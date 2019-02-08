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Essential Phone 2'nin taslak çizimleri ortaya çıktı

Andy Rubin'in şirketi ilk telefonuyla istenilen başarıyı yakalayamamıştı. Essential'ın üzerinde çalıştığı ikinci telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren taslak çizimler yayınlandı.
3 ay
3b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Essential Phone, 2017'nin Mayıs ayında su damlası çentikli ekran ve Snapdragon 835 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü. Şirket henüz akıllı telefonun devam modelini çıkarmadı. Slash Gear adlı internet sitesi yaklaşmakta olan Essential Phone 2'nin tasarımını gösteren bazı taslak çizimler yayınladı.
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Patent belgelerinden alınan Essential Phone 2 çizimleri, cihazın ekranında ön kameraya ev sahipliği yapacak küçük bir delik olacağını gösteriyor. Bu da akıllı telefonun önceki modelde olduğu gibi kenardan kenara ekrana sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da yer alacak.

Teknik özellikleri henüz bilinmiyor

Telefonun teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Elbette ki Essential Phone 2'nin kesin olarak bu taslak çizimlerdeki tasarımla geleceğini söylemek için henüz çok erken. Dolayısı ile bu konuda net bir fikir sahibi olabilmemiz için önümüzdeki günlerde yeni sızıntıların ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

https://www.slashgear.com/evidence-essential-phone-ph-2-will-be-a-penultimate-evolution-06564808/ Yorum Yaz
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tugares 3 ay en beğenilen
Yine harika olur ama pazarlama ağının yetersizliği, fiyatta yapılmayan düzenlemeler bir önceki cihazı harcadı. Bu sefer ki umarım öyle olmaz.
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Askaparta 3 ay
Zorlama gibi geliyor ama rekabete yansır inşallah.
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DH Misafiri 3 ay
Ekmek cikarir gibi herkes telefon cikariyo artik hergun yeni bir model yeni bir marka
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tugares 3 ay en beğenilen
Yine harika olur ama pazarlama ağının yetersizliği, fiyatta yapılmayan düzenlemeler bir önceki cihazı harcadı. Bu sefer ki umarım öyle olmaz.
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