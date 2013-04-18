FX Photo Studio, Apple Store üzerinde ücretsiz olarak sunulmaya başlandı





MacPhun LLC tarafından geliştirilen bir fotoğraf uygulaması olan FX Photo Studio, Apple Store üzerinde ilk defa ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı.

iOS 4.3 ve üzeri Apple iPhone modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen FX Photo Studio uygulaması, kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerine 194 adet yüksek kaliteli filtreler uygulamalarına, bu filtreleri kişiselleştirmelerine, bir fotoğraf üzerine birden fazla filtre uygulamalarına, hoşlarına giden filtre kombinasyonlarını kayıt edebilmelerine ve fotoğraf üzerine yazı yazabilmelerine olanak sağlayabiliyor.

Fotoğraflar üzerinde filtre efektleri yanında kesme, döndürme, çevirme, renk, kontrast, parlaklık ve pozlama gibi temel düzenleme işlemlerine de izin verebilen uygulama, oldukça sade ve şık bir ara yüz ile hazırlanmış. Ayrıca düzenlemesi yapılan fotoğraflar Flickr, Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlar üzerinde direkt uygulama içerisinde paylaşılabiliyor.

Daha önce 1.99$ fiyat etiketiyle satılmakta olan ve şuan 5.1 güncel sürümü ile Apple Store üzerinde yer alan FX Photo Studio uygulamasını, sadece bugüne özel ücretsiz olarak buradan indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

http://macphun.com/newsletter/98