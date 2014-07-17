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FBI sürücüsüz araçların ölümcül silahlar olabileceğini düşünüyor

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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FBI sürücüsüz araçların ölümcül silahlar olabileceğini düşünüyor

Google, Volvo gibi sektör devlerinin sürücüsüz araçlar üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu araçlar ile ilgili güvenlik endişeleri de kendisini göstermeye başladı. FBI ise hem nalına hem mıhına şeklinde tabir edebileceğimiz bir rapor hazırladı.

FBI raporunda sürücüsüz araç teknolojilerinin insanlığa getireceği faydalardan bahsederken, suçlular ve teröristler için de farklı fırsatlar doğurabileceğini ifade ediyor. 

Raporda iki elini de direksiyondan çeken suçluların takip esnasında polise otomatik silahlarda çok rahat bir şekilde saldırabileceği değerlendirilirken, aracın güvenlik kısıtlamalarını aşarak trafik ışıklarına riayet etmeden çok hızlı bir şekilde yol almak da mümkün olabilir.

Raporda en can alıcı olarak gösterilen nokta ise sürücüsüz araçların terörist gruplar tarafından bomba ile donatılarak otomatik bir intihar bombacısı haline getirilmesi. 

Sürücüsüz araçların iyi yanları ise yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi insana ait durumlardan kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi, güvenliğin ön planda olması, polis takibinin daha etkili bir biçimde yapılması olarak sayılıyor. FBI sürücüsüz araçların en geç yedi yıl içerisinde trafiğe çıkacağını tahmin ediyor.  

http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-autonomous Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Teröristler sanki şu an çok ipliyor, yıkıyorlar beyinlerini gidip intiharla kendini de havaya uçuruyor. Ben insansız teknolojilerin terörist gruplardan ziyade çok büyük devletlerin elinde daha büyük terörler yaratacağını düşünüyorum.
Çünkü terörist gruplara göre bir intihar bombacısının canı bu araçlardan çok daha ucuz. Ama büyük devletler bu otonom kara araçlarının askeri versiyonlarını çok daha büyük zararlar için kullanacaklar orası kesin.
Teröristler sanki şu an çok ipliyor, yıkıyorlar beyinlerini gidip intiharla kendini de havaya uçuruyor. Ben insansız teknolojilerin terörist gruplardan ziyade ...
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BurakÇelik 4 yıl
Bunun çözümü çok basit,volvo FBI'ya bi güvenlik kodu vericek,o tarz durumlarda FBI o kodu girerek arabanın motorunu durduracak bu kadar basit
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UçKutusundakiDelik 4 yıl BurakÇelik
BurakÇelik

Bunun çözümü çok basit,volvo FBI'ya bi güvenlik kodu vericek,o tarz durumlarda FBI o kodu girerek arabanın motorunu durduracak bu kadar basit

Eğer ciddi anlamda seri üretime geçilecek ise bu yol işe yaramaz. Hangi birisiyle uğraşsın FBI...
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carter 4 yıl
Zamanında, cep telefonları piyasaya giriş yaparken de böyle bir açıklama yapıp yapmadıklarını merak etmemek elde değil.
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RoadSing3r 4 yıl
İlk önce FBI'ın aklına geldiğine bahse girerim
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Guest-9D2914531 4 yıl
Hiç düşünmemiştim bu olumsuz yanını, FBI hakli bu yönden. Sürücüsüz bir kamyonla bayağı büyük olaylar yaşanır.
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kopuks 4 yıl
Bir de trafik terörü var intahar bombacısının aldığı canlardandan daha çok can gidiyor trafik kazalarında . 15 dk önce dayının biri göz göre göre aracıyla önüme fırladı Allah dan hızlı gitmiyordum ,dikkatsiz de olabilirdim sonucunu düşünmek istemiyorum.
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lj94 4 yıl
sonumuz hayrolsun :D terminatör filmini gerçek hayatta yaşayacağız demedi demeyin
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SteveMeade 4 yıl
İntihar bombacısı ihtimali mantıklı
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Rubisco 4 yıl
Ölümcül silahların sivil / masumlara halihazırda zarar verdiğini bilmiyorlar mı?
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MrKemal17 4 yıl
Bu aracı yasaklamak teröre bir çözüm değil, fbi sadece ihtimalleri yazmış.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
amerikan hükümeti istese ürettirmez.

Dışarıdan ülkeye girmesini de engeller.

Çıktığında Kitlesel imha silahına dönüşeceği kesin bu araçların.










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Reul 4 yıl
haklılar aslında
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