F1 2015 kısa bir süreliğine ücretsiz

Son zamanlarda gerek steam olsun gerekse de Humble Bundle hatırı sayılır miktarda oyunu ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturdu. Görünen o ki Humble Bundle bu fırsatları devam ettiriyor. Humble Bundle'ın son dağıttığı oyun ise Codemasters tarafından geliştirilen F1 2015 oldu.

Normalde 59 liraya Steam'den edinilen oyun şu an %75 indirimde ve 14.75 liradan edinilebiliyor. İndirim ve Humble Bundle'ın ücretsiz erişim fırsatının çakışması da nadir rastlanır cinsten. İsteyen Steam üzerinden oyunu satın alabilir de elbet :)

Sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

Boş Alan: 20 GB

ÖNERİLEN:

https://www.humblebundle.com/store/f1-2015

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