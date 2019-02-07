Sony Xperia XZ4 ultra geniş 'CinemaWide' ekranla gelecek

Sony bu ayın sonlarında gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son haberlere bakılırsa şirket bu önemli etkinlikte Xperia XA3 Serisi, Xperia L3 ve Xperia XZ4 modellerini tanıtacak.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz Aralık ayında Xperia XZ4'ün 21:9 görüntü oranına sahip olacağına yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak piyasada aynı görüntü oranına sahip bir başka telefon olmadığı için bu herkese biraz garip geldi.

Sony'nin MWC etkinliği 25 Şubat'ta

Şimdi ise Sony'nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "CinemaWide" adlı bir ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Yani bu da Japon şirketin 21:9 görüntü oranına sahip bir akıllı telefon duyurmaya hazırlandığını ortaya gösteriyor.

Ticari marka başvurusu, Sony'nin 21:9 panelini CinemaWide ekran olarak sunacağını onayladı. Bu görüntü oranına sahip ilk amiral gemisi telefon da Xperia XZ4 olacak. Yani böylelikle kullanıcılar 21:9 görüntü oranına uygun olarak çekilen sinema filmlerini ekranın kenarlarında siyah boşluklar olmadan izleyebilecek.

Son duyumlara göre cihazda 3360 x 1440 piksel çözünürlükte 6.5 inç HDR OLED ekran yer alıyor. Çift selfie kamerası ile donatılan akıllı telefon Sony'nin 25 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte resmiyet kazanacak.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-xperia-xz4-cinemawide/