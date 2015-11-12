Euro NCAP'den yeni güvenlik testi

Haber Editörü
Otomobil modellerinin güvenlik seviyelerini ölçen ve daha iyi olmaları için önemli çalışmalar gerçekleştiren Euro NCAP, test sürecine modern otomobillerde karşımıza çıkan "otomatik acil durum fren sistemlerini" de dahil etti.
Önümüzdeki yılki genel puanlara etki edeceği belirtilen otomatik acil durum fren sistem performansı, kurum tarafından üç farklı şekilde test ediliyor. Bunlar bir yetişkinin aracın önünüden yürüyerek geçmesi, bir yetişkinin aracın önünden koşarak geçmesi ve son olarak bir çoğun aracın önüne görünmeden fırlaması. Bu senaryolarda kısaca AEB olarak geçen sistemlerin başarılı olması için 40 km hızda giden araçları yayaya çarpmadan durdurması, 40 km ile 60 km hızlar arasında ise aracı ölümcül vurma kuvvetinden uzak en az 40 km'ye kadar yavaşlatması gerekiyor.
Euro NCAP'in test hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Bu sistemleri geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor çünkü biliyorsunuz hem Türkiye hem de dünya üzerinde birçok insan, sürücü ya da kendi dikkatsizlikleri nedeniyle trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
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sürücü normal ilerliyor, frenlemeyi sensörler sayesinde araç yapıyor...
diyelimki bi çocuk aniden yola fırladı sen gaza bassan bile araç çocuğu görüp fren yapıyor. ya da durakta duran belediye otobüsünün önünden aniden biri yola fırladı diyelim araç algılayıp hemen duruyor. bu teknoloji bu işe yarıyor. refkekslerin kötü olsa bile yayalara çarpmanı engelliyor.
Böyle bir araç ile İstanbulda sürekli ani fren yapmak zorunda kalırsınız. Yaya yolunu kullanmadan koşturarak geçilen çok yer var.