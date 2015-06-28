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Evlerde Solar Enerji Kullanımı Yaygınlaşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Evlerde Solar Enerji Kullanımı Yaygınlaşıyor
Avrupa’da güneşten daha fazla yararlanmak için yapılan çalışmalar ve düşen panel fiyatları, solar enerji sistemlerinin evlerde daha aktif rol oynamasına zemin hazırlıyor. Bu odakta İngiltere’de geçtiğimiz yıl için açıklanan rakamlara göre 125 Bin evde solar çözümlere yer verildiğ ortaya çıktı. Hanelerdeki toplam kurulu güç ise 518MW’a ulaştı. 

Toplamda ufak ölçeğin ticari kısmını da ilave ettiğimizde ise 700 mW'dan fazla güç ortaya çıkıyor. Bu miktar Türkiye'nin en büyük 5 HES projesinin ikisinden fazla ve bu rakam sadece bir yıl içinde kurulan miktarı kapsıyor. Çevre dostu enerji için daha bir sürü yatırım olacaktır elbet ama en büyük itici güçlerden birisi halkın kendi elektriğini kendisi üretmesi olacaktır.

Küçük ölçekli bu yatırımlar için sınır 50 kW ancak 10 kW'ın üstüne az sayıda ev çıkıyor ve toplamda eklenen güç 225 bin evin ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Avustralya buna başka güzel bir örnek. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den fazla olmak üzere 800 MW'lık bir kapasite on binlerce eve dağıtılmış durumda. Toplam 185 bin eve takılan bu sistemler ortalama 4.4 kW'lık bir kapasite anlamına geliyor.

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Seefoo 4 yıl en beğenilen
Bizim millette olmuyor işte bu işler,herşey devletten beklendiği için.Yenilenebilir enerji diye basbasbağıran adam parayı bulunca arabasının bir üst modeline yatırır.
Bizim millette olmuyor işte bu işler,herşey devletten beklendiği için.Yenilenebilir enerji diye basbasbağıran adam parayı bulunca arabasının bir üst modeline ya...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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bozok6666 3 yıl
Saatte 2kw üreten bir sistemin maliyeti 5000 tl ye düşmediği sürece tutmaz
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Mesudum 4 yıl
symbiat
Sitenin adını değiştirip gsmhaber yapsanız daha iyi olacak diye düşünüyorum.Ana sayfadaki haberlerin yarısından çoğu gsm ürünleri ile ilgili....

Sizi CPU/MB/GPU/.. haberlerinin altındaki yorumlarda da görmek isteriz.
Burası ticari kaygılardan arınmamış, müşteri isteklerine göre içeriklerini öne çıkaran bir site. Yoksa,
"Durdurun dünyayı, inecek var!"
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Batuist 4 yıl
Bizim ülkemizde de sıcak su üretmede kullanıyoruz güneş enerjisini. anadoluda çoğu evin çatısında var bunlar. bu sayede su ısıtmak için elektrik yada tüp kulanılmıyor.. yine enerjiye olumlu katkısı oluyor. elektirik üretmesende elektriği daha az kullandırdığı için yine elektirik üretimine dolaylı yoldan faydası elbette var.
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drserk 4 yıl
bizim ülkemizde olsa bu sisteme geçenler için kayıp kaçak bedeli diye fatura gönderirler
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DH Misafiri 4 yıl
ADıyamanda olup da solar enerjidem faydalanamamk beni de üzüyor, lakin bilinç yok ve devlet yetkileri bu konulardan bihaberler, oysa ADıyaman senin 8 ayı gneşli...
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DH Misafiri 4 yıl
Ben isvicrede yasiyorum. Evin catisina taktirmak istedim. 3kw olanlarindan. Maliyet 20chf kadar. Aylik faturam 50chf. Senede 600, on yilda 6000 yirmi yilda 12000 chf. Neresi ucuz neresi karli? Dogaya iyi derseniz baska bi yerde de cok fazla panelin diger canlilara zarar verdigini okumustum.
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DH Misafiri 4 yıl
"Bizim millette olmuyor işte bu işler,herşey devletten beklendiği için.Yenilenebilir enerji diye basbasbağıran adam parayı bulunca arabasının bir üst modeline yatırır."
Öyle değil işte, devlet kendisi köstek oluyor. Öyle kolay mı, millete ödeme garantili özelleştirme yap, ithal doğal gazı da dayat, eee sonra ben güneş paneli ilave edeceğim evime; orada dur, önce bir prosedürü geç bakalım, bayıl tonla parayı.
Neden faydalarını anlatmıyor devlet? Neden bakın burada böyle donanım var şurada şöyle bilgi var diye? 3 çocuk için deli divane olmuyorlar mı? Şu yoklukta çıkan ödemeleri düşününce....
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ahnksqualt 4 yıl
Seefoo
Bizim millette olmuyor işte bu işler,herşey devletten beklendiği için.Yenilenebilir enerji diye basbasbağıran adam parayı bulunca arabasının bir üst modeline yatırır.

