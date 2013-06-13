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Evernote, Mac işletim sistemi için 5.1.4 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evernote, Mac işletim sistemi için 5.1.4 sürümüne güncellendi
En popüler not alma uygulamalarından Evernote, Mac işletim sistemi için 5.1.4 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile notların hatırlanmasına imkan sağlayan "Pin" eleme özelliğine, kayıtlı aramaları düzenleme sistemine, yeni metin stillerine, yeniden tasarlanmış üst ve yan görünüme, XAuth güvenlik geliştirmelerine, notların paylaşıldığı dizüstü bilgisayar modellerinden bildirim alma özelliğine, notların bitti olarak işaretlenmesine ve uygulama için ya da e-posta bildirimlerine bitiş tarihi ekleme özelliklerine kavuşmuş durumda.
Kopyala/yapıştır düzenlemeleri ve çok sayıda arama ve kararlılık geliştirmeleri de içeren Evernote uygulamasına Apple Mac Store üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id406056744?mt=12 Yorum Yaz
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