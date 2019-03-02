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Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz

Bundan sonra basılı bir ortamda bulunan Excel tablolarını sanal ortama aktarmak için fotoğraf çekmeniz yeterli olacak. Microsoft Excel uygulamasının Android sürümünde başlamış durumda.
2 ay
9b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz

Son dönemde akıllı telefonları kamera ve görsel analiz yeteneklerinin gelişmesi ile birlikte çektiğiniz bir fotoğraftaki metni telefonunuzda yazılı hale getiriyor hatta onun çevirisini bile yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bu yetenek Excel uygulamasına geldi.

Fotoğraf yeterli

Microsoft Excel uygulamasının Android sürümü aldığı yeni bir güncelleme ile görsel üzerinden Excel tablolarını algılayarak aktarabilme yeteneğine sahip oldu. Microsoft geçen yıldan bu yana yapay zekâ tabanlı bu özelliği test ediyordu.

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Excel uygulamasında Görselden Veri Aktar adıyla entegre edilen yeni özelliğe tıkladığınızda kamera açılıyor ve kağıttaki veya sayfadaki tabloyu taramanızı istiyor. Taradıktan sonra tablo eksiksiz bir şekilde uygulama aktarılıyor ve düzenlenebiliyor. Elbette el yazısı tablolarda net bir aktarım yapabilmek mümkün olmuyor.

Özellikle tablolarla sürekli çalışmak zorunda olanlar için önündeki bir örneği bilgisayara aktarmak çok zaman alabiliyor. Excel uygulaması bu anlamda büyük bir avantaj sağlayacak. Özellik yakın zamanda iOS platformuna da gelecek.


 

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SEO-Uzmanı 2 ay
şirketteki stajer e yolla, o yapar :D
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jubeii 2 ay
pc sürümü daha düzgün çalışmıyor onu düzeltsinler. basit günlük olarak kullandığım şeyler bi gün çalışıp bi gün çalışmıyor. bu firmalar nasıl oluyorda tekelller hala anlamıyorum.
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DH Misafiri 2 ay
iyide bu düpedüz casusluk işi . adama yada arkadaşı zaten paylaşır internetten niye foto çeksinki
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maximus8282 2 ay
Bununla uğraşacaklarına Word'e PDF düzenleme ilgili tüm özellikleri getirsinler, fotoğrafını çetiğimiz yazıları doğru düzgün tanıyan bir Word olsa iyi olur.
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scorpion20 2 ay maximus8282
al benden de o kadar [\&o]
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ardicli2000 2 ay maximus8282
O özellik bilerek getirtilmiyor. PDF dosyasında değişiklik yapılmasın diye. İsteyen yapar mı yapar tabi ama yapılmasın diye getirilmiyor.
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SEO-Uzmanı 2 ay
20 yıldır var olan teknoloji OCR
1 Yanıt Yanıtla +3
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zwanzig 2 ay SEO-Uzmanı
Hiçbiri de yeterince iyi çalışmıyor.
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