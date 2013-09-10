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Exynos 5 Octa yongasetlerine tüm çekirdekleri aynı anda kullanma imkanı geliyor

5 yıl
1,6b
1
34
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 5 Octa yongasetlerine tüm çekirdekleri aynı anda kullanma imkanı geliyor

Samsung'un yılın başlarında tanıttığı ilk örneğini (Exynos 5410) tanıttığı 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa ailesi, kısa süre önce tanıtılan Exynos 5 Octa 5420 ile yeni bir üye daha kazandı. Exynos 5410 çözümü Galaxy S4 modelinde yer alırken, Exynos 5420 ise Galaxy Note 3 modelinde kullanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Samsung'un Exynos 5 Octa yongasetine bir güncelleme yaparak tüm çekirdekleri aynı anda devreye sokacak bir yapıya sokacağını sizlere aktarmıştık. Böylece enerji harcamada hiç değişme olmadan en az yüzde 10 performans artışı mümkün olabilecekti.

Heterogeneous Multi-Processing (HMP) olarak adlandırılan bu yeni çözüm Samsung tarafından da resmi olarak duyuruldu. Firma bir süredir Twitter üzerinden güncelleme ile ilgili ipuçları yayınlıyordu. 

Samsung bu çözümü gerçek ve en güçlü big.LITTLE formu olarak tanımlıyor. HMP ile sistem tasarımcılarının yüksek performans ve enerji tasarrufunu birarada sunacakları çözümler geliştirilebilecek. 

Samsung Cortex-A7 çekirdeklerin kolay işlemler için, Cortex-A15 çekirdeklerin de zor işlemler için devreye gireceğini belirtiyor. Ancak bu şu anki çalışma yapısında da aynı şekilde. Tahminler bir çekirdek grubu çalışırken diğerinin tamamen kapanmayacağı ve düşük performansta da olsa çalışmaya devam edeceği yönünde.

ARM'ın bir süre önce lanse ettiği big.LITTLE tasarımının 4+4 çekirdek yapısı ile mobil işlemci pazarına yön vereceği belirtiliyordu. Ancak MediaTek'in 8 Cortex-A7 çekirdekli işlemcisini tanıtması ve Huawei'nin 8 Cortex-A15 çekirdekli yeni işlemcisinin müjdesini vermesi, trendin gerçek 8 çekirdek yönüne doğru gideceğinin işaretlerini vermeye başladı. Ayrıca Exynos 5 Octa işlemcisinin pazarlama taktiği olduğu yönündeki eleştiriler de HPM sürecinin başlamasında etkili oldu.

