsat sunuyor. 16 yaş ve üzeri araç sahiplerinin faydalanabileceği bu fırsat, şirketin iki farklı modelinde yapılan 10.000 TL’lik indirimi kapsıyor.

Renault’un yeni kampanyası kapsamında 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyenler 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli bu kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde 2018 model Megane Sedan ve Clio hatchback modellerinin perakende satın alımlarında anahtar teslim fiyatı üzerinden 10.000 TL indirim sağlanıyor.

Renault Clio hatchback satış fiyatları indirimsiz olarak Joy 1.2 75 beygir donanım paketiyle 64.800 TL’den başlayıp en tepede yer alan Icon 1.5 dCi EDC 90 beygir versiyonuyla 104.100 TL’ye kadar yükseliyor. Megane sedanın satış fiyatları ise indirimsiz olarak Joy 1.6 16V 115 beygir paketinde 82.850 TL’den başlayarak Icon 1.5 dCi EDC 110 beygir ile 143.000 TL’ye tırmanıyor.

Renault’un 15 Mart 2018’e kadar sürecek olan yeni kampanyası dahilinde şartlar yerine getirildiğine Clio hatchback modeli 54.800 TL, Megane sedan modeli ise 72.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.