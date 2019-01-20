Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin

Çok nadir de olsa şirketlerin kendi kullanıcılarına rakip platforma geçmelerini önerdiğini görürüz. Bunların arasına Microsoft da katıldı. Yazılım devi uzunca bir süredir Windows destekli akıllı telefonlarını kaderine terk etmişti. Şimdi ise platformu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye etti.

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Microsoft’un web sitesindeki Windows 10 Mobile destek sayfasında önemli bir değişiklik yapıldı. Yazılım devi tüm Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacaklarını belirtti.

Yazılım devinden ilginç öneri

Dahası da var. Windows 10 Mobile sürüm 1703'ü çalıştıran cihazlar 11 Haziran 2019'dan itibaren güncelleme almayacaklar. Bu da Microsoft'un söz konusu tarihten sonra bu cihazlara destek sunmayacağı anlamına geliyor.

Destek sayfasında “Windows 10 Mobile işletim sisteminin destek süresi sona erdiğinde, müşterilerin desteklenen bir Android veya iOS cihazına geçmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde bir ifade de yer alıyor. Microsoft'un açıkladığı tarihlerden sonra cihazların bazı özellikleri çalışmamaya başlayacak.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4485197/windows-10-mobile-end-of-support-faq