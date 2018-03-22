Microsoft Paint'le harika çizimler yapan 87 yaşındaki büyükanne fenomen oldu

Teknoloji Editörü
Bazı büyük anneler bahçelerinde vakit geçirmek veya örgü örmekten hoşlanırken, İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha Garcia Zaera'ın bambaşka bir hobisi var. Onun hobisi ise Microsoft'un efsaneleşmiş çizim programı Paint'te çizim yapmak.
Kocası hastalandıktan sonra, ona bakmak için evden çıkamadığını söyleyen Zaera, çocuklarının kendisine Microsoft Paint programını gösterdiğini belirtti. "İlk önceleri küçük bir ev çizip, ertesi gün ona dağ ve birkaç detay daha ekledim ve sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıktı." şeklinde konuşan büyükanne, o zamandan beri bu hobisini bırakmadığını söylüyor.
Çizimlerimin bu kadar dikkat çekmesini anlayamıyorum
Hiç hayal gücünün olmadığını belirten Concha Garcia Zaera, kocasının gönderdiği kartpostallardan veya sevdiği resimlerden ilham alarak bu resimleri Microsoft Paint'e aktarıyor. Bir resim için iki hafta harcayan büyükanne, ayrıntılara çok yoğun bir şekilde odaklandığını belirtmiş.
Zaera, Paint programında yaptığı başyapıtları önce Facebook'ta paylaşmaya başlamış acak torunları ona Instagram'ın bu iş için daha doğru olduğunu önermişler. 9 Mart'ta yaklaşık 300 takipçiye sahip olan Zaera'yı şu an 137 bin kişi takip ediyor. Fenomen büyükanne bu hobisini ise "Çizimlerimin neden bu kadar çok dikkat çektiğini anlayamıyorum, bence çok basit şeyler." olarak tanımlıyor. Eğer siz de Concha Garcia Zaera'ın muhteşem çizimlerini Instagram üzerinden takip etmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çizgiyi çizerken shift tuşuna basılı tutarsan tam düz ya da tam çapraz çizgi çizilir. Çember veya kare yapmak için aynı şekilde shift tuşuna basılı tutarak çizmek yeterli.
Çizim kalınlığını değiştirmek için ctrl+(+, -) yapmak yeterli.
Resmin bir bölgesini klonlamak için seçim alanını ctrl tuşuna basarak sürükleyin.
Ayrıca Paint artık Paint 3D olarak hayatına devam ediyor. İşleri sistemi içerisinden çıkarıldı, ayrı bir uygulama olarak hayatına devam ediyor. Kullanmak isteyenler dükkandan indirebilir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5941 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
çizim, sanat ve