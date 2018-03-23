F1 2015 kısa bir süreliğine ücretsiz

Son zamanlarda gerek steam olsun gerekse de Humble Bundle hatırı sayılır miktarda oyunu ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturdu. Görünen o ki Humble Bundle bu fırsatları devam ettiriyor. Humble Bundle'ın son dağıttığı oyun ise Codemasters tarafından geliştirilen F1 2015 oldu.
Yarın saat 20:00'a kadar geçerli indirimden faydalanmak için bu linkten sayfaya erişip kodunuzu aldıktan sonra Steam kütüphanenize oyununuzu eklemeniz yeterli. Bir kere eklendikten sonra F1 2015'e ömür boyu erişim hakkınızın olacağını da ekleyelim.
Normalde 59 liraya Steam'den edinilen oyun şu an %75 indirimde ve 14.75 liradan edinilebiliyor. İndirim ve Humble Bundle'ın ücretsiz erişim fırsatının çakışması da nadir rastlanır cinsten. İsteyen Steam üzerinden oyunu satın alabilir de elbet :)
Oyunun sistem tavsiyelerini ise aşağıda bulabilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
MİNİMUM:İS: Windows 7 64 bit ya da Windows 8 64 bit
İşlemci: Intel Core 2 Quad @ 3.0GHz ya da AMD Phenom II X4 @ 3.2GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel 4th Gen Iris Graphics ya da AMD HD5770 ya da NVIDIA GTS450
DirectX: Version 11
Boş Alan: 20 GB
ÖNERİLEN:İS: Windows 7 64 bit ya da Windows 8 64 bit
İşlemci: Intel Core i7 4770 or AMD FX 9370
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Intel 5th Gen Iris Pro ya da AMD R9 290 ya daNvidia GTX970
DirectX: Version 11
Boş Alan: 20 GB
https://www.humblebundle.com/store/f1-2015 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5231 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
steam, humble bundle ve