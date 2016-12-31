Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor

Rus hackerların ABD başkanlık seçim sonuçlarına Trump lehinde müdahale ettiği iddia ediliyordu. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, geç de olsa bu konuda bir ortak rapor vererek detayları anlattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,3b
1
9
Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Demokrat Parti'nin çeşitli sistemlerini hacklemekle suçlanan ve Rus devleti tarafından desteklendiği iddia edilen hacker grupları hakkında bir analiz yayınladı. 13 sayfalık belge, Perşembe günü, teknoloji şirketleri tarafından okunması amacıyla yayınlandı. Ancak bu rapor güvenlik uzmanları tarafından yüzeysel olduğu ve çok geç yayınladığı nedenleriyle eleştiriliyor.
Yayınlanan bu rapordaki şu sözler dikkat çekiyor: "(Rus istihbarat servisleri tarafından) gerçekleştirilmekte olan bu siber operasyonlar, devletimizi ve vatandaşlarımızı hedef almaktadır. Bu ortak analiz raporu, bahsedilen operasyonların teknik belirtileri, zararı azaltmak için yapılması gerekenler, bahsedilen belirtiler gerçekleştiğinde yapılması gerekenler ve bu gibi durumların devlete nasıl bildirileceği konularında bilgi verir.".
Devlet tarafından yayınlanan bu rapor aslında bu hacker gruplarıyla alakalı ilk rapor değil. 2015'te Microsoft tarafından yayınlanan bir güvenlik raporunda Fancy Bear isimli hacker grubuna uzun bir bölüm ayrılmış. Devlet raporunda "Advanced persisten threat 28"(APT 28) (Yüksek seviye sürekli tehdit 28) olarak bahsedilen bu tehdit, Microsoft içinde Strontium (Stronsiyum) olarak biliniyor. Devlet raporunda geçen diğer bir hacker grubu ise APT 29 olarak bahsedilmiş ve ismi de Cozy Bear.
Devlet raporundan önce, diğer güvenlik uzmanları bahsedilen iki hacker grubunun saldırılarını araştırmış. Araştırma sonucunda, 2016 yaz aylarında Dünya Anti-Doping Ajansı'na yapılan saldırıdan sorumlu oldukları görülmüş. Bu saldırının, Rus atlet Yuliya Stepanova'ya verilen cezanın intikamı niteliğinde olduğu düşünülüyor. Aynı hacker gruplarına atfedilen diğer saldırılardan bazıları ise şunlar: 2008 Gürcistan seçimleri siber saldırısı, Fransız haber kanalı TV5Monde'ye yapılan siber saldırı.
Güvenlik uzmanları Twitter üzerinden devlet raporunu çok basit olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Alanında uzman güvenlik araştırmacısı Jonathan Zdziarski, raporun "bir kreşte hazırlanmış gibi" olduğunu söylüyor. 
Haberimizde bahsettiğimiz, FBI ve ABD İç Güvelik Bakanlığı tarafından yayınlanan, rapora kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bundeskanzler 2 yıl
Öcü gibi korkuyorlar donald trump yoldaşından
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl en beğenilen
Obama ve Demokratlarin rezilligi artik nasil Trumpin hayatini zorlastiririm diye sacma sapan islerle ugrasiyorlar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JQKER 2 yıl
Konuyu okumadan yorum yazanlar nasılda komik duruma düşüyorlar
Neymiş? Okumak şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 2 yıl
Bizim Tübitak'ın sıfırlama ses kaydı için "kontrol ettik montajmış" demesine benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
yav he he.şu açıklamayı burada mit yapsa neler derlerdi gözümün önüne geliyor şimdi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 2 yıl
Çok boş iş Trump başkan olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oldumuya 2 yıl
ABD'nin gezicileri işbaşında....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 2 yıl
Trump Reisi devirmek için bunlar. Amerika büyü oyunu görüyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl en beğenilen
Obama ve Demokratlarin rezilligi artik nasil Trumpin hayatini zorlastiririm diye sacma sapan islerle ugrasiyorlar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Physicist_Emre 2 yıl
Seçim yenilenir mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bundeskanzler 2 yıl
Öcü gibi korkuyorlar donald trump yoldaşından
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AMD Radeon Vega, CES 2017'de geliyor 2 yıl Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı 2 yıl Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı 2 yıl Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım 2 yıl HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor 2 yıl iPhone 7 satışları Apple'ın beklediği kadar iyi değil 2 yıl Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası 2 yıl Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum 2 yıl İnsan taşıyan drone kullanıma hazır 2 yıl En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor 2 yıl Samsung televizyonlara Chromecast benzeri bir sistem geliyor 2 yıl Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor 2 yıl Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında 2 yıl Apple AirPods taleplerini karşılamakta zorlanan Inventec üretimi genişletiyor 2 yıl Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız 2 yıl Apple trafik kazasına neden olmakla suçlanıyor 2 yıl iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor 2 yıl New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor Sonraki Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi 2 yıl Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri 2 yıl Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi 2 yıl Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim