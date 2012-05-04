Exynos 4412 işlemcili Galaxy S III ve Meizu MX, HTC One X'den %20 daha hızlı

Samsung'un resmi tanıtımını dün gerçekleştirdiği Galaxy S III, güçlü donanım özellikleriyle performans testlerinde pek çok rakibini geride bırakmayı başarıyor. Güney Koreli üreticinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisinin güç verdiği Galaxy S III için AnTuTu yazılımıyla gerçekleştirilen performans değerlendirmesinde, Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan HTC One X'e, %20 fark attığı görülüyor. Nvidia Tegra 3 gibi ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ancak farklı olarak çift kanal bellek kontrolcüsü ve Mali 400 grafik birimi ile gelen Samsung Galaxy S III, büyük üreticilerin global anlamda satışa sunulan üst seviye Android telefonları arasında en hızlısı olarak gösterilirken, asıl sürprizi ise Çinli Meizu firması gerçekleştirdi.

Galaxy S III gibi Samsung üretimi Exynos 4412 işlemcisini kullanan Meizu MX, aynı testte çok ciddi oranda olmasa bile Galaxy S III'ün önünde yer almayı başardı. Tasarım anlamında Apple iPhone benzeri çizgiler taşıyan Meizu MX bu açıdan bakıldığında tasarımıyla Galaxy S III'e ciddi bir rakip/alternatif olacak gibi görünüyor ancak bu noktada Meizu firmasının uluslararası pazarlara girmek için izleyeceği yöntem belirleyici olacak. Görünen o ki, şu an hacimli üretim telefonlar için en yüksek işlem gücünü Samsung üretimi Exynos 4412 işlemcisi sunuyor. Üstelik bu işlemci kendi segmentinde 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ilk platform olduğu için performansın yanında enerji verimliliğinde iddialı olacak gibi görünüyor. Son bir not olarak teste dahil olan Galaxy S III'ün piyasa versiyonu olmadığını, kullanıma sunulacak telefonun bir takım optimizasyonlar ile daha yüksek performans sunmasının güçlü bir olasılık olduğunu da hatırlatmakta fayda var.