HMP entegreli Exynos 5 Octa yongasetleri yılın sonlarına doğru müşterilere dağıtılmaya başlayacak. İlk örneklerini ise Galaxy S5 modelinde görme ihtimalimiz yüksek. Bilindiği gibi Exynos 5420 önceki nesile göre yüzde 20 performans artışı sağlıyordu. Samsung, HPM ile yüzde 10 performans artışı daha bekliyor. Bu açıdan bakıldığında sentetik testlerde Exynos 5420 işlemcisinin rekor değerlere ulaşması işten bile değil.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Exynos-5-Octa-CPU-to-have-use-of-all-8-cores-at-one-time-starting-in-Q4_id47266 Yorum Yaz
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unflattering 5 yıl en beğenilen
Android için donanım problemi şuan için yok. Androidin tek derdi var kaliteli yazılımın olmaması. Yani bakın ben s3 kullanıcısıyım ve siyah kernel sayesinde telefonuma mükemmel ayarlar yaptım ve gerçekten hiçbir firmanın fabrikasyon olarak bana veremeyeceği memnuniyeti yaşıyorum. 4 çekirdeği saat hızını 900 mhz ye indirdim. Evet herkes overlock yaparken ben ters overlock yapıp yavaşlattım. Şunu gördüm ki zaten 900 mhz den fazlasına ihtiyacım yokmuş. Aylardır böyle kullanıyorum. Telefonumun ısınma gibi bir derdi kalmadı ve beni bu noktada çok mutlu ediyor çünkü elimde ısınmış bir telefon ile oyun oynamak beni huzursuz ediyordu ve bu konuda başarılı oldu. Başka bir nokta ise gpu çalışma hızını düşürdüm evet siyah kernel ve stweaks sayesinde bunu da yaptım. Gördüm ki o da ne most wanted oynuyorum bırakın kasmayı falan gerçekten varsayılan değerlerden daha kaliteli bir performans elde ettim yağ gibi akıyor. HEMDE ŞARJ KONUSUNDA İNANILMAZ FARKETTİ VE ŞARJ ÖMRÜ UZADI. İnanmak istemeyenler deneyebilirler. Wolfson ses çipinin marifetlerini de siyah kernel sayesinde ortaya çıkardım. Şimdi telefonun ses kalitesi ve hoparlörü gerçekten hem kaliteli hem ÇOK YÜKSEK ses veriyor.Ben burada bunları yazıyorum amacım siyah kerneli övmek değil. Sadece şu haberin altına aslında insanların yanlış yönlendirildiğini göstermek. Ya arkadaşlar gerçekten bu kadar kasılmış 2.2 ghz hızda çalışıp soba gibi yanan bilmem kaç hızda çalışan kaç çekirdeğe falan gerek yokkkkkkkkk. Önemli olan kaliteli yazılım. Most wanted benim bu kısıtlanmış s3 ümde yağ gibi kayarken. Arkadaşların fabrika çıkışı s4lerinde kasarak oynanıyor. Bunun tek sebebi s4te yazılımsal problemlerin oluşundandır.
Android için donanım problemi şuan için yok. Androidin tek derdi var kaliteli yazılımın olmaması. Yani bakın ben s3 kullanıcısıyım ve siyah kernel sayesinde te...
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E_Aydin35 5 yıl
Samsung, Exynos'a yatırım yapıp geliştirmeye devam ederse gerçekten çok başarılı mimarilerde ortaya çıkacak ayrıca işlemci alanında gerçekten yaptığı yatırımların meyvesini fazlasıyla alacak..
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doktor_21 5 yıl
bence hiç faydalı olmadı zaten s4 çok ısınan bir cihazdı şimdi tam anlamıyla cihaz alev topuna dönecek
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EscapeSouL 5 yıl
unflattering
Android için donanım problemi şuan için yok. Androidin tek derdi var kaliteli yazılımın olmaması. Yani bakın ben s3 kullanıcısıyım ve siyah kernel sayesinde telefonuma mükemmel ayarlar yaptım ve gerçekten hiçbir firmanın fabrikasyon olarak bana veremeyeceği memnuniyeti yaşıyorum. 4 çekirdeği saat hızını 900 mhz ye indirdim. Evet herkes overlock yaparken ben ters overlock yapıp yavaşlattım. Şunu gördüm ki zaten 900 mhz den fazlasına ihtiyacım yokmuş. Aylardır böyle kullanıyorum. Telefonumun ısınma gibi bir derdi kalmadı ve beni bu noktada çok mutlu ediyor çünkü elimde ısınmış bir telefon ile oyun oynamak beni huzursuz ediyordu ve bu konuda başarılı oldu. Başka bir nokta ise gpu çalışma hızını düşürdüm evet siyah kernel ve stweaks sayesinde bunu da yaptım. Gördüm ki o da ne most wanted oynuyorum bırakın kasmayı falan gerçekten varsayılan değerlerden daha kaliteli bir performans elde ettim yağ gibi akıyor. HEMDE ŞARJ KONUSUNDA İNANILMAZ FARKETTİ VE ŞARJ ÖMRÜ UZADI. İnanmak istemeyenler deneyebilirler. Wolfson ses çipinin marifetlerini de siyah kernel sayesinde ortaya çıkardım. Şimdi telefonun ses kalitesi ve hoparlörü gerçekten hem kaliteli hem ÇOK YÜKSEK ses veriyor.Ben burada bunları yazıyorum amacım siyah kerneli övmek değil. Sadece şu haberin altına aslında insanların yanlış yönlendirildiğini göstermek. Ya arkadaşlar gerçekten bu kadar kasılmış 2.2 ghz hızda çalışıp soba gibi yanan bilmem kaç hızda çalışan kaç çekirdeğe falan gerek yokkkkkkkkk. Önemli olan kaliteli yazılım. Most wanted benim bu kısıtlanmış s3 ümde yağ gibi kayarken. Arkadaşların fabrika çıkışı s4lerinde kasarak oynanıyor. Bunun tek sebebi s4te yazılımsal problemlerin oluşundandır.
Stock romla most wanted 1.0.47 versyonu sorunsuz oynanıyor. Isınma problemi oyun oynarken var normal kullanımda yok. Perseus kernelle voltaj düşürürsen ısınmada en aza iniyor.
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mamilan 5 yıl
unflattering
Android için donanım problemi şuan için yok. Androidin tek derdi var kaliteli yazılımın olmaması. Yani bakın ben s3 kullanıcısıyım ve siyah kernel sayesinde telefonuma mükemmel ayarlar yaptım ve gerçekten hiçbir firmanın fabrikasyon olarak bana veremeyeceği memnuniyeti yaşıyorum. 4 çekirdeği saat hızını 900 mhz ye indirdim. Evet herkes overlock yaparken ben ters overlock yapıp yavaşlattım. Şunu gördüm ki zaten 900 mhz den fazlasına ihtiyacım yokmuş. Aylardır böyle kullanıyorum. Telefonumun ısınma gibi bir derdi kalmadı ve beni bu noktada çok mutlu ediyor çünkü elimde ısınmış bir telefon ile oyun oynamak beni huzursuz ediyordu ve bu konuda başarılı oldu. Başka bir nokta ise gpu çalışma hızını düşürdüm evet siyah kernel ve stweaks sayesinde bunu da yaptım. Gördüm ki o da ne most wanted oynuyorum bırakın kasmayı falan gerçekten varsayılan değerlerden daha kaliteli bir performans elde ettim yağ gibi akıyor. HEMDE ŞARJ KONUSUNDA İNANILMAZ FARKETTİ VE ŞARJ ÖMRÜ UZADI. İnanmak istemeyenler deneyebilirler. Wolfson ses çipinin marifetlerini de siyah kernel sayesinde ortaya çıkardım. Şimdi telefonun ses kalitesi ve hoparlörü gerçekten hem kaliteli hem ÇOK YÜKSEK ses veriyor.Ben burada bunları yazıyorum amacım siyah kerneli övmek değil. Sadece şu haberin altına aslında insanların yanlış yönlendirildiğini göstermek. Ya arkadaşlar gerçekten bu kadar kasılmış 2.2 ghz hızda çalışıp soba gibi yanan bilmem kaç hızda çalışan kaç çekirdeğe falan gerek yokkkkkkkkk. Önemli olan kaliteli yazılım. Most wanted benim bu kısıtlanmış s3 ümde yağ gibi kayarken. Arkadaşların fabrika çıkışı s4lerinde kasarak oynanıyor. Bunun tek sebebi s4te yazılımsal problemlerin oluşundandır.

