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Essential Phone 2 iptal edildi, şirket satılıyor

Android'in mimarı Andy Rubin’in şirketiyle ilgili üzücü haberler var. Sektöre çentikli tasarımı getiren Essential Phone'un ikinci versiyonunun piyasaya sürülmeyeceği ve şirketin satılacağı belirtildi.
12 ay
5,3b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Andy Rubin’in şirketi Essential, geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonu olan Essential Phone’u piyasaya sürmüştü. Ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan telefon, teknoloji dünyasına "çentikli tasarım" kavramını getirerek oyunu değiştirdi. Daha sonrasında ise başta Apple olmak üzere diğer üreticilerin bu tasarımı taklit etmeye başladıklarını gördük.
Ayrıca Bkz. "BlackBerry KEY2'nin teaser videosu yayınlandı"
Ancak şirket yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bloomberg'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Essential bu yıl piyasaya süreceği ikinci akıllı telefonu iptal etti. Çok değil daha geçtiğimiz ay Essential Phone 2 hakkında haberler çıkmış, şirket yeni akıllı telefonunda daha iyi bir kameraya yer vereceğini açıklamıştı.

Şirket alıcı arıyor

Raporda şirketin satışının da söz konusu olduğu ve olası bir satış konusunda kendilerine danışmanlık hizmeti vermesi için Credit Suisse Group AG ile anlaştığı yazıyor. Şimdiye kadar -henüz kim olduğu belli olmasa da- şirketi satın almayı düşünen bir talip çıkmış durumda.
Essential, şirketin geleceği hakkında yorum yapmayı reddederken, Rubin kendine ait Twitter hesabı aracılığıyla Essential Phone 2'nin iptal edildiğini doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Şirketin ilk telefonu olan Essential Phone, geçen yıl Mayıs ayında satışa sunulmuştu. Ancak bugüne kadar sadece 150.000 adet satan cihaz beklentileri karşılayamadı. Konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-24/andy-rubin-s-phone-maker-essential-is-said-to-consider-sale Yorum Yaz
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lefransuva 12 ay en beğenilen
Daha sonrasında ise başta Apple olmak üzere diğer üreticilerin bu tasarımı taklit etmeye başladıklarını gördük.

hahaha tam da burayı alıntılayıp. şimdi yarım elmacılar köpürerek gelir diye yorum yapacakken bi baktım gelmişler bile.
Daha sonrasında ise başta Apple olmak üzere diğer üreticilerin bu tasarımı taklit etmeye başladıklarını gördük.hahaha tam da burayı alıntıla...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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LittleMonster 12 ay lefransuva
Evet pusuda beklemiş resmen isheep😂😂
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esmerbuyucu 12 ay
"Contogo olk ossontool phono yopto. Opplo kopyolodo." diyenler vardı bir de. Apple'ın hacimli ekran siparişlerinin çoktan verilmesine ve telefonun tanıtılmasına 3-4 ay kala tasarım kopyalamayacağını idrak edemeyenler vardı. Hala daha vardır büyük ihtimal...
Essential phone kendine hayrı olmayan bir telefon olarak halkta cevabını vermiş. Andy Rubin köyüne dön.
"Contogo olk ossontool phono yopto. Opplo kopyolodo." diyenler vardı bir de. Apple'ın hacimli ekran siparişlerinin çoktan verilmesine ve telefonun tanıtılmasına...
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ozansirin89 12 ay
Telefon efsane görünüm güzel yazık olmuş
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OverClocK1ng 12 ay
Valla bana göre çentik bile o kameranın olduğu yerden daha iyi duruyor.
Ayrıca böyle bir telefon yaptın madem, hatırlıyorum da o fiyat neydi Allah aşkına.
Sen yeni bir markasın. O zaman 700 Euro dan mı ne çıkmıştı.
Aklı sıra HTC lik yapmaya kalktı, yedi zumzuğu oturdu...
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DODANLI 12 ay
Ekran parlaklığı dışında çok güzel bir telefondu. Her ay güncelleme şaşmadan alıyordu. Kamera yazılımı başarılı değildi. Pixel in kamera uygulaması ile kamera başka bir şeye dönüşüyordu. Yazık olmuş.
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aycibin 12 ay
Yazik oldu piyasada tasarim anlayisini degistirdi ama temel fonksiyonlarda(kamera kalitesi,kamera arayuzu ve fazla sayida bug'lar) sinifta kaldi.ciddi bekledigim bir donem olmustu
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Johan Elmander 12 ay
700 dolara satamayacakları belliydi ancak şu aralar 350 dolara çektiler ve yine satmıyor.
Kamerası biraz daha iyi olup 500 dolardan çıksaydı piyasayı sallardı.
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Fenomenon 12 ay
esenşıl phone'un satmamasının nedeni yanlış fiyatlandırma politikasıdır. çinli üreticiler üst donanımı yarı fiyata satıyor, ona rağmen apple piyasanın kaymağını silip süpürüyor. esenşıl phone yanlış bilmiyorsam 700$'dan çıktı. o fiyata satması zaten imkansızdı. yazık oldu.
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tecnikadamoguz01 12 ay
Vestel kafayı çalıştırsada alsa diyeceğim yanilız bu seferde zaten kendilerini yüksekten satmaya çalışıyorlar hepten biryerleri kalkar
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Kerim5100 12 ay
Resmen teorimi doğruluyor bunlar. Telefon başında Apple'la ilgili haber bekliyorlar.
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lefransuva 12 ay en beğenilen
Daha sonrasında ise başta Apple olmak üzere diğer üreticilerin bu tasarımı taklit etmeye başladıklarını gördük.

hahaha tam da burayı alıntılayıp. şimdi yarım elmacılar köpürerek gelir diye yorum yapacakken bi baktım gelmişler bile.
2 Yanıt Yanıtla +26
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LittleMonster 12 ay lefransuva
Evet pusuda beklemiş resmen isheep😂😂
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TearsForFears 12 ay lefransuva
Arkadaş sağlam troll herhalde çünkü bende iphone kullanan biri olarak teknolojiyi takip ettiğim bildiğim için essential phone un ilk olduğunu biliyorum. Arkadaş sağlam troll veya cahil.
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esmerbuyucu 12 ay
"Contogo olk ossontool phono yopto. Opplo kopyolodo." diyenler vardı bir de. Apple'ın hacimli ekran siparişlerinin çoktan verilmesine ve telefonun tanıtılmasına 3-4 ay kala tasarım kopyalamayacağını idrak edemeyenler vardı. Hala daha vardır büyük ihtimal...
Essential phone kendine hayrı olmayan bir telefon olarak halkta cevabını vermiş. Andy Rubin köyüne dön.
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hazarRS 12 ay esmerbuyucu
sakin ol şampiyon
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