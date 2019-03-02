Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor

Mobil mağazalarda pek çok bisiklet yarışı odaklı oyun bulunuyor ancak Downhill Masters gerek senaryosu gerekse de grafik ortamı ile en iyilerinden birisi olmaya aday durumda.

Downhill Masters neler sunuyor?

Downhill Masters sıfırdan başlayarak zirveye tırmandığınız bisiklet yarışlarını konu ediniyor. Bununla birlikte bisikletle ilgili bir karakter değilsiniz. İş adamı, aşçı veya grafik tasarımcı arasından seçtiğiniz bir karakter ile yarışlara başlıyorsunuz.

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Seçtiğiniz karakterlere göre yarışlarda avantaj sağlıyorsunuz. Ataklık, çeviklik, akrobasi yeteneği gibi özelliklere bakarak karakteri seçmeniz gerekiyor. Sonrasında karakteri eğitiyorsunuz.

Karakterin gelişimi için ayrı bir bölüm mevcut. Karaktere göre mutfak, makyaj salonu, fitness salonu, oturma odası, muhasebe odası gibi odalarınız var. Burada farklı işler yaparak para kazanıyorsunuz. Bunlarla bisikletinize ekipman alabiliyorsunuz. Yaptığınız yarışlarda da hediye kutuları ve karakter puanları kazanıyorsunuz. Böylece seviyeniz de artıyor.

Çevrim dışı da oynanan yarışlarda farklı kategoriler mevcut. 50 farklı pistte 4 kişi olarak yarıştığınız Challenge Mode, 1v1 yarıştığınız çevrim içi mod ve kupa için yarıştığınız World Grand Prix bulunuyor. Yarışlarda yaptığınız akrobasi hareketlerinden de puan kazanabiliyorsunuz.

Sürekli kendinizi geliştirdiğiniz oyun bisiklet yarışı sevenler için eğlenceli saatler vadediyor. Henüz oyunun iOS sürümü yayınlanmadı.

Downhill Masters: Google Play



