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Ethereum tabanlı güven garantisi veren sosyal ağ Numa

Facebook'un başına dert açan veri güvenliği bilindiği üzere şirket hisselerinin de düşüşüne neden oldu. Yaşanan durum veri güvenliğinin açığını ön plana çıkardı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Facebook'un veri güvenliği skandalı konuşula dursun, yeni çıkan bir sosyal ağ hizmeti veri güvenliğinizi sağlama almayı hedefliyor.  Numa adı verilen sosyasl ağda bir hesap, mesaj, takip veya favori oluşturduğunuzda, bu eylemin arkasındaki veriler dağıtık olarak IPFS'ye yüklenir. Ethereum hesabınızı akıllı bir sözleşmede kullanarak bu IPFS verilerine yalnızca siz ulaşabilirsiniz.
Günümüzün sosyal ağlarıyla ilgili en yaygın şikayetlerden biri, topladıkları verilerle size en doğru içeriği sunmayı hedeflemeleri. Buna istinaden hangi içeriği göreceğinize karar veren algoritmaları da bu sosyal ağlar kontrol etmektedir.  Bunu yapabilmeleri için de tüm verilerinizi tek bir depolamada bulundurmaları gerekiyor. Numa'da verileriniz halka açık, dağıtık bir şekilde saklanır, böylece 3.parti uygulamalarının verilerinize ulaşması imkansız olur. Yani kısacası verileriniz tek bir merkezde depolanmıyor. Siz verilerinize ulaşmak istediğini zaman da herhangi bir IPFS ağı bu veriyi bulup indirebiliyor.
Numa üzerinden işlem yapmak için biraz Ethereum harcamanız gerekiyor. Fiyat olarak da işlem başına aşağı yukarı 0.00004 ETH ihtiyaç duyuluyor.
Numa'yı kullanmak için bir Etehereum hesabına ve en güncel MetaMask internet tarayıcısı uzantısına ihtiyacınız var. Buraya tıklayarak tarayıcınıza uygun olan uzantıyı ekleyebilir veya Numa'ya giriş yapabilirsiniz.

https://www.tokendaily.co/p/numa-a-federated-social-network-built-on-ethereum-and-ipfs?t= Yorum Yaz
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