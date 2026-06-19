Epic Games Store baştan aşağı yenileniyor: İşte yeni özellikler ve dahası

Kullanıcı incelemeleri ve topluluklar geliyor
Şirketin sunumunda yer alan bilgilere göre Epic Games Store ve Epic Games Launcher, "sıfırdan yeniden inşa edilen" bir yapı ile güncellenecek. Yol haritasında yer alan yenilikler, kısa vadede sunulacak özellikler ve daha uzun vadeli planlar olarak kategorilere ayrılıyor. İlk aşamada mağaza arayüzünün yeniden tasarlanması, arama sisteminin geliştirilmesi, kütüphane yönetiminin iyileştirilmesi ve genel performans optimizasyonları öne çıkıyor.
Ayrıca farklı bölgeler arasında hediye gönderme desteği de platforma eklenecek. Epic Games kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği bazı özellikler de nihayet geliyor. Bunlar arasında yazılı kullanıcı incelemeleri ve oyuncu profilleri bulunuyor. Özellikle kullanıcı yorumlarının eklenmesi, oyun satın alma sürecinde oyuncuların daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlayacak.,
Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise topluluk sistemi. Bu özelliğin, Steam'deki forum yapısına benzer şekilde çalışması bekleniyor. Oyuncuların oyunlar hakkında tartışabileceği, rehber paylaşabileceği ve geliştiricilerle etkileşime geçebileceği bir alan oluşturulacak. Bunun yanında evrensel kontrolcü desteği ve bildirim sisteminin tamamen yenilenmesi de planlar arasında.
Son olarak Epic Games, özellikle launcher performansı ve kullanım kolaylığı konusunda kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını vurguluyor. Yeni özelliklerin platforma ulaşacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak testlerin halihazırda başladığını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel