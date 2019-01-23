Eski bir Lumia 950 XL'da Windows 10 ARM sürümü çalıştırıldı

Microsoft Windows 10 mobil sürümünün fişini bu yıl içinde çekecek olsa da Windows temelli akıllı telefonlar için Windows 10 öldü demek için henüz erken olabilir. Zira Youtube üzerinde paylaşılan bir videoda esli bir Lumia 950 XL akıllı telefon, Windows 10 ARM sürümünü çalıştırırken görüntülendi.

“ADeltaX” adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, Microsoft’un ARM tabanlı işlemcilerde kullanılmak üzere geliştirdiği Windows 10 ARM sürümünün eski sayılabilecek bir telefonda gayet akıcı bir şekilde çalıştığı görülebiliyor.

Windows 10 ARM sürümünün çok yönlülüğüne de örnek sayılabilecek bu paylaşım, eski Windows Phone sahiplerini sevindirecek cinsten.

Aşağıda farklı bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda ise yine bir Lumia 950 XL ile Fallout 1 oyununu çalıştırıldığını görebilirsiniz.

https://www.techradar.com/news/windows-10-arm-shown-running-on-an-old-lumia-950-xl