hocam nereden takip ediyorsunuz acaba ? Önerilerinize açım :D
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@CAN@ 5 yıl
Sonunda insanları gerçek 8 çekirdek ile buluşturacaklar. Pil ömrü için düşük seviyede çalışması iyi.
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Tesla Nikola 5 yıl
8 cekirdekle crysis oynayacagini sananlar var
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sertacarslan 5 yıl
Bu 4+4 teknolojisi bence çok saçma. Şimdiye kadar enerji verimliliği yada performans modu farketmez, herhangi bir t anında dört çekirdek atıl bekliyordu. Ayrıca ekranı olan bir mobil cihazda işlemci, kullanılan toplam enerjinin % kaçını çekiyor ki, %90'ını zaten kendi başına ekran kullanıyor...
Şimdiki çözümde de dört tane performans canavarı A15'in yanında dört tane hımbıl A7 işleri paylaşmaya çalışıyor. %10 performans artışından ve aynı seviyede enerji kullanımından bahsedilmiş, demek ki A15'in frekansı bir miktar düşürülüp tasarruf edilen enerji ile A7'lere iş verilecek.
Bence Samsung bu hamlesiyle s.çtığını sıvamaya çalışıyor.
Bu arada Androidin çok çekirdek desteği de ayrı bir hikâye...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar: galaxy s4' ün snp800'lü versiyonunu uzun zamandır beklemekteyim. çoktandır haber yapılmıyor. acaba avrupa'ya ve ülkemize gelecek mi? veya ne zaman gelecek? konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar veya editörümüz aydınlatırsa sevinirim...
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meego 5 yıl
hayırlı olsun artık telefonda şarj dayanmaz...
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twilight_flame 5 yıl
infom@n
twilight_flamepeki arkadaşlar atıyorum Galaxy Note 3 satın almayı planlıyorum ve kısmetse snapdragon Türkiyeye gelirse onu almak istiyorum en azından sağlam olduğunu düşündüğüm bir paralel ithalat ile gelirse, bu güncellemeyi Samsung Galaxy Note 3e de verebilir mi yoksa donanımsal olarak işlemcilerde de değişiklik yapılması mı gerekiyor? yani bu 8 çekirdeğin aynı anda çalıştırılması sadece yeni işlemcilerde mi mevcut olacak? yoksa eski işlemcilerde de kullanabilecek miyiz?
S 800 modeli sadece 4 çekirdekli olmayan diğer 4 çekirdeği nasıl açacaksın? :):):)

