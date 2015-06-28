Evlerde Solar Enerji Kullanımı Yaygınlaşıyor

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Avrupa’da güneşten daha fazla yararlanmak için yapılan çalışmalar ve düşen panel fiyatları, solar enerji sistemlerinin evlerde daha aktif rol oynamasına zemin hazırlıyor. Bu odakta İngiltere’de geçtiğimiz yıl için açıklanan rakamlara göre 125 Bin evde solar çözümlere yer verildiğ ortaya çıktı. Hanelerdeki toplam kurulu güç ise 518MW’a ulaştı.
Toplamda ufak ölçeğin ticari kısmını da ilave ettiğimizde ise 700 mW'dan fazla güç ortaya çıkıyor. Bu miktar Türkiye'nin en büyük 5 HES projesinin ikisinden fazla ve bu rakam sadece bir yıl içinde kurulan miktarı kapsıyor. Çevre dostu enerji için daha bir sürü yatırım olacaktır elbet ama en büyük itici güçlerden birisi halkın kendi elektriğini kendisi üretmesi olacaktır.
Küçük ölçekli bu yatırımlar için sınır 50 kW ancak 10 kW'ın üstüne az sayıda ev çıkıyor ve toplamda eklenen güç 225 bin evin ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Avustralya buna başka güzel bir örnek. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den fazla olmak üzere 800 MW'lık bir kapasite on binlerce eve dağıtılmış durumda. Toplam 185 bin eve takılan bu sistemler ortalama 4.4 kW'lık bir kapasite anlamına geliyor.
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Burası ticari kaygılardan arınmamış, müşteri isteklerine göre içeriklerini öne çıkaran bir site. Yoksa,
"Durdurun dünyayı, inecek var!"
Öyle değil işte, devlet kendisi köstek oluyor. Öyle kolay mı, millete ödeme garantili özelleştirme yap, ithal doğal gazı da dayat, eee sonra ben güneş paneli ilave edeceğim evime; orada dur, önce bir prosedürü geç bakalım, bayıl tonla parayı.
Neden faydalarını anlatmıyor devlet? Neden bakın burada böyle donanım var şurada şöyle bilgi var diye? 3 çocuk için deli divane olmuyorlar mı? Şu yoklukta çıkan ödemeleri düşününce....
Kesinlikle katılıyorum hocam herkesin beklentisi devlet yapsın,bedava güneş paneli dağıtsın der ağlar sızlarız ama asgari maaş ile 2600 liraya iphone6sız yapamayız.
Ne zaman ki yukarıdaki durumdan kurtuluruz o zaman bir şeyler değişir.
Not : 4 yıldır Galaxy Nexus kullanıyorum.Ekonomik durumum iyi şuan piyasadaki en pahallı telefonu alabilirim ama benim ihtiyaçlarımı şimdilik karşılıyor.1 yıl daha kullanabilirsem amacıma ulaşmış olacağım.
Vatandasin devletine sorumluluklari ve gorevleri oldugu gibi devletinde vatandasina karsi görevleri ve sorumlulukları vardir. Enerji, devletin işidir, vatandaşın değil.
Kiracının yenilenebilir enerji için yatırım yapması beklenemez.
Ev sahiplerinin bunca konut artışı ve inşaat sayısındaki patlamada rolü, ikamet için değil, gelir elde etmek için mülk edinme talebi. Başkasının oturacağı eve yatırımı minimum tutmak yeterli oluyor.
Binalarda enerji kimlik belgesi C sınıfında B sınıfına çıkacak olmasına rağmen piyasada karşılığı olmayınca, bu pahalı ilk yatırım cazip olamıyor.
...
Öte yandan;
ülkedeki elektrik üretiminde rüzgar türbini veya PV panellerin kullanımı, dışarıya gidecek hatırı sayılır ilk yatırım maliyeti anlamında. Bunun yerine HES yapılırsa yerli müteahhit firmalara iş alanı açılıp yerli sermayenin istihdamına imkan tanıyacak. Çevre boyutu ise işin göze alınabilir(!) ve kaçınılmaz(!) bedelleri.
Siyasi boyutu, ekonomik, çevresel ve teknik önceliklerin çok önünde olan nükleer konusuna hiç girmeyelim :(
evlerde bu vergiden kayip sistemim korkulu ruyasi..
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