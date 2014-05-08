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Eşyalarını kaybetme sorunu yaşayanlara yeni bir alternatif: Find

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eşyalarını kaybetme sorunu yaşayanlara yeni bir alternatif: Find
Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazları ya da cüzdan gibi aksesuarları sık sık kaybeden kişiler için San Francisco merkezli SenseGiz Team tarafından hazırlanan takip cihazı Find, Kickstarter üzerinde hedeflediği düşük bağış miktarını toplamayı başardı.
Kickstarter'da daha önce de benzerlerini gördüğümüz takip cihazlarından Find, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinden yararlanıyor ve aktif takip, telefon konum ve manuel arama olmak üzere üç farklı mod seçeneğiyle çalışma gösteriyor. Takip edilmek istenen cihazlara takılan Find, aktif takip modunda belirlenen objeden uzaklaşıldığı zaman iOS ve Android uygulaması yüklenen akıllı telefonlardan alarm verirken, telefon konum modunda belirlenen telefondan uzaklaşıldığı zaman direkt olarak kendi üzerinden uyarı yapıyor. Manuel arama modunda ise etiketlenen kayıp objeler yine akıllı telefonlardan aranabiliyor. Tercih edilen piliyle 6 ay batarya ömrü sunabilen takip cihazı, diğer Find sahipleri üzerinden de kayıp araması yapabiliyor ve örneğin kaybedilen bir dizüstü bilgisayarın iletişim kurulan son konum bilgisini harita temelinde gözler önüne serebiliyor.
Koyulan 1,000$'lık hedefi bitimine 19 gün kala 4,327$'a getiren ve başarıya ulaşan Find, yapılacak en az 15$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/sensegiz/find-v20-never-lose-anything-share-or-track-via-ap?ref=discovery Yorum Yaz
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.:. 5 yıl en beğenilen
şu foruma artık nüfus cüzdanıyla posta yoluyla başvuruyla falan kayıt alınsın

adam kazak 10 tl bulma aparatı 30 lira demiş...
lan kazağını mı çıkarıyorsun her yerde... kazak için mi bu cihaz
ne insanlar var içinde binlerce dolarlık elektronik eşyası veya manevi özel eşyası vs. olan çantasını havaalanında kafede v.s. de unutan

bi tanesi de akıl parayla değil ki satasın yazmış ama kolundan saati düşüyor veya çalıyorlar haberi yok
bunu kapalıyken orda burda kaybeden adam bir tane daha sipariş verir problem değil
ama açıkken ve bir çantaya bavula takılıyken uzaklaştığında zaten cihaz uyarı verecek unuttun diye
veya bir kafede otururken çantasını yürütürlerse çanta gidiyor diye telefonu uyarı verecek
şu foruma artık nüfus cüzdanıyla posta yoluyla başvuruyla falan kayıt alınsınadam kazak 10 tl bulma aparatı 30 lira demiş...lan kazağını mı çık...
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cübbeli gandalf 5 yıl
Adamlar illa da paranızı alacaz diyorlar
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.:. 5 yıl
şu foruma artık nüfus cüzdanıyla posta yoluyla başvuruyla falan kayıt alınsın

adam kazak 10 tl bulma aparatı 30 lira demiş...
lan kazağını mı çıkarıyorsun her yerde... kazak için mi bu cihaz
ne insanlar var içinde binlerce dolarlık elektronik eşyası veya manevi özel eşyası vs. olan çantasını havaalanında kafede v.s. de unutan

bi tanesi de akıl parayla değil ki satasın yazmış ama kolundan saati düşüyor veya çalıyorlar haberi yok
bunu kapalıyken orda burda kaybeden adam bir tane daha sipariş verir problem değil
ama açıkken ve bir çantaya bavula takılıyken uzaklaştığında zaten cihaz uyarı verecek unuttun diye
veya bir kafede otururken çantasını yürütürlerse çanta gidiyor diye telefonu uyarı verecek
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DH Misafiri 5 yıl
eşyasını kaybeden onuda kaybeder zaten. akıl parayla değilki satasın kaybetmesinler eşyalarını hayatım boyunca tek bir kol saatimi koybettim oda ya çalındı ya kolumdan düştü
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keskin53 5 yıl
kazak 10 tl bulma aparatı 30 tl
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swat882 5 yıl
Nokia nın yarı fiyatına sunmuş, gayet güzel



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