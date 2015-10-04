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Exchange Server 2016 indirmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Exchange Server 2016 indirmeye sunuldu

Microsoft'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bir süredir de önizleme sürümü halinde kullanıcılar ile mail ve takvim servisi paylaştığı Exchange Server 2016, Office 2016 paketinin hemen ardından indirmeye sunuldu.

İşletmelerin kendi mail sunucularını yürütmelerini ve kontrol etmelerini sağlayan Exchange Server 2016 görünüm olarak yenilenirken, diğer Office ürünleri ile birlikte daha etkileşimli bir çalışma modeli sunuyor. 

Yeni sürümde Outlook web ve masaüstü uygulamasında Sharepoint 2016 ve OneDrive for Business gibi Office ürünlerinden gelen linkleri doğrudan email eklentisi olarak kullanabilme, Outlook platformunda daha iyi HTML işleme, temalar ve emoji desteği, daha hızlı ve daha akıllı arama, geliştiricilerin eklenti geliştirebilmesi gibi yenilikler yer alıyor. Exchange Server 2016 180 günlük ücretsiz deneme sürümüne sahip. 


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