Ethereum cüzdan sağlayıcısı MyEtherWallet'tan güvenlik açığı uyarısı

Ether başta olmak üzere Ethereum blockchaini üzerine kurulan kripto para birimlerini saklamak ve transfer etmek için kullanılan Ethereum cüzdanı sağlayıcısı MyEtherWallet(MEW), son 24 saatte platformdan faydalanan bazı kullanıcıların kripto para cüzdanlarının tehlike altında olduğunu açıkladı. MEW'e göre tehlikenin sebebi ücretsiz kullanılabilen Hola VPN.

VPN kullanıcıların cüzdanları tehlikede

Mobil platformlarda kullanılabilen Holo VPN, tarayıcılar için de ücretsiz bir eklentiye sahip. Ücretsiz olması ve pratik kullanımı ile 50 milyondan fazla kişinin kullandığı VPN servisi, gün içinde 5 saat boyunca güvenlik ihlaline konu oldu. Güvenlik ihlalinin doğrudan MEW platformunu ve kullanıcıları hedef almadığını belirten MEW yine de son 24 saat içinde Holo VPN açıkken girilen kripto para cüzdanlarının tehlikede olabileceğini vurguluyor. MEW ekibi herhangi bir maddi zararın yaşanmaması adına Holo VPN kullanan kullanıcıların cüzdanlarındaki kripto paraları farklı cüzdanlara transfer etmesini tavsiye ediyor.

Hola VPN'in Chrome uzantısının saldırıya uğradığını belirten şirket, Hola VPN'i hiç kullanmayan kullanıcıların telaş yapmaması için de bir açıklama yayınladı. Geçmişte, Holo VPN'in Chrome uzantısıyla MEW'e giriş yapmayan kullanıcılar için herhangi bir sorun olmadığını belirten yetkililer, Twitter üzerinden ''MEW kullanıcılarının emniyeti ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Kullanıcılarımıza, parolalar da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini elimizde tutmadığımızı hatırlatmak isteriz.'' açıklamasını yaptı.

Tabi yaşanan bu gelişme MEW'in güvenliğinden ziyade VPN uygulamalarının güvenliği için endişe verici. Hola'nın saldırıya uğramasının ardından ücretsiz VPN'lerin güvenilirliği yeniden sorgulanır hale geldi. Öte yandan bugün yaşananlar Hola VPN'deki ilk olumsuz gelişme değil. 2015 yılında Hola VPN'in, kullanıcıların boştaki bant genişliğini hackerlara kiraladığı ve hackerların bu bant genişliği üzerinden DDoS saldırıları yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

https://techcrunch.com/2018/07/09/myetherwallet-hit-by-attack-hola/