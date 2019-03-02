Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor

Bisiklet yarışı oyunlarına yeni bir soluk getiren Downhill Masters oyunu grafikleri ve animasyonları ile dikkat çekiyor. Özenli bir çalışmanın ürünü olan oyun eğlenceli saatler vadediyor.
2 ay
6,2b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil mağazalarda pek çok bisiklet yarışı odaklı oyun bulunuyor ancak Downhill Masters gerek senaryosu gerekse de grafik ortamı ile en iyilerinden birisi olmaya aday durumda.

Downhill Masters neler sunuyor?

Downhill Masters sıfırdan başlayarak zirveye tırmandığınız bisiklet yarışlarını konu ediniyor. Bununla birlikte bisikletle ilgili bir karakter değilsiniz. İş adamı, aşçı veya grafik tasarımcı arasından seçtiğiniz bir karakter ile yarışlara başlıyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor"

Seçtiğiniz karakterlere göre yarışlarda avantaj sağlıyorsunuz. Ataklık, çeviklik, akrobasi yeteneği gibi özelliklere bakarak karakteri seçmeniz gerekiyor. Sonrasında karakteri eğitiyorsunuz.

Karakterin gelişimi için ayrı bir bölüm mevcut. Karaktere göre mutfak, makyaj salonu, fitness salonu, oturma odası, muhasebe odası gibi odalarınız var. Burada farklı işler yaparak para kazanıyorsunuz. Bunlarla bisikletinize ekipman alabiliyorsunuz. Yaptığınız yarışlarda da hediye kutuları ve karakter puanları kazanıyorsunuz. Böylece seviyeniz de artıyor.

Çevrim dışı da oynanan yarışlarda farklı kategoriler mevcut. 50 farklı pistte 4 kişi olarak yarıştığınız Challenge Mode, 1v1 yarıştığınız çevrim içi mod ve kupa için yarıştığınız World Grand Prix bulunuyor. Yarışlarda yaptığınız akrobasi hareketlerinden de puan kazanabiliyorsunuz.

Sürekli kendinizi geliştirdiğiniz oyun bisiklet yarışı sevenler için eğlenceli saatler vadediyor. Henüz oyunun iOS sürümü yayınlanmadı.

Downhill Masters: Google Play


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mnyksvsc 2 ay
Bu ney la, ps2 deki "Downhill Domination" bunu 2 ye katlayıp 4 le çarpar.
youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 2 ay mnyksvsc
çıktığı zamanlarda çocuktum, biraz izledim gerçekten eski oyun bundan daha iyi gözüküyor :D hele grafikleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay mnyksvsc
yazacaktım, zaten varmş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor 2 ay Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı 2 ay Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak 2 ay Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı 2 ay Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk 2 ay 5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler? 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu 2 ay Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi 2 ay Huawei Y6 2019 tanıtıldı! 2 ay Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısının ilk sürümü yakında yayınlanabilir 2 ay Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor 2 ay Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 2 ay Apple, LG G8'de kullanılacak teknolojinin patentini aldı 2 ay Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti 2 ay Düşük iPhone satışları, Foxconn işçilerini de etkiledi 2 ay Twitch ödüllü bir karaoke yarışması başlattı 2 ay SpaceX, yeni uzay kapsülünü ilk kez fırlattı: İşte detaylar 2 ay Samsung katlanabilir ekranları Apple ve Google’a önerdi 2 ay Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor Sonraki Amazon, hızlı sipariş için kullanılan Dash butonu hizmetini sonlandırıyor 2 ay Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor 2 ay Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak 2 ay 93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL 2 ay Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı 2 ay Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş 2 ay Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu 2 ay Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek 2 ay Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı 2 ay Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı 2 ay Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor 2 ay Fortnite içerisinde albüm tanıtımı yapılacak 2 ay Sony CFexpress hafıza kartları 1.7GBps hızlarına çıkabiliyor 2 ay Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu 2 ay Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor 2 ay Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi! 2 ay Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor 2 ay Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek 2 ay Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor 2 ay Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim