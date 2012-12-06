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Eurograbber botnet ağı Avrupa'da banka hesaplarından 37 milyon Avro para çaldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Kötü niyetli kişiler tarafından yönetilen ve bilgisayarları birer zombi cihazına dönüştürerek spam posta veya dolandırıcılık gibi faaliyetlere alet eden botnet ağları, bu yıl Avrupa'da büyük bir hırsızlık olayına sebep oldu.

Güvenlik firması Check Point tarafından rapor edilen bilgilere göre, PC, Android ve BlackBerry cihazlarını etkisi altına alan Eurograbber botnet ağı, Avrupa'daki çeşitli bankalarda hesabı bulunan 30 000 kurumsal veya bireysel müşterinin bilgilerini elde ederek 37 milyon Avroluk vurgun yaptı.

Bir uzak sunucu üzerinden yönetilen Eurograbber, ilk olarak bilgisayarlara sızarak etkilemeye başladı. Ardından da Android ve BlackBerry cihazlarına bulaşarak çevrimiçi bankacılıktan gönderilen mesajları uzak sunucuya yönlendirmeye başladı. Aynı zamanda Zeus adlı tuş hareketlerini kaydeden zararlı yazılımı cihazlara kuran Eurograbber, kullanıcıların tüm banka bilgilerine erişti. Gelen şifre mesajlarını da kendisine yönlendiren botnet, bu yolla 30 000 müşterinin hesaplarını boşalttı.

Hesaplardan çekilen paralar 500-250 000 Avro arasında değişiyor. Avrupa ülkeleri arasında çok hızlı yayılan botnet, kısa sürede on milyonlarca Avroyu kendi hesaplarına transfer etti.

Güvenlik uzmanları, cihazın kendisini değil artık kullanıcıyı manipüle etmeyi amaçlayan botnet ağlarının ortaya çıktığını ve kullanıcının sofistike yöntemlerle kolayca kandırıldığını açıkladı. Bunun en büyük sebebi ise çevrimiçi bankacılık işlemlerinin bilgisayarların yanında mobil cihazlardan da oldukça fazla bir şekilde yapılmaya başlanması. Bu bakımdan botnet ağlarının hedefi mobil cihazlar haline gelmeye başladı. 

Bu tür saldırılardan korunmak için kolay yöntemler olmasa da hem kullanıcı hem de banka tarafında gerekli yazılımların ve kontrollerin yapılması ve dikkatli olunması gerekiyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/12/05/botnet-steals-47m-from-30k-european-bank-accounts-by-infecting-pcs-android-and-blackberry-devices/ Yorum Yaz
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mk2kill 6 yıl
dunyada en cok zues ile enfekte olmuş 5 ulkeden birisi turkiye. kişi basına dusen bilgisayar avrupa ve amerika standardının altında olsa da ,sagolsun porno ve korsan merakı yuzunden kendi elimizle makinelere kuruyoruz farkinda olmadan.
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memoseler 6 yıl
Bir botnetde biz kuralım.
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napolyon94 6 yıl
Birde blackberry en guvenli cihaz
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Amedra 6 yıl
Habi okurken ağzım açık kaldı vallahi. 37 milyon € nedir yahu? Sağlam vurgun yapmışlar vallahi. Botnet hafife alınmayacak birşey sonuçta. Hatta gelecekte de bir çok kez karşımıza çıkacağından eminim.
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Mr.Loney 6 yıl Amedra
Amedra

Habi okurken ağzım açık kaldı vallahi. 37 milyon € nedir yahu? Sağlam vurgun yapmışlar vallahi. Botnet hafife alınmayacak birşey sonuçta. Hatta gelecekte de bir çok kez karşımıza çıkacağından eminim.

çekilen paralar 500-250.000 euro arasıymış
Bankacılık işlemlerini telefondan ve bilisayardan çok sık gerçekleştiriyoruz. Umarım bizi de bulmaz
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