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Eski bir Lumia 950 XL'da Windows 10 ARM sürümü çalıştırıldı

Windows telefonlarınızın öldüğünü düşünüyorsanız, bu fikrinizi bir kez daha gözden geçirmenizde fayda olabilir. Zira bazı kullanıcılar eski telefonlarda Windows 10 ARM sürümünü çalıştırdılar.
3 ay
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26
Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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Microsoft Windows 10 mobil sürümünün fişini bu yıl içinde çekecek olsa da Windows temelli akıllı telefonlar için Windows 10 öldü demek için henüz erken olabilir. Zira Youtube üzerinde paylaşılan bir videoda esli bir Lumia 950 XL akıllı telefon, Windows 10 ARM sürümünü çalıştırırken görüntülendi.

“ADeltaX” adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, Microsoft’un ARM tabanlı işlemcilerde kullanılmak üzere geliştirdiği Windows 10 ARM sürümünün eski sayılabilecek bir telefonda gayet akıcı bir şekilde çalıştığı görülebiliyor.

Windows 10 ARM sürümünün çok yönlülüğüne de örnek sayılabilecek bu paylaşım, eski Windows Phone sahiplerini sevindirecek cinsten.

Aşağıda farklı bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda ise yine bir Lumia 950 XL ile Fallout 1 oyununu çalıştırıldığını görebilirsiniz.


https://www.techradar.com/news/windows-10-arm-shown-running-on-an-old-lumia-950-xl Yorum Yaz
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oktayakgoz 3 ay en beğenilen
Microsoft elinde ki bu gücü neden kullanmıyor çok merak ediyorum
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AirSupport 3 ay
Salak Microsoft şu güzelim telefonu sistemi öldürdü. Kendisini öldürse yine iyi Nokia’yı da öldürdü.
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MK* 3 ay
Microsoftun yapması gerekeni kullanıcılar yapıyor
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ehmet04 3 ay
Eskilerden kalma derken anlamadım tarihe baktım temmuz 2018 de paylaşmış video daki ne benziyor eski ise eğer video daki sürümle arasındaki fark ne olabilir siz sanırım eski olan versiyonunu biliyorsunuz
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ehmet04 3 ay
yadi.sk/...
yadi.sk/...
İngilizce olanı bulamadım buda rus sitesinden gerekli dosyalar ve nasıl yapılacağı anlatılıyor
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smart1978 3 ay ehmet04
Bir ara incelerim videolardaki ile aynisi mi diye .
Sonucta bir ihtimal buldugunuz eskilerden kalma da olabilir.
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ipli jeton 3 ay
Windows'un etkinleştirilmemiş olduğu görülüyor. Elemenın ya lisansı yok ya da MS telefona Normal W10 yüklenmesini istemediğinden etkinleştirme yapmadı.
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ipli jeton 3 ay
Sanırım sadece tablet modunda çalışabiliyor. Desktop modunu göstermedi.
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ehmet04 3 ay
Bi kaç sitede buldum nasıl yapıldığını ama ingilizce olduğu için anlamadığım kısımlar var onun için cesaret edemedim hatta 5 gb küsürde rar dosyası indirdim fakat tam anlamadan yapmak istemedim
Aslında yabancı değilim bu işlere daha önce Nexus telefonuma ubuntu sailfish os firefox os Vs Vs bi çok işletim sistemi ve rom yükledim lumia 950 xl yede Windows arm yüklerim yeterki türkçe biri anlatsın
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smart1978 3 ay ehmet04
Gerci esasli arastirmadim . Buldugun kaynagin adresini paylasir misin burada?
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ehmet04 3 ay
Nasıl yapıldığını türkçe anlatan olsada bizde yapsak evde bi tane lumia 950 xl boş duruyor
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smart1978 3 ay ehmet04
Anladim haklisin.
Musait olunca haber veririm
.
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smart1978 3 ay
twitter.com/...
[twitter=https://twitter.com/adeltaxforce]
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kraix 3 ay
Düşünsenize SD 845 ve 8GB ram'li bir cihazda bu cihazda bir çok oyunu oynarsın herhalde :D Taşınabilir bilgisayar.
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ipli jeton 3 ay kraix
Yalnız RISC işlemciler CISC işlemcilere göre daha fazla belleğe ihtiyaç duyar. Masaüstündeki 8GB ile mobildeki 8GB eşdeğer değil.
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GetSomeRest 3 ay
Microsoft zaten desteklemezde bu port edenlere engel olmasa bari. GSM modülünün driverlarını geliştiricilere verse zaten onlar microsofttan daha güzel becerirler bu işi. Bence tutar bu iş.
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basartenk 3 ay
Şebeke de çekiyosa çok mantıklı
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windows 10, lumia 950xl ve
4 etiket daha windows 10 arm Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Gökhan Gülsün
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