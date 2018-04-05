Mark Zuckerberg: Facebook’u en iyi ben yönetirim

Facebook’u kuran ve bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan Mark Zuckerberg’in patronluğu artık sorgulanmaya başladı. Aslında daha önce de ufak tefek eleştiriler vardı ancak son sızıntı olaylarından sonra iyice ayyuka çıktı.

Görevinin başında

Hatırlanacağı üzere Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının kişilik testi için 300 bin dolayında Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak üzere sosyal ağdan aldığı izin, Cambridge Analytica firmasının 100 milyona yakın kişinin tüm verilerini hortumlayarak bir seçim manipülasyonu aracı haline getirmesine dönüşmüştü.

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Bir firma çalışanının itiraflarıyla ortaya çıkan olayın aslında Facebook tarafından bilindiği ve o dönem sessiz bir şekilde üstünün örtüldüğü ortaya çıktı. Sonrasında ise olaylar çığ gibi gelişti.

Mark Zuckerberg özür mektupları yayınlayarak hatanın kendisinde olduğunu ve bundan sonra çok daha etkili tedbirler alacağını duyurdu. Yine de tarihindeki en büyük veri sızıntısı olayından sonra Zuckerberg’in istifa etmeye niyeti yok.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, hayatın hatalardan ders çıkarmaktan ibaret olduğunu ve bu sayede ilerlemek için gerekli olan tecrübenin edinilebileceğini savundu. Facebook’u yönetebilecek en iyi kişinin halen kendisi olduğunu mu düşündüğü sorusuna ise ünlü CEO evet cevabını verdi. Yönetim kurulunun kendisini görevden alıp almayacağına dair bir soruya ise bilgisinin olmadığını belirtti.

Veri skandalı daha epey sosyal ağın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Aslında Facebook çok önceden alması gereken tedbirleri şimdi alıyor. Buna seçimi manipüle etmeye çalışan Rus kaynaklı hesaplar da dahil.

Kısa süre önce üçüncü taraf uygulamaların verilere erişme şekline kısıtlama getiren Facebook, Tinder uygulamasının çökmesine sebep olmuştu. Ayrıca kullanıcıların telefon numarası ve email adresleri ile aranabilmesi özelliği de devre dışı bırakıldı. Veri istismarının aslında bu özellik üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.