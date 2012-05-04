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Exynos 4412 işlemcili Galaxy S III ve Meizu MX, HTC One X'den %20 daha hızlı

7 yıl
16,3b
1
134
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un resmi tanıtımını dün gerçekleştirdiği Galaxy S III, güçlü donanım özellikleriyle performans testlerinde pek çok rakibini geride bırakmayı başarıyor. Güney Koreli üreticinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisinin güç verdiği Galaxy S III için AnTuTu yazılımıyla gerçekleştirilen performans değerlendirmesinde, Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan HTC One X'e, %20 fark attığı görülüyor. Nvidia Tegra 3 gibi ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ancak farklı olarak çift kanal bellek kontrolcüsü ve Mali 400 grafik birimi ile gelen Samsung Galaxy S III, büyük üreticilerin global anlamda satışa sunulan üst seviye Android telefonları arasında en hızlısı olarak gösterilirken, asıl sürprizi ise Çinli Meizu firması gerçekleştirdi.
Galaxy S III gibi Samsung üretimi Exynos 4412 işlemcisini kullanan Meizu MX, aynı testte çok ciddi oranda olmasa bile Galaxy S III'ün önünde yer almayı başardı.  Tasarım anlamında Apple iPhone benzeri çizgiler taşıyan Meizu MX bu açıdan bakıldığında tasarımıyla Galaxy S III'e ciddi bir rakip/alternatif olacak gibi görünüyor ancak bu noktada Meizu firmasının uluslararası pazarlara girmek için izleyeceği yöntem belirleyici olacak. Görünen o ki, şu an hacimli üretim telefonlar için en yüksek işlem gücünü Samsung üretimi Exynos 4412 işlemcisi sunuyor. Üstelik bu işlemci kendi segmentinde 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ilk platform olduğu için performansın yanında enerji verimliliğinde iddialı olacak gibi görünüyor. Son bir not olarak teste dahil olan Galaxy S III'ün piyasa versiyonu olmadığını, kullanıma sunulacak telefonun bir takım optimizasyonlar ile daha yüksek performans sunmasının güçlü bir olasılık olduğunu da hatırlatmakta fayda var.


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Chandler Bing 7 yıl en beğenilen
s2 çıktığında onu geçebilen veya yaklaşabilen telefon var mıydı? ben tam bilmiyorum ama sanırım yoktu ki hala bile çoğu telefona kafa tutuyor.
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Sworn 7 yıl
Allah aşkına bu adamlar nerde yapıyorlar bu testi ? Antutu ile kaç defa test ettim Htc One X her zaman 11.000 küsür puan aldı ne alaka şimdi 9 bin ? Alın size bir video bakın kaç puan almış youtube.com/... Ayrıca herşey puan demek değildir.
Allah aşkına bu adamlar nerde yapıyorlar bu testi ? Antutu ile kaç defa test ettim Htc One X her zaman 11.000 küsür puan aldı ne alaka şimdi 9 bin ? Alın size ...
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Nessarien 7 yıl
Fotoğraf iPhone ile alınmış; ekrandaki yansımaya dikkat eden var mı hahaha ;)
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DH Misafiri 6 yıl
HTC One X'in bataryası %2,15in altına düşünce güç tasarrufu için tek çekirdeğe düşer. Ve bu da bu benchmark testinden düşük puan almasını açıklar
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ozkarah 7 yıl
meposion
emrenaz muhahahaa fotoyu iphone cekmis
haahaha Helal olsun
okadar yorum yapmışlar ilginç tarafıda iphone ile çekildiğini fark eden yok

okumamışsın ki arkadaşım yorumları. bak bakalım arkadaşım benim önceki mesajıma farkeden var mıymış yok muymuş.
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Dreamparks 7 yıl
Eminim ki htc samsungun arayüzünü kullansa samsungun kat be kat üstünde puanlar alır. Ama adamlar işi biliyor. Pazarlama taktiklerini hayata daha iyi geçiriyorlar...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Dreamparks
Dreamparks

Eminim ki htc samsungun arayüzünü kullansa samsungun kat be kat üstünde puanlar alır. Ama adamlar işi biliyor. Pazarlama taktiklerini hayata daha iyi geçiriyorlar...

