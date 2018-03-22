Microsoft Paint'le harika çizimler yapan 87 yaşındaki büyükanne fenomen oldu

Bazı büyük anneler bahçelerinde vakit geçirmek veya örgü örmekten hoşlanırken, İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha Garcia Zaera'ın bambaşka bir hobisi var. Onun hobisi ise Microsoft'un efsaneleşmiş çizim programı Paint'te çizim yapmak.

Kocası hastalandıktan sonra, ona bakmak için evden çıkamadığını söyleyen Zaera, çocuklarının kendisine Microsoft Paint programını gösterdiğini belirtti. "İlk önceleri küçük bir ev çizip, ertesi gün ona dağ ve birkaç detay daha ekledim ve sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıktı." şeklinde konuşan büyükanne, o zamandan beri bu hobisini bırakmadığını söylüyor.

Çizimlerimin bu kadar dikkat çekmesini anlayamıyorum

Hiç hayal gücünün olmadığını belirten Concha Garcia Zaera, kocasının gönderdiği kartpostallardan veya sevdiği resimlerden ilham alarak bu resimleri Microsoft Paint'e aktarıyor. Bir resim için iki hafta harcayan büyükanne, ayrıntılara çok yoğun bir şekilde odaklandığını belirtmiş.

Facebook'ta paylaşmaya başlamış acak torunları ona Instagram'ın bu iş için daha doğru olduğunu önermişler. 9 Mart'ta yaklaşık 300 takipçiye sahip olan Zaera'yı şu an 137 bin kişi takip ediyor. Fenomen büyükanne bu hobisini ise "Çizimlerimin neden bu kadar çok dikkat çektiğini anlayamıyorum, bence çok basit şeyler." olarak tanımlıyor. Eğer siz de Concha Garcia Zaera'ın muhteşem çizimlerini Instagram üzerinden takip etmek istiyorsanız Zaera, Paint programında yaptığı başyapıtları önce'ta paylaşmaya başlamış acak torunları ona'ın bu iş için daha doğru olduğunu önermişler. 9 Mart'ta yaklaşıksahip olan Zaera'yı şu antakip ediyor. Fenomen büyükanne bu hobisini ise "Çizimlerimin neden bu kadar çok dikkat çektiğini anlayamıyorum,şeyler." olarak tanımlıyor. Eğer siz de Concha Garcia Zaera'ın muhteşem çizimlerini Instagram üzerinden takip etmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.