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Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim

Renault, yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerine yönelik yeni fırsatını duyurdu. 16 yaş ve üzeri araç sahipleri Clio hatchback ve Megane Sedan modellerinde 10.000 TL indirimden faydalanıyor.
1 yıl
18,7b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim
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Renault, araçlarını yenilemek isteyen müşterilerine yeni bir fırsat sunuyor. 16 yaş ve üzeri araç sahiplerinin faydalanabileceği bu fırsat, şirketin iki farklı modelinde yapılan 10.000 TL’lik indirimi kapsıyor.

Renault’un yeni kampanyası kapsamında 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyenler 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli bu kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde 2018 model Megane Sedan ve Clio hatchback modellerinin perakende satın alımlarında anahtar teslim fiyatı üzerinden 10.000 TL indirim sağlanıyor.

Renault Clio hatchback satış fiyatları indirimsiz olarak Joy 1.2 75 beygir donanım paketiyle 64.800 TL’den başlayıp en tepede yer alan Icon 1.5 dCi EDC 90 beygir versiyonuyla 104.100 TL’ye kadar yükseliyor. Megane sedanın satış fiyatları ise indirimsiz olarak Joy 1.6 16V 115 beygir paketinde 82.850 TL’den başlayarak Icon 1.5 dCi EDC 110 beygir ile 143.000 TL’ye tırmanıyor.

Renault’un 15 Mart 2018’e kadar sürecek olan yeni kampanyası dahilinde şartlar yerine getirildiğine Clio hatchback modeli 54.800 TL, Megane sedan modeli ise 72.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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FIRAT_G_ 1 yıl en beğenilen
100.000 lirayı verebilecek adam 10.000 lira daha verir merak etmesin kimse. Zaten 100.000 liralik araba alacak adamın 3-5 bin liralık arabayla işi olmaz.
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General. 1 yıl
Ağam bizimle başak geçiyir
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ComandanteBilic 1 yıl
Malum siteden 2002 clio fiyatlarına baksınlar ve kendilerini sorgulasınlar...
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DH Misafiri 11 ay
1994 model skodafavoritim var sıfır renault almak isyerim lakin nakit yokkk
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Buharkentli 1 yıl
Reno markaya bedavaya binmem indirim beni kapsamıyor
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cancan_burak 1 yıl
Hurda teşviğini kendi indirimi gibi söylemek en hafif tabirle çakallıktır
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astegon 1 yıl
Eğer mevcutta bir aracınız varsa
Bakımlarını yaptırın
Ellerinizle yıkayın
Güzel kokular alın
Pamuklarda yatırın
Valla ben branda almayı bile düşünüyorum bu fiyatlar böyle oldukça. Her gün kullansam da en azından boya koruma olur ucuzdan
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predator93 1 yıl
10bin tl hurda indirimine ek +5bin tl reno indiriyor. toplam 15 bin tl indirim.
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Kasto_37 1 yıl
2. elin bu kadar değerli olduğu ülkemizde bu kampanya pek iş yapacağını sanmam. 98 model clio-1 aracımı 14000 tl ye sattım. Adamın elindeki araç harbi hurda kıvamında olursa belki yararlanır. Yoksa piyasaya satıp Bayiden alması daha mantıklı.
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DH Misafiri 1 yıl
tüm türkiye sonumuz kötü bence, böyle bir yasa çıkıyor maddi ve manevi yönden iyi olmayana dokunuyor, adam düşünüyor bende var 16 yaşında bir araç değiştirirsem banka bana destek verir burda kim kazanıyor devlet kim zarar görüyor şahıs, gaza geliyor alıyor bizim millet, gerek yok kendinizi zorlamaya ayağınızın biri çukurda diğer bankada hayat zor varsa altında 16 ve üst yaş araç bırak kalsın sür zorun ney, varsa nakitin git 2 ci el araç al sıfır araç da %99 zam 10 bin tl hikaye indirimde.
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DH Misafiri 1 yıl
Hurda tesvigi icin olan araci bsna verin diyor. Nakit alima gitsen zaten 10 bin inecek. Liste fiyatindan indirim yapmatan yerlere gidin. Her markada var bu indirim.
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denizbay1 1 yıl
Şimdi bak, ajans elemanı, Renonun havalısı, iyi oku; benim aracım 15 yaşında ama hala taş gibi. Neden? Çünkü Reno değil! :)) Yani üzgünüm ama... Avrupa'da (HL) Volvo bandında üretilmiş bu bir. 2.0 + Turbo motor hacmine sahip. Hadi hız tercihtir, yerine göre eleştirilebilir ve eleştirenleri de haklı bulurum ama hız yapıyorum evet (maalesef) fakat Virajlar da araçlarınızdaki yol tutuşu mutuşu hak getire haberiniz olsun, milleti katledeceksiniz bu da iki! Şimdi çok uyanıklar sizi, sizin bu kıytırık araçlarınıza 10 bin liraya mı sayalım? Herkes mi çakal olmuş, hepsi mi çok akıllı bu milletin peşine düşmüş bilmiyorum ki. Yani adam gider 16 yaşındaki aracını en kötü 20-30 bine satar zaten ey uyanık! Renocular okuyorsunuz değil mi buraları, iyi okuyun iyi.
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selamolsun1 1 yıl
Alsınlar başlarına çalsınlar o indirimi
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