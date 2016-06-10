Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor

Son dönemin en popüler trendlerinden birisi olan 4K, pek çok kategoride hayatımıza girmeye başladı. Bunlardan en önemlisi yayıncılık. Ülkemizde 4K yayıncılık konusunda öncü kurumlardan olan TRT, Euro 2016 maçlarını 4K olarak yayınlayacak.Ayrıca Bkz. "Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti"
Bugün 22.00 itibariyle Fransa-Romanya açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan Euro 2016 turnuvasında, toplamda 8 maç 4K çözünürlük ile sunulacak. Açılış maçı ile başlayacak 4K futbol şöleni, daha sonra çeyrek final, yarı final ve final maçları ile devam edecek. Ne yazık ki ülkemizin grup maçları bu sürece dahil değil. Eğer gruplardan çıkabilirsek, o takdirde maçlarımızı 4K olarak izleyeceğiz.
Bilindiği üzere TRT 4K adındaki kanaldan 4K çözünürlükte yayınlar izlenebiliyor. Bunun için 4K uyumlu bir televizyon ve uydu alıcıya ihtiyacınız var. TRT 4K kanalı 12.615 MHz, H (Yatay), S/R 12500 parametrelerinde izlenebiliyor.
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size hiç bir şey yaramaz cidden.vereceksin 480p yayını çamuru izlesin.
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