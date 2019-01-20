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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin

Microsoft, kaderine terk ettiği Windows 10 Mobile platformunu tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket Windows telefon kullanıcılarına iOS veya Android cihaza geçmelerini önerdi.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çok nadir de olsa şirketlerin kendi kullanıcılarına rakip platforma geçmelerini önerdiğini görürüz. Bunların arasına Microsoft da katıldı. Yazılım devi uzunca bir süredir Windows destekli akıllı telefonlarını kaderine terk etmişti. Şimdi ise platformu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye etti.
Ayrıca Bkz. "Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor"
Microsoft’un web sitesindeki Windows 10 Mobile destek sayfasında önemli bir değişiklik yapıldı. Yazılım devi tüm Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacaklarını belirtti.

Yazılım devinden ilginç öneri

Dahası da var. Windows 10 Mobile sürüm 1703'ü çalıştıran cihazlar 11 Haziran 2019'dan itibaren güncelleme almayacaklar. Bu da Microsoft'un söz konusu tarihten sonra bu cihazlara destek sunmayacağı anlamına geliyor.
Destek sayfasında “Windows 10 Mobile işletim sisteminin destek süresi sona erdiğinde, müşterilerin desteklenen bir Android veya iOS cihazına geçmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde bir ifade de yer alıyor. Microsoft'un açıkladığı tarihlerden sonra cihazların bazı özellikleri çalışmamaya başlayacak.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4485197/windows-10-mobile-end-of-support-faq Yorum Yaz
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sreylare 4 ay en beğenilen
Windows 7, 8 ve sırada 10 mobile. Verilen sözler vardı üzerine yattınız. Ben de bu troll şirkete milyonların umudunu ve paralarını geri vermesini önereceğim. Hatta umarım onbinlerce kişi karşı davalar açar bu şirkete politikası yüzünden. Nokia'dan 100 kat beter olun.
Windows 7, 8 ve sırada 10 mobile. Verilen sözler vardı üzerine yattınız. Ben de bu troll şirkete milyonların umudunu ve paralarını geri vermesini önereceğim. Ha...
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pUnduli 4 ay Mr. Jingles
Windows'a şimdiye kadar yapılmış en kötü mobil işletim sistemi diyorsan, hiç konuşmada bir şey biliyor sansınlar, gerçi Windows Phone 8 ile Windows 10 Mobile arasındaki farka vakıf olup olmadığın bile muamma.
Sizin gibi UX nedir UI nedir bilmez zevksizlere dayasınlar 40 yıllık ikonları sonra arayüzüne hayran olun, sonra Microsoft'tan 3 sene sonra hepsi flat designa geçince Material Design filanda alkışlarsınız nede olsa.
Windows'a şimdiye kadar yapılmış en kötü mobil işletim sistemi diyorsan, hiç konuşmada bir şey biliyor sansınlar, gerçi Windows Phone 8 ile Windows 10 Mobile a...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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Mr. Jingles 4 ay
Stephen Elop Nokia’nın CEO’su iken bir röportajda kendisine sorulan MeeGo projesini neden sonlandırıyorsunuz sorusuna MeeGo’da gelecek görmüyorum cevabını vermişti. Neymiş gelecek Windows Phone’daymış. İşin garibi şimdiye dek yapılmış en kötü mobil işletim sistemi için şimdiye kadar yapılmış en iyi mobil işletim sistemi öldürüldü. Arayüzü desen leş ötesi bir şey. Bakmaya bile tahammül edemiyor insan.
Sonuçta piyasa kullanıcı verilerini takip etmeyen Avrupalı (Symbian ve MeeGo) işletim sistemlerinin elinden alınıp kullanıcı verilerini devlet kurumlarıyla paylaşan Amerikalı (iOS ve Android) işletim sistemlerinin eline bırakıldı.
Neyse batması iyi olmuş. Windows Phone’un veda etmesine çok sevindim. Günün en güzel haberi.
Stephen Elop Nokia’nın CEO’su iken bir röportajda kendisine sorulan MeeGo projesini neden sonlandırıyorsunuz sorusuna MeeGo’da gelecek görmüyorum cevabını vermi...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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XanthiN 3 ay
Düştüğü hale bak yazık...
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II. Ceki 3 ay
Symbian gibi unutulacak olması üzücü...
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redoano 3 ay
Microsoft'un sadece Windows gelistiren ve Windows Phone yapan bir sirket oldugu sanilip battigi falan dusunuluyor teknoloji sitesinde :D
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kırılanhayaller 3 ay
Bende Lumia 820 vardı. Ben gayet memnundum, andorid'e göre çok daha kullanışlı geliyordu. Tabi uygulama desteği vb. işi bitirdi gibi çoğunlukla. MS zaten çarkı bulmuş. Aslında çok garip işleri var bir türlü anlamıyorum mesela Movie maker gibi güzel bir uygulamayı geliştirmek varken niye saçma sapan işler yaparsın.
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adroid 3 ay
Windows mobile'nin geleceği yoktu bunu ilk çıktığında anlamıştım
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tempestatem 3 ay
Çoluk çocuk tayfası bu sistemi beğenmezdi. O konuda yorum yok.
Lakin
Clearblack amoled ve siyah temanın uyumu.
Dönemine göre önde oluşu. 2015 yılında android kumda oynuyordu.
People hub. (Tek uygulamada herkesin tüm paylaşımları, bilgileri)
Karanlık tema. (2014 te standarttı, android ve ios 2019 da anca düşünmeyi akıl etti)
İrili ufaklı bir sürü özelliği ile 2013, 2015 arasında androidden fersah fersah üstün ios ile kafa kafaya örtüşen sistemdi.
Çoluk çocuk tayfanın yapabileceği bir şey yoktu ama “iş bitirmek isteyen” insanlar için gayet akıcı, kaliteli, klas bir sistemdi. Kullanan bilirdi.
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E.YzR 3 ay
Şuan hala lumia 830 kullanıyorum ve mesajı da bu telden yazıyorum. 3 yılı devirdim ve telefon hala akıcı fakat uygulama yok. Redmi note 7ye geçme zamanı geldi elveda Windows Phone
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sosisvesalam 3 ay
o değil bu mobile yüzünden masaüstü sürümününde içine ettiler hiç kullanmadığım, formattan sonra sildiğim mağazayı masaüstüne getirdiler format attıkdan sonra arka planda çalışan 40 tane çalışan gereksiz uygulama gördüm şuan 7 tane var :) 33 tanesi benim için gereksiz ama bilmeyenlerin boş yere sisteminde yük.
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Bay Robot 3 ay
Uygulama çıkarmadılar beyler yabancı forumlardan hatırlıyorum herkes sövüyordu şu niye yok ne zaman gelecek hani gelecekti ve saire
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