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Ethereum'daki kritik güncelleme 2019'a ertelendi

Constantinople isimli çatallanmanın bu yıl bitmeden Ethereum blockchaininde tamamlanması bekleniyordu ancak geliştiriciler çatallanmayı 2019'un ilk çeyreğine öteledi.
7 ay
4,2b
3
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Ethereum'daki kritik güncelleme 2019'a ertelendi
 

Bugün, çok sayıda kripto para birimine ve ICO sonucunda ortaya çıkan jetonlara ev sahipliği yapan Ethereum'un dört büyük güncelleme ile mükemmel bir blockchain haline gelmesi planlanıyor. Her biri iki aşamadan oluşan bu güncellemelerden ikisi geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı. Ethereum'daki üçüncü büyük güncelleme olan Metropolis güncellemesinin ilk aşaması Byzantium geçtiğimiz yıl ekim ayında tamamlanırken Metropolis'in ikinci aşaması olan Constantinople'ün bu yıl bitmeden tamamlanması gerekiyordu. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamaya göre ise Constantinople güncellemesi 2019'a sarktı.


Yeni bir kripto para ortaya çıkmayacak 

Tabi söz konusu güncellemelerin her biri(Byzantium veya Constantinople) aslında kripto para dünyasında sıkça kullanılan çatallanma terimini karşılıyor. Bununla birlikte çatallanmada sıkça görülen durumun aksine bu güncellemelerde yeni bir kritpo para birimi ortaya çıkmıyor. 2017 yılında Bitcoin'de meydana gelen çatallanmanın ardından Bitcoin Cash, bu yılın başında meydana gelen çatallanmanın ardından ise Bitcoin Private'ın ortaya çıkması her çatallanma sonucunda yeni bir kripto para biriminin ortaya çıkacağı yönünde algı oluştursa da Ethereum'daki çatallanmalar fikir birliği üzerine, platformu daha etkin hale getirmek için gerçekleştiriliyor.


Metropolis güncellemesinin temel amacı Ethereum platformunu; daha hızlı, daha verimli ve daha masrafsız hale getirmek. Byzantium aşamasında Ethereum ağında gerçekleştirilen optimizasyonlar bu hedefleri kısmen karşılasa da Constantinople güncellemesi çok daha büyük bir öneme sahip. Bu güncellemeyle birlikte her bir işlem bloğunda oluşturulan ETH miktarı azaltılarak ağdaki ölçeklendirme problemi önemli ölçüde ortadan kalkacak.


Constantinople'ün bir diğer faydası ise Ethereum'un yeni madencilik modeline geçişi esnasında kendini gösterecek. Ethereum Casper Protokolü ile aslında uzun bir zamandır Etherum ağındaki madencilik anlayışının değişmesi bekleniyor. PoW olarak bilinen ve yüksek işlemci gücü ile güçlü madencilik donanımları gerektiren madencilik anlayışı yerine PoS sistemine yani kullanıcıların kilitli tuttukları kripto para miktarına göre üretim anlayışına geçmek için Constantinople güncellemesi ile ön hazırlıklar tamamlanacak. Ayrıca Constantinopole'ün ardından ProgPow güncellemesi ile madencilik donanımlarına karşı direnç de artırılacak.


Constantinople kodları geçtiğimiz aylarda test ağında yayınlanmış ve geliştiricilerin test edebilmesi için sunulmuştu. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre test ağındaki kodlar bazı hataları barındırıyor ve şu an için Ethereum ağında yayınlanabilecek durumda değil. Bu hatalar düzeltildikten sonra Constantinople'ün ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında Ethereum ağında aktif hale gelmesi bekleniyor.


https://ethereumworldnews.com/ethereum-constantinople-blockchain-upgrade-delayed-until-2019/ Yorum Yaz
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