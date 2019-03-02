Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz

Son dönemde akıllı telefonları kamera ve görsel analiz yeteneklerinin gelişmesi ile birlikte çektiğiniz bir fotoğraftaki metni telefonunuzda yazılı hale getiriyor hatta onun çevirisini bile yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bu yetenek Excel uygulamasına geldi.

Fotoğraf yeterli

Microsoft Excel uygulamasının Android sürümü aldığı yeni bir güncelleme ile görsel üzerinden Excel tablolarını algılayarak aktarabilme yeteneğine sahip oldu. Microsoft geçen yıldan bu yana yapay zekâ tabanlı bu özelliği test ediyordu.

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Excel uygulamasında Görselden Veri Aktar adıyla entegre edilen yeni özelliğe tıkladığınızda kamera açılıyor ve kağıttaki veya sayfadaki tabloyu taramanızı istiyor. Taradıktan sonra tablo eksiksiz bir şekilde uygulama aktarılıyor ve düzenlenebiliyor. Elbette el yazısı tablolarda net bir aktarım yapabilmek mümkün olmuyor.

Özellikle tablolarla sürekli çalışmak zorunda olanlar için önündeki bir örneği bilgisayara aktarmak çok zaman alabiliyor. Excel uygulaması bu anlamda büyük bir avantaj sağlayacak. Özellik yakın zamanda iOS platformuna da gelecek.



