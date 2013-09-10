Exynos 5 Octa yongasetlerine tüm çekirdekleri aynı anda kullanma imkanı geliyor

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Samsung'un yılın başlarında tanıttığı ilk örneğini (Exynos 5410) tanıttığı 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa ailesi, kısa süre önce tanıtılan Exynos 5 Octa 5420 ile yeni bir üye daha kazandı. Exynos 5410 çözümü Galaxy S4 modelinde yer alırken, Exynos 5420 ise Galaxy Note 3 modelinde kullanılıyor.
Geçtiğimiz aylarda Samsung'un Exynos 5 Octa yongasetine bir güncelleme yaparak tüm çekirdekleri aynı anda devreye sokacak bir yapıya sokacağını sizlere aktarmıştık. Böylece enerji harcamada hiç değişme olmadan en az yüzde 10 performans artışı mümkün olabilecekti.
Heterogeneous Multi-Processing (HMP) olarak adlandırılan bu yeni çözüm Samsung tarafından da resmi olarak duyuruldu. Firma bir süredir Twitter üzerinden güncelleme ile ilgili ipuçları yayınlıyordu.
Samsung bu çözümü gerçek ve en güçlü big.LITTLE formu olarak tanımlıyor. HMP ile sistem tasarımcılarının yüksek performans ve enerji tasarrufunu birarada sunacakları çözümler geliştirilebilecek.
Samsung Cortex-A7 çekirdeklerin kolay işlemler için, Cortex-A15 çekirdeklerin de zor işlemler için devreye gireceğini belirtiyor. Ancak bu şu anki çalışma yapısında da aynı şekilde. Tahminler bir çekirdek grubu çalışırken diğerinin tamamen kapanmayacağı ve düşük performansta da olsa çalışmaya devam edeceği yönünde.
ARM'ın bir süre önce lanse ettiği big.LITTLE tasarımının 4+4 çekirdek yapısı ile mobil işlemci pazarına yön vereceği belirtiliyordu. Ancak MediaTek'in 8 Cortex-A7 çekirdekli işlemcisini tanıtması ve Huawei'nin 8 Cortex-A15 çekirdekli yeni işlemcisinin müjdesini vermesi, trendin gerçek 8 çekirdek yönüne doğru gideceğinin işaretlerini vermeye başladı. Ayrıca Exynos 5 Octa işlemcisinin pazarlama taktiği olduğu yönündeki eleştiriler de HPM sürecinin başlamasında etkili oldu.
HMP entegreli Exynos 5 Octa yongasetleri yılın sonlarına doğru müşterilere dağıtılmaya başlayacak. İlk örneklerini ise Galaxy S5 modelinde görme ihtimalimiz yüksek. Bilindiği gibi Exynos 5420 önceki nesile göre yüzde 20 performans artışı sağlıyordu. Samsung, HPM ile yüzde 10 performans artışı daha bekliyor. Bu açıdan bakıldığında sentetik testlerde Exynos 5420 işlemcisinin rekor değerlere ulaşması işten bile değil.
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http://www.phonearena.com/news/Samsung-Exynos-5-Octa-CPU-to-have-use-of-all-8-cores-at-one-time-starting-in-Q4_id47266 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam nereden takip ediyorsunuz acaba ? Önerilerinize açım :D
Şimdiki çözümde de dört tane performans canavarı A15'in yanında dört tane hımbıl A7 işleri paylaşmaya çalışıyor. %10 performans artışından ve aynı seviyede enerji kullanımından bahsedilmiş, demek ki A15'in frekansı bir miktar düşürülüp tasarruf edilen enerji ile A7'lere iş verilecek.
Bence Samsung bu hamlesiyle s.çtığını sıvamaya çalışıyor.
Bu arada Androidin çok çekirdek desteği de ayrı bir hikâye...
Hocam orada içimden geçirip yazmamışım :) SD800 büyük ihtimalle
Türkiye'ye düzgün güvendiğim bir firmadan paralel ithalat olarak gelmeyecek ve octa almak zorunda kalacam düşüncesiyle onu yazmıştım :) SD800 gelirse 4k video ve 1080p 60 fps video ve hızlı şarj nedeniyle zaten ilk tercihim olacağı nedenle octa açıkçası umrumda olmaz ama her ne kadar imza kampanyası yapılsa da düzgün bir firmanın SD800 getirmeyeceğini düşünerek octa versiyonu için yazdım ama haklısınız sadece düşünmüşüm :)
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