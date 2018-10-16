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F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu

Belçika'da benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek bir olay yaşandı. Florennes Hava Üssü'nde F16'lara bakım yapan teknisyen yanlışlıkla diğer F16'yı vurarak iki uçağı da kullanılamaz hale getirdi.
7 ay
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48
havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Perşembe günü, Belçika'nın Florennes Hava Üssü'nde bakım çalışmaları sırasında çıkan yangının nedeni belli oldu. Bir F16'nın patlayarak havaya uçtuğu ikinci F16'nın ise ciddi hasar gördüğü vahim olay, bakım teknisyenin yaptığı bir hata sonucu meydana geldi.
Patlamayla ilgili detaylara ulaşan Aviation24 isimli internet sitesinin haberine göre bakım teknisyeni yanlışlıkla F-16'ların birindeki altı namlulu Vulcan M16A-1 silahını aktif hale getirerek ateşlenmesine neden oldu. F16'dan çıkan mermiler yakıt ikmali yapmış halde bekleyen bir diğer F16'ya isabet ederek patlamasına yol açtı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Yakıt tankı dolu olan F16'nın havaya uçması ile diğer F16'nın da ciddi şekilde hasar görerek kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Patlamanın ardından iki teknisyen yaralanırken Belçika Havacılık Güvenliği Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

https://www.aviation24.be/military-aircraft/belgian-air-component/air-force-f-16-destroyed-maintenance-collateral-damage-second/ Yorum Yaz
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faniseyler 7 ay en beğenilen
Hurda teşviğinden yararlanıp sıfır F35 falan alsınlar.
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By Salus 7 ay
Sahibinden çıtır hasarlı f-16
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mss1905 7 ay
Belçika'ya oh olsun. Kırmızı bültenle aradığımız bir çok terörist orada yuvalanıyor. Hiç acımadım. O beslediğiniz teröristler bir gün sizi de vursun.
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Cpt. MacMillan 7 ay
Muazzam bu uçakların yerdeyken silahlarının kilitlenmesi gibi bir önlem yokmu acaba.
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fixriterzi 7 ay
ace combat da 2 adet AIM-9 Sidewinder yemiş f16 gibi olmuş.
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DH Misafiri 7 ay
ufak tefek deliklerden dolayı temizlik boyası vardır. tramerde servisin şişirmesinden dolayı milyon dolarlık hasar kaydı çıkmaktadır.şase ve direkler sağlam. Doblo ile takas olur.
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DH Misafiri 7 ay
Bölüm geçeceğim diye bütün tuşlara basmış.
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alito 7 ay
Teknisyen: Acaba bu kırmızı düğme ne işe yarıy.....
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Quard 7 ay
Bakım teknisyeni de insan, canı çekmiş ateşlemiş çok görmeyelim :D
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Vartolu Saadettin 7 ay
uçağımızın ufak tefek sorunları vardır. detaylı bilgi icin arayınız.
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sametsale 7 ay
hahahahhah
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FullHD 7 ay
Muayeneden geçmez
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darkaura 7 ay
zamaninda vietnam savasinda aynisinin benzeri ucak gemisinin guvertesinde olmustu. ucakgemisinde dar alanda sirali ucaklar, yakit ve muhimmat ile tam bir cehennem yaratmisti. artik yangini sondurebilmek saglam ucaklari kepce ile denize dokmek zorunda kalmislardi.
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kaza, savaş uçağı ve
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