Sentetik testlerde arayüzün çok az etkisi var,hatta hiç yok denecek kadar az.Tegra 3 kullanan optimus 4x de
ONE X kadar puan alıyor.Nerde kaldı arayüz ? (Optimus 4x touchwiz tarzi bir arayüze sahip.HTC sense gibi gösterişi yok.)

Arayüz(Sense) genel kullanımda etkisini görürsünüz.Telefonu kasar yada rahatlatır.
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necros76 7 yıl
farks
Şu anda HTC evo kullanıyorum 2 çekirdek ben daha görmedim kasan bir uygulama. 4 çekirdek flan bunlar tamamiyle hikaye. Hangi uygulama kullanıyor ve hangi uygulama çift çekirdekte kasmışta 4 e ihtiyaç var. Bunların ki sidik yarışı zamanında intel amd arasında vardı bir ara 20 30 çekirdekli işlemciler yaptık derlerdi. Geçiçeksiniz beyler o işleri. Iphone 5 çıkar büyük ihtimalle bunlarla aynı seviyede olur çünkü gerek yok fazlasına hem pil açısından hemde tamamiyle farklı tarzda işletim sistemleri var. Maclerde daha kötü ekran kartı cpu vardır ama 20 uygulama açarsın tak tak diye. He kimsede 1800x1200 ekran flan beklemesin saçma :) Yazılanları okuyunca sandım kullanıcıların yarısı samsunga yarısı htc ye sahip. Babanızın şirketi olsa ancak böyle savunulur. Kim kimden iyiysi iyi ya 5 kişi toplanıp kullanmıcaksınız ya veya size komisyon vermeyecekler ya :)

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Sworn 7 yıl
youtube.com/... bu video ile bu haberi çürütmüş bulunmaktayım...
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VYC Majoris 7 yıl Sworn
Sworn

youtube.com/... bu video ile bu haberi çürütmüş bulunmaktayım...

Bu kadar düşük not aldığı olmamıştı zaten One X'in. Sitelerin incelemelerine göre 11000 civarı puanlar alıyor genelde.
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DH Misafiri 7 yıl
beyler bir soru sormak istiyorum sizler bu işlerden alıyorsunuz. Ben genelde telefonda internette takılan arada sırada oyun oynayan ve çok mesajlaşan biriyim s3 mü daha uygun bana yoksa one x mi duyduğuma göre one x'n şarjı az dayanıyormuş? dayanıyorsa ne kadar dayanır? one x'n duruşu açıkçası çok sexy :D
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DH Misafiri 7 yıl
Androidler yarışır.. iphone anca resimlerini çeker.. :D (ekranlardaki yansımaya dikkat )
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DH Misafiri 7 yıl
Ya arkadas nvidia tegra3 un oyunlari yeter ya bilip bilmeden konusuyorlar ya deli oluyorum...bi samsung da oyna shadowgun i birde one x de oyna da grafiklerdeki farki gor... Yerdeki su efektleri sisler ucan toz tanecikleri... Tutturnuslar bir benchmark furyasi aldanmayin bunlara..
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dodomoco 7 yıl
One xi aldim ve tekrar bu benchlerin yalan oldugunu gordum guya internette iphone 4sten hizliydi yok oyle bisiy aksine daha yavas iphone 5i simdi cok daha buyuk bir merakla bekliyorum
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VYC Majoris 7 yıl dodomoco
dodomoco

One xi aldim ve tekrar bu benchlerin yalan oldugunu gordum guya internette iphone 4sten hizliydi yok oyle bisiy aksine daha yavas iphone 5i simdi cok daha buyuk bir merakla bekliyorum

Hangi yazılım sürümünde?
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Percipience 7 yıl
Exynos 4412 adında olan işlemci bir çok telefonda kullanılan ARM Cortex çekirdek kullanıyor. Kendi çekidek üretmiş değil. Bu durumda işlemciyide kendi yapmış değil.
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