Hocam orada içimden geçirip yazmamışım :) SD800 büyük ihtimalle
Türkiye'ye düzgün güvendiğim bir firmadan paralel ithalat olarak gelmeyecek ve octa almak zorunda kalacam düşüncesiyle onu yazmıştım :) SD800 gelirse 4k video ve 1080p 60 fps video ve hızlı şarj nedeniyle zaten ilk tercihim olacağı nedenle octa açıkçası umrumda olmaz ama her ne kadar imza kampanyası yapılsa da düzgün bir firmanın SD800 getirmeyeceğini düşünerek octa versiyonu için yazdım ama haklısınız sadece düşünmüşüm :)
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Su EleMeNtaL 5 yıl
ulan ne kazıklanıyoruz ama,adam 700 tlye telefon satıyor içine 512 mb ram koyuyor.Ulan cimri herif üstüne 500 daha koyda 1 mb ram olsun hiç olmazsa,batmazsın ya.Satış politikanız batsın
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unflattering 5 yıl en beğenilen
Android için donanım problemi şuan için yok. Androidin tek derdi var kaliteli yazılımın olmaması. Yani bakın ben s3 kullanıcısıyım ve siyah kernel sayesinde telefonuma mükemmel ayarlar yaptım ve gerçekten hiçbir firmanın fabrikasyon olarak bana veremeyeceği memnuniyeti yaşıyorum. 4 çekirdeği saat hızını 900 mhz ye indirdim. Evet herkes overlock yaparken ben ters overlock yapıp yavaşlattım. Şunu gördüm ki zaten 900 mhz den fazlasına ihtiyacım yokmuş. Aylardır böyle kullanıyorum. Telefonumun ısınma gibi bir derdi kalmadı ve beni bu noktada çok mutlu ediyor çünkü elimde ısınmış bir telefon ile oyun oynamak beni huzursuz ediyordu ve bu konuda başarılı oldu. Başka bir nokta ise gpu çalışma hızını düşürdüm evet siyah kernel ve stweaks sayesinde bunu da yaptım. Gördüm ki o da ne most wanted oynuyorum bırakın kasmayı falan gerçekten varsayılan değerlerden daha kaliteli bir performans elde ettim yağ gibi akıyor. HEMDE ŞARJ KONUSUNDA İNANILMAZ FARKETTİ VE ŞARJ ÖMRÜ UZADI. İnanmak istemeyenler deneyebilirler. Wolfson ses çipinin marifetlerini de siyah kernel sayesinde ortaya çıkardım. Şimdi telefonun ses kalitesi ve hoparlörü gerçekten hem kaliteli hem ÇOK YÜKSEK ses veriyor.Ben burada bunları yazıyorum amacım siyah kerneli övmek değil. Sadece şu haberin altına aslında insanların yanlış yönlendirildiğini göstermek. Ya arkadaşlar gerçekten bu kadar kasılmış 2.2 ghz hızda çalışıp soba gibi yanan bilmem kaç hızda çalışan kaç çekirdeğe falan gerek yokkkkkkkkk. Önemli olan kaliteli yazılım. Most wanted benim bu kısıtlanmış s3 ümde yağ gibi kayarken. Arkadaşların fabrika çıkışı s4lerinde kasarak oynanıyor. Bunun tek sebebi s4te yazılımsal problemlerin oluşundandır.
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