Eşyalarını kaybetme sorunu yaşayanlara yeni bir alternatif: Find

Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazları ya da cüzdan gibi aksesuarları sık sık kaybeden kişiler için San Francisco merkezli SenseGiz Team tarafından hazırlanan takip cihazı Find, Kickstarter üzerinde hedeflediği düşük bağış miktarını toplamayı başardı.

Kickstarter'da daha önce de benzerlerini gördüğümüz takip cihazlarından Find, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinden yararlanıyor ve aktif takip, telefon konum ve manuel arama olmak üzere üç farklı mod seçeneğiyle çalışma gösteriyor. Takip edilmek istenen cihazlara takılan Find, aktif takip modunda belirlenen objeden uzaklaşıldığı zaman iOS ve Android uygulaması yüklenen akıllı telefonlardan alarm verirken, telefon konum modunda belirlenen telefondan uzaklaşıldığı zaman direkt olarak kendi üzerinden uyarı yapıyor. Manuel arama modunda ise etiketlenen kayıp objeler yine akıllı telefonlardan aranabiliyor. Tercih edilen piliyle 6 ay batarya ömrü sunabilen takip cihazı, diğer Find sahipleri üzerinden de kayıp araması yapabiliyor ve örneğin kaybedilen bir dizüstü bilgisayarın iletişim kurulan son konum bilgisini harita temelinde gözler önüne serebiliyor.

Koyulan 1,000$'lık hedefi bitimine 19 gün kala 4,327$'a getiren ve başarıya ulaşan Find, yapılacak en az 15$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/sensegiz/find-v20-never-lose-anything-share-or-track-via-ap?ref=discovery