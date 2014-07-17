FBI sürücüsüz araçların ölümcül silahlar olabileceğini düşünüyor





Google, Volvo gibi sektör devlerinin sürücüsüz araçlar üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu araçlar ile ilgili güvenlik endişeleri de kendisini göstermeye başladı. FBI ise hem nalına hem mıhına şeklinde tabir edebileceğimiz bir rapor hazırladı.





FBI raporunda sürücüsüz araç teknolojilerinin insanlığa getireceği faydalardan bahsederken, suçlular ve teröristler için de farklı fırsatlar doğurabileceğini ifade ediyor.





Raporda iki elini de direksiyondan çeken suçluların takip esnasında polise otomatik silahlarda çok rahat bir şekilde saldırabileceği değerlendirilirken, aracın güvenlik kısıtlamalarını aşarak trafik ışıklarına riayet etmeden çok hızlı bir şekilde yol almak da mümkün olabilir.





Raporda en can alıcı olarak gösterilen nokta ise sürücüsüz araçların terörist gruplar tarafından bomba ile donatılarak otomatik bir intihar bombacısı haline getirilmesi.





Sürücüsüz araçların iyi yanları ise yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi insana ait durumlardan kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi, güvenliğin ön planda olması, polis takibinin daha etkili bir biçimde yapılması olarak sayılıyor. FBI sürücüsüz araçların en geç yedi yıl içerisinde trafiğe çıkacağını tahmin ediyor.

http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-autonomous