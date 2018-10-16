F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu

Geçtiğimiz Perşembe günü, Belçika'nın Florennes Hava Üssü'nde bakım çalışmaları sırasında çıkan yangının nedeni belli oldu. Bir F16'nın patlayarak havaya uçtuğu ikinci F16'nın ise ciddi hasar gördüğü vahim olay, bakım teknisyenin yaptığı bir hata sonucu meydana geldi.

Patlamayla ilgili detaylara ulaşan Aviation24 isimli internet sitesinin haberine göre bakım teknisyeni yanlışlıkla F-16'ların birindeki altı namlulu Vulcan M16A-1 silahını aktif hale getirerek ateşlenmesine neden oldu. F16'dan çıkan mermiler yakıt ikmali yapmış halde bekleyen bir diğer F16'ya isabet ederek patlamasına yol açtı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Yakıt tankı dolu olan F16'nın havaya uçması ile diğer F16'nın da ciddi şekilde hasar görerek kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Patlamanın ardından iki teknisyen yaralanırken Belçika Havacılık Güvenliği Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

https://www.aviation24.be/military-aircraft/belgian-air-component/air-force-f-16-destroyed-maintenance-collateral-damage-second/