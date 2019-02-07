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Sony Xperia XZ4 ultra geniş 'CinemaWide' ekranla gelecek

Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtılması beklenen Sony Xperia XZ4’ün 21:9 görüntü oranına sahip ultra geniş bir ekranla geleceği ortaya çıktı. Şirket yeni ekranını CinemaWide olarak tescilledi.
3 ay
11,9b
1
33
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony Xperia XZ4 ultra geniş 'CinemaWide' ekranla gelecek
Sony bu ayın sonlarında gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son haberlere bakılırsa şirket bu önemli etkinlikte Xperia XA3 Serisi, Xperia L3 ve Xperia XZ4 modellerini tanıtacak.
Ayrıca Bkz. "Yeni Galaxy S10 fotoğrafı ekrandan parmak izi okuma özelliğini onayladı"
Hatırlarsanız geçtiğimiz Aralık ayında Xperia XZ4'ün 21:9 görüntü oranına sahip olacağına yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak piyasada aynı görüntü oranına sahip bir başka telefon olmadığı için bu herkese biraz garip geldi.

Sony'nin MWC etkinliği 25 Şubat'ta

Şimdi ise Sony'nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "CinemaWide" adlı bir ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Yani bu da Japon şirketin 21:9 görüntü oranına sahip bir akıllı telefon duyurmaya hazırlandığını ortaya gösteriyor.
Ticari marka başvurusu, Sony'nin 21:9 panelini CinemaWide ekran olarak sunacağını onayladı. Bu görüntü oranına sahip ilk amiral gemisi telefon da Xperia XZ4 olacak. Yani böylelikle kullanıcılar 21:9 görüntü oranına uygun olarak çekilen sinema filmlerini ekranın kenarlarında siyah boşluklar olmadan izleyebilecek.
Son duyumlara göre cihazda 3360 x 1440 piksel çözünürlükte 6.5 inç HDR OLED ekran yer alıyor. Çift selfie kamerası ile donatılan akıllı telefon Sony'nin 25 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte resmiyet kazanacak.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-xperia-xz4-cinemawide/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
cinema-wide değil de kumanda-wide olmuş bu :D
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infom@n 3 ay
21:1 çıksın öyle alacağım.
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EyeCoral 3 ay
Sanki telefonu kullanmamızın ana sebebi sinema filmi seyretmek, ayrıca sanki tüm filmler de 21:9 formatında, bu formatı sevenler de olabilir tabi ama bu telefon seni batmaktan kurtaramaz Sony, sana seni batmaktan kurtaracak telefon lazım, bu o değil...
Sanki telefonu kullanmamızın ana sebebi sinema filmi seyretmek, ayrıca sanki tüm filmler de 21:9 formatında, bu formatı sevenler de olabilir tabi ama bu telefon...
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ouzqan 3 ay
2-3 seneye diğer firmalar da geçince görürsünüz
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erci501 3 ay
Nerde o it is a sony diyen tipler
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cleancoder 3 ay
Tövbe bismillah. Bu nasıl telefon arkadaş ya? Ne oran var ne orantı, sakat eder adamı valla, arka cebe koyamazsın :) Benim için 19:9'un üstündeki görüntü oranları kabul edilemez..
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foreveriphone 3 ay
Burada satılmayacak telefonun neden reklamını yapıyorsunuz ki? SONY Sharp gibi oldu dünyada var ama burada yok.Oneplus bulmak bile Sony bulmaktan daha kolay
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fth-bsky 3 ay
Telefonu beğenmezsiniz anlarımda Sony nin batacağını nasıl iddia ediyor bazı cahiller onu anlamıyorum. Adam hayatında bakkal dükkanı işletmemiş Sony batacak diyor, öngörüye bak adamdaki.
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esmerbuyucu 3 ay
IR blaster varsa yedek uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.
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meetah 3 ay
21:9 o kadar garip duruyor ki nerdeyse rahatsız edici bir boyutta.
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WaylandIZMIR 3 ay
İğrenç olmuş
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kesbi 3 ay
Bari buna özel VR kask filan da yapsalarmış.
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er1710 3 ay
Hey Allahım bir 16/9 sever olduğumu 18/9 çeşitleri çıkınca anlamıştım. Şimdi de 21/9 çıkıyor nefret ediyorum uzun ekranlardan
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