Kesinlikle katılıyorum hocam herkesin beklentisi devlet yapsın,bedava güneş paneli dağıtsın der ağlar sızlarız ama asgari maaş ile 2600 liraya iphone6sız yapamayız.
Ne zaman ki yukarıdaki durumdan kurtuluruz o zaman bir şeyler değişir.
Not : 4 yıldır Galaxy Nexus kullanıyorum.Ekonomik durumum iyi şuan piyasadaki en pahallı telefonu alabilirim ama benim ihtiyaçlarımı şimdilik karşılıyor.1 yıl daha kullanabilirsem amacıma ulaşmış olacağım.
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swat882 4 yıl ahnksqualt
ahnksqualt
Seefoo
Bizim millette olmuyor işte bu işler,herşey devletten beklendiği için.Yenilenebilir enerji diye basbasbağıran adam parayı bulunca arabasının bir üst modeline yatırır.

Kesinlikle katılıyorum hocam herkesin beklentisi devlet yapsın,bedava güneş paneli dağıtsın der ağlar sızlarız ama asgari maaş ile 2600 liraya iphone6sız yapamayız.
Ne zaman ki yukarıdaki durumdan kurtuluruz o zaman bir şeyler değişir.
Not : 4 yıldır Galaxy Nexus kullanıyorum.Ekonomik durumum iyi şuan piyasadaki en pahallı telefonu alabilirim ama benim ihtiyaçlarımı şimdilik karşılıyor.1 yıl daha kullanabilirsem amacıma ulaşmış olacağım.

Vatandasin devletine sorumluluklari ve gorevleri oldugu gibi devletinde vatandasina karsi görevleri ve sorumlulukları vardir. Enerji, devletin işidir, vatandaşın değil.
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Mesudum 4 yıl
Ülkede milenyum başında %24 kiracıydı. 2014 yılında da bu oran aynı kaldı. Demek ki:
Kiracının yenilenebilir enerji için yatırım yapması beklenemez.
Ev sahiplerinin bunca konut artışı ve inşaat sayısındaki patlamada rolü, ikamet için değil, gelir elde etmek için mülk edinme talebi. Başkasının oturacağı eve yatırımı minimum tutmak yeterli oluyor.
Binalarda enerji kimlik belgesi C sınıfında B sınıfına çıkacak olmasına rağmen piyasada karşılığı olmayınca, bu pahalı ilk yatırım cazip olamıyor.
...
Öte yandan;
ülkedeki elektrik üretiminde rüzgar türbini veya PV panellerin kullanımı, dışarıya gidecek hatırı sayılır ilk yatırım maliyeti anlamında. Bunun yerine HES yapılırsa yerli müteahhit firmalara iş alanı açılıp yerli sermayenin istihdamına imkan tanıyacak. Çevre boyutu ise işin göze alınabilir(!) ve kaçınılmaz(!) bedelleri.
Siyasi boyutu, ekonomik, çevresel ve teknik önceliklerin çok önünde olan nükleer konusuna hiç girmeyelim :(
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arel.gr 4 yıl
cellat87
panel fiyatlarının biraz daha düşmesi gerekiyor herkesin ulasabilmesi için. Suan için biraz pahalı ama ilerleyen zamnlarda cok güzel olacak her ev kendi elektrigini üretebilecek ve bu cok güzel olur.

evlerde bu vergiden kayip sistemim korkulu ruyasi..
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