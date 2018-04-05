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Mark Zuckerberg: Facebook’u en iyi ben yönetirim

Büyük veri skandalı sonrasında koltuğu tartışılan ünlü CEO Mark Zuckerberg, görevinin başında olduğu mesajını verdi. Hatta en iyi patronun kendisi olduğunu düşünüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’u kuran ve bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan Mark Zuckerberg’in patronluğu artık sorgulanmaya başladı. Aslında daha önce de ufak tefek eleştiriler vardı ancak son sızıntı olaylarından sonra iyice ayyuka çıktı.

Görevinin başında

Hatırlanacağı üzere Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının kişilik testi için 300 bin dolayında Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak üzere sosyal ağdan aldığı izin, Cambridge Analytica firmasının 100 milyona yakın kişinin tüm verilerini hortumlayarak bir seçim manipülasyonu aracı haline getirmesine dönüşmüştü.

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Bir firma çalışanının itiraflarıyla ortaya çıkan olayın aslında Facebook tarafından bilindiği ve o dönem sessiz bir şekilde üstünün örtüldüğü ortaya çıktı. Sonrasında ise olaylar çığ gibi gelişti.

Mark Zuckerberg özür mektupları yayınlayarak hatanın kendisinde olduğunu ve bundan sonra çok daha etkili tedbirler alacağını duyurdu. Yine de tarihindeki en büyük veri sızıntısı olayından sonra Zuckerberg’in istifa etmeye niyeti yok.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, hayatın hatalardan ders çıkarmaktan ibaret olduğunu ve bu sayede ilerlemek için gerekli olan tecrübenin edinilebileceğini savundu. Facebook’u yönetebilecek en iyi kişinin halen kendisi olduğunu mu düşündüğü sorusuna ise ünlü CEO evet cevabını verdi. Yönetim kurulunun kendisini görevden alıp almayacağına dair bir soruya ise bilgisinin olmadığını belirtti.

Veri skandalı daha epey sosyal ağın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Aslında Facebook çok önceden alması gereken tedbirleri şimdi alıyor. Buna seçimi manipüle etmeye çalışan Rus kaynaklı hesaplar da dahil.

Kısa süre önce üçüncü taraf uygulamaların verilere erişme şekline kısıtlama getiren Facebook, Tinder uygulamasının çökmesine sebep olmuştu. Ayrıca kullanıcıların telefon numarası ve email adresleri ile aranabilmesi özelliği de devre dışı bırakıldı. Veri istismarının aslında bu özellik üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.

 

https://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/mark-zuckerberg-insists-hes-still-the-best-person-to-lead-facebook-as-it-emerges-a-million-uk-users-a3806201.html Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
Koltuk sevdasına fazla kapılmış gibisin zucker efendi...
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Kerim5100 1 yıl
Mark'da liderlik vasfı yok bir kere :D
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Technotronic 1 yıl
Hiç kullanmadım, zaten eskisi gibi populerde değil artık. Gittikçe kan kaybediyor
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CemalSanane 1 yıl
İyiki kullanmıyorum
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t.karaca 1 yıl
Adam senatodaki tek savunmada 2.8 milyar dolar kazandı arkadaşlar iyi bir tiyatrocu olduğunuda eklersek aslında oldukça iyi bir yöneticide diyebiliriz :)
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efe91 1 yıl
Evet "The Social Network" te kişiliği bir bozuk izledik yüksek ihtimallede öyledir. Başarısız olduğunu kimse söyleyemez sonuçta 33 yaşında dünyanın en değerli şirketlerinden birinin kurucusu ve onu bugüne getiren insan ve aynı zamanda sosyal medya devrimini yapan insan, 2020'de ABD seçimlerine aday olacağıda söyleniyor. Burada eleştirmek biraz kolaymış gibi geliyor sonuçta 500 milyar dolarlık bir sorumluluğun altına girmedik elbette manevra yapmaya çalıştıkça hatalar ortaya çıkacaktır. Ama bunların hepsi onun gibi insanlar için birer tecrübe, üstelik skandallar yeni çıksada Facebook'un ortam dinlemesi yaptığını sms bilgilerimizi aldığını dahi zaten biliyorduk.
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Fenomenon 1 yıl
"The social network" filmini izlemiştim. Orada facebook'un nasıl oluştuğu anlatılıyor. Zükenber'in aklına bu face fikri geliyor. O zamanlar myspace popüler. Ama zük'te para yok. Arkadaşına anlatıyor. Sen para ver ortak ol diyor. Sonrasında face aşırı popüler oluyor. Napster'in kurucusuyla tanışıyor. Şirketin merkezini silikon vadisine taşıyor. Face daha da büyüyor. Ardından Zük bi katakulli yapıp diğer ortağı devre dışı bırakıyor. Napster'ın kurucusu da uyuşturucudan yakalanıyor (muhtemelen zük ihbar etti). Zük'ün ortağı zük'e dava açıyor. Zük belli bir miktar para verip davadan sıyrılıyor. Doğru mudur bilmiyorum ama böyle yani...
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AskN0More 1 yıl
1: bizim çiftlikbank tosunu
2. De bu zuckerberg. Sanki kardeşler:)
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helluri 1 yıl
Neden bütün dünya yeni öğrenmiş taklidi yapıyor anlamıyorum. Facebook yaygın olmaya başladıktan itibaren bilgilerin satılacağı ve kullanılacağı belliydi. Ortada bir sızıntı yok adamın işi bu
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sniper23 1 yıl helluri
Donald Trump sayesinde yeni öğrenmiş oldular sanırım.
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zolzauza 1 yıl
Dedi ve şirketin hisse değeri %13 eridi :)
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crazywinner3 1 yıl
Hayatımda bu çocuk kadar itici bir insan görmedim
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JQKER 1 yıl
bu şuna benziyor: benim en iyi sne anladın sende yanlış anladın
en iyi sen yönetirsin ama sende yanlış yönettin her gün bir kötü haberin çıkıyor. ya çıkmayan haberler?
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