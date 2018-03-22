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Microsoft Paint'le harika çizimler yapan 87 yaşındaki büyükanne fenomen oldu

İspanya'da yaşayan 87 yaşındaki Garcia Zaera, sadece Microsoft Paint kullanarak yaptığı çizimlerle fenomen oldu. Çizimlerini Instagram hesabında paylaşan büyükannenin yüz binden fazla takipçisi var.
1 yıl
5,9b
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15
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bazı büyük anneler bahçelerinde vakit geçirmek veya örgü örmekten hoşlanırken, İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha Garcia Zaera'ın bambaşka bir hobisi var. Onun hobisi ise Microsoft'un efsaneleşmiş çizim programı Paint'te çizim yapmak.
Kocası hastalandıktan sonra, ona bakmak için evden çıkamadığını söyleyen Zaera, çocuklarının kendisine Microsoft Paint programını gösterdiğini belirtti. "İlk önceleri küçük bir ev çizip, ertesi gün ona dağ ve birkaç detay daha ekledim ve sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıktı." şeklinde konuşan büyükanne, o zamandan beri bu hobisini bırakmadığını söylüyor.
Microsoft Paint'le harika çizimler yapan 87 yaşındaki büyükanne fenomen oldu

Çizimlerimin bu kadar dikkat çekmesini anlayamıyorum

Hiç hayal gücünün olmadığını belirten Concha Garcia Zaera, kocasının gönderdiği kartpostallardan veya sevdiği resimlerden ilham alarak bu resimleri Microsoft Paint'e aktarıyor. Bir resim için iki hafta harcayan büyükanne, ayrıntılara çok yoğun bir şekilde odaklandığını belirtmiş.
Zaera, Paint programında yaptığı başyapıtları önce Facebook'ta paylaşmaya başlamış acak torunları ona Instagram'ın bu iş için daha doğru olduğunu önermişler. 9 Mart'ta yaklaşık 300 takipçiye sahip olan Zaera'yı şu an 137 bin kişi takip ediyor. Fenomen büyükanne bu hobisini ise "Çizimlerimin neden bu kadar çok dikkat çektiğini anlayamıyorum, bence çok basit şeyler." olarak tanımlıyor. Eğer siz de Concha Garcia Zaera'ın muhteşem çizimlerini Instagram üzerinden takip etmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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Emre Kocakaya 1 yıl en beğenilen
Bravo,güzel bakan güzel görür.
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serdar415 1 yıl
80 li yılların ikon adventure oyunlarını hatirlatti bana çizimleri. Monkey island, Indiana jones the lost atlantis vs...
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JQKER 1 yıl
paint terk diyenler nerde? hadi bakalım
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1 Avatar
Mr. Jingles 1 yıl
Ben elimle yapsam bu kadar iyi yapamam teyze aşmış harbiden.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Cidden muazzam
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TeaParty 1 yıl
Bizim teyzelerimiz de ancak yer kapmaca, dedikodu, damadımın evinde kalmak istiyorum diye laf gevelesin...
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x2yk 1 yıl
Helal olsun.. Zor bir şey.. Ben daha düz çizgi çizmeyi beceremiyorum paint 'te oldum olası beni deli etmiştir bir yeri karalarken.. Artık Windows paint 'e veda ediyormuş zaten.. Eskiden olsa idi teyze zengin olurdu.. :)
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ipli jeton 1 yıl x2yk
Yontemini bilene kolay

Çizgiyi çizerken shift tuşuna basılı tutarsan tam düz ya da tam çapraz çizgi çizilir. Çember veya kare yapmak için aynı şekilde shift tuşuna basılı tutarak çizmek yeterli.
Çizim kalınlığını değiştirmek için ctrl+(+, -) yapmak yeterli.
Resmin bir bölgesini klonlamak için seçim alanını ctrl tuşuna basarak sürükleyin.
Ayrıca Paint artık Paint 3D olarak hayatına devam ediyor. İşleri sistemi içerisinden çıkarıldı, ayrı bir uygulama olarak hayatına devam ediyor. Kullanmak isteyenler dükkandan indirebilir.
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Ghent 1 yıl
87 yaşındaki bir teyzeden beklenmeyecek kadar guzel.
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JQKER 1 yıl
paint terk diyenler nerde? hadi bakalım
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Asonas 1 yıl
Oda birşey mi? Yapsın bakalım bunu? :D alpersongur.net/...
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sniper23 1 yıl
Teyze döktürmüş ama Paint artık yok...
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RockConn 1 yıl
Bunun öncüsü olan Hal Lasco'yu unutmayalım :)
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serdar415 1 yıl
80 li yılların ikon adventure oyunlarını hatirlatti bana çizimleri. Monkey island, Indiana jones the lost atlantis vs...
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