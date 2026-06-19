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    Epic Games Store baştan aşağı yenileniyor: İşte yeni özellikler ve dahası

    Epic Games, Epic Games Store ve Epic Games Launcher için kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı açıkladı. Kullanıcı incelemeleri, topluluklar ve yeni arayüz yolda.

    Epic Games Store baştan aşağı yenileniyor: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunda dijital mağazalar arasındaki rekabet sürerken Epic Games, platformunu geliştirmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, Epic Games Store (EGS) ve Epic Games Launcher'ın sıfırdan yeniden tasarlanacağını duyurdu. Paylaşılan yol haritası, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği birçok özelliğin de platforma ekleneceğini doğruladı.

    Kullanıcı incelemeleri ve topluluklar geliyor

    Şirketin sunumunda yer alan bilgilere göre Epic Games Store ve Epic Games Launcher, "sıfırdan yeniden inşa edilen" bir yapı ile güncellenecek. Yol haritasında yer alan yenilikler, kısa vadede sunulacak özellikler ve daha uzun vadeli planlar olarak kategorilere ayrılıyor. İlk aşamada mağaza arayüzünün yeniden tasarlanması, arama sisteminin geliştirilmesi, kütüphane yönetiminin iyileştirilmesi ve genel performans optimizasyonları öne çıkıyor.

    Ayrıca farklı bölgeler arasında hediye gönderme desteği de platforma eklenecek. Epic Games kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği bazı özellikler de nihayet geliyor. Bunlar arasında yazılı kullanıcı incelemeleri ve oyuncu profilleri bulunuyor. Özellikle kullanıcı yorumlarının eklenmesi, oyun satın alma sürecinde oyuncuların daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlayacak.,

    Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise topluluk sistemi. Bu özelliğin, Steam'deki forum yapısına benzer şekilde çalışması bekleniyor. Oyuncuların oyunlar hakkında tartışabileceği, rehber paylaşabileceği ve geliştiricilerle etkileşime geçebileceği bir alan oluşturulacak. Bunun yanında evrensel kontrolcü desteği ve bildirim sisteminin tamamen yenilenmesi de planlar arasında.

    Son olarak Epic Games, özellikle launcher performansı ve kullanım kolaylığı konusunda kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını vurguluyor. Yeni özelliklerin platforma ulaşacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak testlerin halihazırda başladığını söyleyelim.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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