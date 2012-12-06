Eurograbber botnet ağı Avrupa'da banka hesaplarından 37 milyon Avro para çaldı





Kötü niyetli kişiler tarafından yönetilen ve bilgisayarları birer zombi cihazına dönüştürerek spam posta veya dolandırıcılık gibi faaliyetlere alet eden botnet ağları, bu yıl Avrupa'da büyük bir hırsızlık olayına sebep oldu.





Güvenlik firması Check Point tarafından rapor edilen bilgilere göre, PC, Android ve BlackBerry cihazlarını etkisi altına alan Eurograbber botnet ağı, Avrupa'daki çeşitli bankalarda hesabı bulunan 30 000 kurumsal veya bireysel müşterinin bilgilerini elde ederek 37 milyon Avroluk vurgun yaptı.





Bir uzak sunucu üzerinden yönetilen Eurograbber, ilk olarak bilgisayarlara sızarak etkilemeye başladı. Ardından da Android ve BlackBerry cihazlarına bulaşarak çevrimiçi bankacılıktan gönderilen mesajları uzak sunucuya yönlendirmeye başladı. Aynı zamanda Zeus adlı tuş hareketlerini kaydeden zararlı yazılımı cihazlara kuran Eurograbber, kullanıcıların tüm banka bilgilerine erişti. Gelen şifre mesajlarını da kendisine yönlendiren botnet, bu yolla 30 000 müşterinin hesaplarını boşalttı.





Hesaplardan çekilen paralar 500-250 000 Avro arasında değişiyor. Avrupa ülkeleri arasında çok hızlı yayılan botnet, kısa sürede on milyonlarca Avroyu kendi hesaplarına transfer etti.





Güvenlik uzmanları, cihazın kendisini değil artık kullanıcıyı manipüle etmeyi amaçlayan botnet ağlarının ortaya çıktığını ve kullanıcının sofistike yöntemlerle kolayca kandırıldığını açıkladı. Bunun en büyük sebebi ise çevrimiçi bankacılık işlemlerinin bilgisayarların yanında mobil cihazlardan da oldukça fazla bir şekilde yapılmaya başlanması. Bu bakımdan botnet ağlarının hedefi mobil cihazlar haline gelmeye başladı.





Bu tür saldırılardan korunmak için kolay yöntemler olmasa da hem kullanıcı hem de banka tarafında gerekli yazılımların ve kontrollerin yapılması ve dikkatli olunması gerekiyor.

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http://thenextweb.com/insider/2012/12/05/botnet-steals-47m-from-30k-european-bank-accounts-by-infecting-pcs-android-and-blackberry-devices/