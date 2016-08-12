E-ticaret yapmak isteyenler için öneriler





E ticaret nedir? İnternet dünyasında insanların gerçek ya da sanal ürün ile hizmetleri para karşılığında satma ve satın alma işlemine verilen addır. Yani ticaretin elektronik versiyonudur. E ticaret nasıl yapılır? Başarılı bir biçimde e-ticaret yapmak için online satış stratejilerini iyi bilmek gerekir. Karlı ürünleri iyice araştırmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda tüketiciye kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak önemlidir. E ticaret hedef ve yöntemleri üzerinde düşünülerek belirlenmelidir. Elektronik ticaret yapmak isteyenlere önerileri sizler için derledik.

Potansiyel Pazar Araştırmaları Yapın

Bu işe başlarken küçük fakat potansiyeli büyük olan bir ürün grubu ve niş seçmelisiniz. Düşük anahtar kelime araması olan nişlerden ise kesinlikle uzak durmalısınız. Örneğin 15 yaş 30 yaş genç kızlar için takı satmak iyi bir stratejidir. Fakat 15 yaş 30 yaş genç kızlar için pırlanta yüzük satmak mantıksız bir hamledir. Google Anahtar Kelime Planlayıcı aracını kullanarak anahtar kelimelerin araştırılma oranlarını belirleyebilirsiniz. Böylece sektöre girmeden pazar büyüklüğünü anlayabilirsiniz.

Rekabet Analizi Yapın

Seçtiğiniz ürün ile ilgili rekabet ortamı nasıl, bu ürün ile ilgili rakibiniz var mı yok mu, ya da kaç tane rakibiniz var bunları analiz etmelisiniz. Belirlediğiniz niş ve ürün grubunda bir çok rakip varsa bu pazarın potansiyeli de var demektir. Pazar payını arttırmak için müşterilerin dikkatini çekmeniz gerekir. Google aramaları yaparak pazardaki rakiplerinizi görebilirsiniz. Anahtar kelimeler ile rakip yoğunluğunuzu da ölçmeniz mümkündür.

Seçtiğiniz ürün ya da niş pazarda yükselen bir trend midir, yoksa geçici bir heves midir bu durumu iyi anlamanız gerekir. Google Trends aracını kullanarak bir ürünün trend mi, istikrarlı bir biçimde büyüme mi yoksa balon bir yükselişte mi olduğunu görebilirsiniz.

Ürün Yerel Olarak Satın Alınabilir Mi?

Pazara sunduğunuz ürün eğer çok kolay bir biçimde bulunuyorsa tüketiciler internetten sipariş etmek yerine birebir almayı tercih edecektir. Bu yüzden bakkal ya da marketlerde bulunmayan özel ürün ya da nişleri tercih etmeniz akıllıca olacaktır.

Hedef Kitlenizi Analiz Edin

E ticaret yapmaya başlarken pazarlamayı düşündüğünüz ürün grubu ya da nişin hangi hedef kitleye hitap ettiğini belirlemeniz gerekir. Hedef kitlenizin isteklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi anlamalısınız. Hedef kitle analizi yapmak için sizinle aynı ürünleri satan başka bir web sitesinden Alexa’yı kullanarak ziyaretçilerin demografik özelliklerini öğrenebilirsiniz.