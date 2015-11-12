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Euro NCAP'den yeni güvenlik testi

Çok uzun yıllardır otomobil modellerinin güvenlik kapasitelerini test eden önemli kurumlardan Euro NCAP, testleri arasında yeni teknoloji bir sistemi daha eklediğini duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Euro NCAP'den yeni güvenlik testi

Otomobil modellerinin güvenlik seviyelerini ölçen ve daha iyi olmaları için önemli çalışmalar gerçekleştiren Euro NCAP, test sürecine modern otomobillerde karşımıza çıkan "otomatik acil durum fren sistemlerini" de dahil etti.
Önümüzdeki yılki genel puanlara etki edeceği belirtilen otomatik acil durum fren sistem performansı, kurum tarafından üç farklı şekilde test ediliyor. Bunlar bir yetişkinin aracın önünüden yürüyerek geçmesi, bir yetişkinin aracın önünden koşarak geçmesi ve son olarak bir çoğun aracın önüne görünmeden fırlaması. Bu senaryolarda kısaca AEB olarak geçen sistemlerin başarılı olması için 40 km hızda giden araçları yayaya çarpmadan durdurması, 40 km ile 60 km hızlar arasında ise aracı ölümcül vurma kuvvetinden uzak en az 40 km'ye kadar yavaşlatması gerekiyor.
Euro NCAP'in test hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Bu sistemleri geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor çünkü biliyorsunuz hem Türkiye hem de dünya üzerinde birçok insan, sürücü ya da kendi dikkatsizlikleri nedeniyle trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

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face1tr 4 yıl
V4LKyR
Direksiyonda sürücüler var zaten? İlginç bir test olmuş. Araçları canlı insanlar sürüyor arkadaşlar, bu testin amacı nedir?

sürücü normal ilerliyor, frenlemeyi sensörler sayesinde araç yapıyor...
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wustti 4 yıl
şu haberi yazan arkadaş hiç denemiyor mu yahu. mobilde saçma sapan bi sayfa yapısı çıkıyor. bazı haberler uyumlu bazıları uyumsuz. uyumlular nasıl yapılıyorsa hepiniz öğrenin de ona göre koyun şu linkleri.
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WarSaw 4 yıl
güzel bir haber olmuş teşekkürler
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V4LKyR 4 yıl
Direksiyonda sürücüler var zaten? İlginç bir test olmuş. Araçları canlı insanlar sürüyor arkadaşlar, bu testin amacı nedir?
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wustti 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Direksiyonda sürücüler var zaten? İlginç bir test olmuş. Araçları canlı insanlar sürüyor arkadaşlar, bu testin amacı nedir?

diyelimki bi çocuk aniden yola fırladı sen gaza bassan bile araç çocuğu görüp fren yapıyor. ya da durakta duran belediye otobüsünün önünden aniden biri yola fırladı diyelim araç algılayıp hemen duruyor. bu teknoloji bu işe yarıyor. refkekslerin kötü olsa bile yayalara çarpmanı engelliyor.
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Patren 4 yıl
güzel tekonoloji ama zaten buna benzeyen bişey yeni çıkan arabalarda yokmu hiç
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bwhiteshark 4 yıl

Böyle bir araç ile İstanbulda sürekli ani fren yapmak zorunda kalırsınız. Yaya yolunu kullanmadan koşturarak geçilen çok yer var.
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aspirin_00 4 yıl
gelişmesi gerek durma mesafesi 50 cm var yok gibi
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