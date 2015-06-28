Evlerde Solar Enerji Kullanımı Yaygınlaşıyor

Avrupa’da güneşten daha fazla yararlanmak için yapılan çalışmalar ve düşen panel fiyatları, solar enerji sistemlerinin evlerde daha aktif rol oynamasına zemin hazırlıyor. Bu odakta İngiltere’de geçtiğimiz yıl için açıklanan rakamlara göre 125 Bin evde solar çözümlere yer verildiğ ortaya çıktı. Hanelerdeki toplam kurulu güç ise 518MW’a ulaştı.





Toplamda ufak ölçeğin ticari kısmını da ilave ettiğimizde ise 700 mW'dan fazla güç ortaya çıkıyor. Bu miktar Türkiye'nin en büyük 5 HES projesinin ikisinden fazla ve bu rakam sadece bir yıl içinde kurulan miktarı kapsıyor. Çevre dostu enerji için daha bir sürü yatırım olacaktır elbet ama en büyük itici güçlerden birisi halkın kendi elektriğini kendisi üretmesi olacaktır.





Küçük ölçekli bu yatırımlar için sınır 50 kW ancak 10 kW'ın üstüne az sayıda ev çıkıyor ve toplamda eklenen güç 225 bin evin ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Avustralya buna başka güzel bir örnek. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den fazla olmak üzere 800 MW'lık bir kapasite on binlerce eve dağıtılmış durumda. Toplam 185 bin eve takılan bu sistemler ortalama 4.4 kW'lık bir kapasite anlamına geliyor.