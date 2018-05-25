Essential Phone 2 iptal edildi, şirket satılıyor

Andy Rubin’in şirketi Essential, geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonu olan Essential Phone’u piyasaya sürmüştü. Ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan telefon, teknoloji dünyasına "çentikli tasarım" kavramını getirerek oyunu değiştirdi. Daha sonrasında ise başta Apple olmak üzere diğer üreticilerin bu tasarımı taklit etmeye başladıklarını gördük.

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yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bloomberg'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Essential bu yıl piyasaya süreceği ikinci akıllı telefonu iptal etti. Çok değil daha geçtiğimiz ay Essential Phone 2 hakkında haberler çıkmış, şirket yeni akıllı telefonunda daha iyi bir kameraya Ancak şirketgelmiş gibi görünüyor. Bloomberg'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Essential bu yıl piyasaya süreceği ikinci akıllı telefonu. Çok değil daha geçtiğimiz ayhakkında haberler çıkmış, şirket yeni akıllı telefonunda daha iyi bir kameraya yer vereceğini açıklamıştı.

Şirket alıcı arıyor

Raporda şirketin satışının da söz konusu olduğu ve olası bir satış konusunda kendilerine danışmanlık hizmeti vermesi için Credit Suisse Group AG ile anlaştığı yazıyor. Şimdiye kadar -henüz kim olduğu belli olmasa da- şirketi satın almayı düşünen bir talip çıkmış durumda.

Essential, şirketin geleceği hakkında yorum yapmayı reddederken, Rubin kendine ait Twitter hesabı aracılığıyla Essential Phone 2'nin iptal edildiğini doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Şirketin ilk telefonu olan Essential Phone, geçen yıl Mayıs ayında satışa sunulmuştu. Ancak bugüne kadar sadece 150.000 adet satan cihaz beklentileri karşılayamadı. Konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-24/andy-rubin-s-phone-maker-essential-is-said-to-consider-sale