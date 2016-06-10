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Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor

Fransa’nın ev sahipliğinde bugün başlayacak olan Euro 2016 futbol şampiyonasında, toplam 8 maçı 4K çözünürlük seviyesinde TRT ekranlarından izlemeniz mümkün olacak.
2 yıl
5,4b
1
39
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en popüler trendlerinden birisi olan 4K, pek çok kategoride hayatımıza girmeye başladı. Bunlardan en önemlisi yayıncılık. Ülkemizde 4K yayıncılık konusunda öncü kurumlardan olan TRT, Euro 2016 maçlarını 4K olarak yayınlayacak.

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Bugün 22.00 itibariyle Fransa-Romanya açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan Euro 2016 turnuvasında, toplamda 8 maç 4K çözünürlük ile sunulacak. Açılış maçı ile başlayacak 4K futbol şöleni, daha sonra çeyrek final, yarı final ve final maçları ile devam edecek. Ne yazık ki ülkemizin grup maçları bu sürece dahil değil. Eğer gruplardan çıkabilirsek, o takdirde maçlarımızı 4K olarak izleyeceğiz.

Bilindiği üzere TRT 4K adındaki kanaldan 4K çözünürlükte yayınlar izlenebiliyor. Bunun için 4K uyumlu bir televizyon ve uydu alıcıya ihtiyacınız var. TRT 4K kanalı 12.615 MHz, H (Yatay), S/R 12500 parametrelerinde izlenebiliyor. 

 

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Neyinkafasi 2 yıl en beğenilen YveJhin
YveJhin
Ulkemiz okadar zuuuupeerrrrr ki herkesin evinde 4k standart zaten.
Daha 1080p yayin yapilmayan ulkede neyin 4k sini yayinlayacaksin.
Kufur gibi cidden...


size hiç bir şey yaramaz cidden.vereceksin 480p yayını çamuru izlesin.
YveJhinUlkemiz okadar zuuuupeerrrrr ki herkesin evinde 4k standart zaten.Daha 1080p yayin yapilmayan ulkede neyin 4k sini yayinlayacaks...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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CoreXXX 2 yıl
YveJhin
Ulkemiz okadar zuuuupeerrrrr ki herkesin evinde 4k standart zaten. Daha 1080p yayin yapilmayan ulkede neyin 4k sini yayinlayacaksin. Kufur gibi cidden...

FULL HD YE BENCE SEN GEÇEMEMİŞİN. DİJİTÜRKTE 7-8 YILDIR VAR. TÜRKSATTA TÜM ULUSAL KANALLAR FULL HD VE ÜCRETSİZ. İSİMLERİNİ SAYAYIMMI?TRT1. STAR. KANALD. SHOW. ATV. FOX KANAL7. TV8 NTV. NTV SPOR VS. VS HEPSİ FULL HD KARDEŞİM. İLLA ÜLKEMİZİ KÖTÜLEMEK İÇİN YAZI YAZIYORSUNUZ. BİRAZDA ÜLKEMİZİ SEVİN. BİZ SÜPER GÜÇ DEĞİLİZ AMA ÇOĞU DÜNYA ÜLKESİNDEN İYİYİZ. ŞÜKREDİN Bİ GÜNDE
YveJhinUlkemiz okadar zuuuupeerrrrr ki herkesin evinde 4k standart zaten. Daha 1080p yayin yapilmayan ulkede neyin 4k sini yayinlayacaksin. Kuf...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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hzoguzhan 2 yıl
türkiyede 680bin hanede 4k var gayette yüksek bir rakam
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Batuist 2 yıl
Bende philips 4K var trtnin 4K yayınını desteklemiyor bu saçma iştir!!! aman 4K alacaklar dikkat etsin..
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GT_55 2 yıl
Konu cahil akınına uğramış. Hayatında hiç trt4k'da maç izlememiş, cahil cühela tayfa gelmiş burda bilmişlik taslayıp, şöyledir , böyledir diye saçmalamanın dibine vurmuş. Ulan sen izledin mi , 4k maç ve HD maç yayını. Arasındaki farki gördün mü de , burda gelip ahkam kesiyorsun. Ulan ne çok seviyoruz deneyimlemedigimiz şeyler hakkında atıp tutmayı...
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Full hd bile tam oturmamış 4K demek yav yav.
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kadirirdem 2 yıl
artık tüm kanallar 4k ya geçse iyi olur...
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FlyingUnderpants 2 yıl
4K televizyonları full HD fiyatına satıyorlar zaten, uzaylı muamelesi yapmaya gerek yok. Sorun, 4K nın henüz oturmamış bir standart olması. Bugün 4K tv alırsanız iki sene sonra alacağınız 4K televizyon kadar uzun ömürlü olmayacaktır.
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sakiri 2 yıl
4k için 40 kalp kirmaya gerek yok.
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buzdagibalik 2 yıl
Ben de lg 4k var 2 bin TL civarında bir fiyata almıştım. Meraklısı olanlar yeni tv alırken 4k alabilirler. Şua trt nin bir kanalı dışında yayın yok gerçi izleyebildiğimiz. Ancak maçlarda deneme fırsatı olacak.
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-Oxy.gen- 2 yıl
bu başlangıç olur artık. mediamarkt felan baya reklam yaptı. yaygınlaşsa daha iyi olur 4K gerçekten muazzam.
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gcb1903 2 yıl
Kuduruyorsunuz değil mi? Şu ülkede bir çivi çakılsa, bir tane güzel şey olsa kahroluyor, verem oluyorsunuz. Olun daha çooook olursunuz. Beter olun, kudurun.
Evimde oturup mis gibi 4k maçımı da seyredeceğim sefam olsun.
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aisiklilar 2 yıl
Overlord7134
720p yayin bile zor buluyoruz 4k yayınmış güldürmeyin =))).sd yayınları upscale edip 720p veriyorlar full hd film izliyorum bide tvde hd kanallar bakıyorum çamur gibi duruyor daha hd yayınlara geçememişiz siz neyin kafasini yaşiyorsunuz.TRT4K ogün bir vatanbilgisayar dedim aç çocuğa 4k tvde 6çeşit 4k tv denedi açamadi =))).Yayın hertz felan farkliymişta fullHD yayın bile süper gerçek full hd olursa 4K malesef ülkemiz için hayal =((

HEVC dekoeri 30fps olan 4K televizyonlarla ancak usb ya da internet tarayıcısı üzerinden 4K izleyebilirsin. Aksi durumda ses var görüntü yok durumu oluşacaktır.
Tüketici olarak da bilinçli olup mutlaka HEVC dekoderi 60fps olan 4K televizyonları tercih etmeliyiz. Evimde ara ara TRT 4K izliyorum. Görüntü kalitesi gerçekten büyüleyici.
Bu arada tekno marketlerde çalışan bunun gibi çomarları biraz eğitseler iyi olacak :)
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