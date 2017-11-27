Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor

OnePlus firmasının yeni amiral gemisi OnePlus 5T’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan Face Unlock yüz tanıma özelliği Android Oreo güncellemesi ile OnePlus 5 modeline de geliyor.

Çok hızlı

Yüz tanıma için ön kamerayı kullanan Face Unlock teknolojisi, yaklaşık 100 farklı benzersiz noktayı tarayarak yüz hatlarını belirliyor ve daha sonra kullanıcısını tanıyarak ekran kilidinin açılmasını sağlıyor.

Yapılan ilkı incelemelerde Face Unlock teknolojisinin iPhone X’ten daha hızlı olduğu görülmüştü. Elbette Face Unlock sadece ekran kilidi için kullanılıyor. Firma ana güvenlik birimi olarak parmak izi okuyucusunu sunmuş.

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OnePlus 5 modeli için denemelere başlayan Android 8.0 Oreo ikinci beta sürümünde Face Unlock özelliği kullanıma sunuldu. Artık kilit ekranında kullanıcıya Face Unlock ile giriş yapmak isteyip istemediği soruluyor.

OnePlus 5 için Android 8.0 nihai güncellemesi kesin olarak ne zaman yayımlanacak belli değil. Firma olabildiğince çok modeline güncelleme sunmak için çalışıyor. OnePlus 3 ve OnePlus 3T modellerine geçtiğimiz günlerde güncelleme dağıtıma başlamıştı. OnePlus 5 ve OnePlus 5T için meraklı bekleyiş devam ediyor.