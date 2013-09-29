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Evernote markalı ürünleri satışı için özel bir internet sitesi oluşturuldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evernote markalı ürünleri satışı için özel bir internet sitesi oluşturuldu
Mobil ve masaüstü platformların en popüler not alma uygulamalarından Evernote, farklı firmalar ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda hazırladığı "Evernote" markalı ürünlerinin satışı için resmi internet sitesi üzerinden bir satış kanalı oluşturdu.
Bu doğrultuda "Evernote Market" isimli internet sitesi üzerinde satış yapmaya başlayan popüler not alma servisi, şimdilik iki farklı çanta modeli, Fujitsu ile ortaklaşa geliştirilen ScanSnap Evernote Edition isimli özel tarayıcı modeli, Adonit ile ortaklaşa geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Jot Script Evernote Edition isimli stylus kalem modeli, farklı kıyafet ürünleri, 15-inç ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlar için kılıf ve bir yıllık Evernote Premium üyeliği gibi ürünleri kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Evernote'un satış mağazası şimdilik sadece ABD merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Sayfanın Türkçe dil desteği bulunuyor ve bu nedenle yakın zaman içeriside aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelerin kullanımına açılacağı tahmin ediliyor.

https://www.evernote.com/market?country=US&external=1 Yorum Yaz
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