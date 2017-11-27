Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor

OnePlus 5 kullanıyorsanız OnePlus 5T modelinde dikkat çeken Face Unlock yüz tanıma özelliğine Android Oreo güncellemesi ile yakın zamanda sahip olabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,3b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OnePlus firmasının yeni amiral gemisi OnePlus 5T’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan Face Unlock yüz tanıma özelliği Android Oreo güncellemesi ile OnePlus 5 modeline de geliyor.

Çok hızlı

Yüz tanıma için ön kamerayı kullanan Face Unlock teknolojisi, yaklaşık 100 farklı benzersiz noktayı tarayarak yüz hatlarını belirliyor ve daha sonra kullanıcısını tanıyarak ekran kilidinin açılmasını sağlıyor.

Yapılan ilkı incelemelerde Face Unlock teknolojisinin iPhone X’ten daha hızlı olduğu görülmüştü. Elbette Face Unlock sadece ekran kilidi için kullanılıyor. Firma ana güvenlik birimi olarak parmak izi okuyucusunu sunmuş.

Ayrıca Bkz. "Ülkemizdeki ilk iPhone X sahipleri belli oldu"

OnePlus 5 modeli için denemelere başlayan Android 8.0 Oreo ikinci beta sürümünde Face Unlock özelliği kullanıma sunuldu. Artık kilit ekranında kullanıcıya Face Unlock ile giriş yapmak isteyip istemediği soruluyor.

OnePlus 5 için Android 8.0 nihai güncellemesi kesin olarak ne zaman yayımlanacak belli değil. Firma olabildiğince çok modeline güncelleme sunmak için çalışıyor. OnePlus 3 ve OnePlus 3T modellerine geçtiğimiz günlerde güncelleme dağıtıma başlamıştı. OnePlus 5 ve OnePlus 5T için meraklı bekleyiş devam ediyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/25/oneplus-5-oreo-update-will-bring-face-unlock/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kender 2 yıl
[DHTUBE=]https://youtu.be/sysy72uciLg[DHTUBE=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kender 2 yıl
[DHVideo=]https://www.youtube.com/watch?v=sysy72uciLg[DHVideo=]
OnePlus 5T Factory Visit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kender 2 yıl
twitter.com/...
one plus fabrikası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Xiaomi de getirmişti bazı romlara,Helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 2 yıl
Güncelleme desteği ve fiyat performansıyla takdir edilesi bir firması. Bravooo...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 2 yıl Ac1DBuRN
Kişisel bilgileri göstere göstere topladığından haberin vardır sanırım. Her 6 saatte bir Singapur daki bir server a bilgileriniz gidiyor engellenemez şekilde.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oneplus, oneplus 5 ve
4 etiket daha face unlock Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de 2 yıl Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Çin'de fabrika kuruyor 2 yıl İngiltere drone kullanımıyla ilgili yeni fikirler arıyor 2 yıl Microsoft Office artık tüm Chromebook'lara indirilebilir 2 yıl Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz 2 yıl Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün 2 yıl Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu 2 yıl Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı 2 yıl SpaceX'in eski çalışanından ilginç iddia: Elon Musk Bitcoin'in yaratıcısı olabilir [Güncelleme: Elon Musk iddiayı yalanladı] 2 yıl Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak 2 yıl Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı 2 yıl Veri aktarımı ve sesli görüşmeler için kırılamayan "kuantum şifreleme" dönemi başlıyor 2 yıl Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi 2 yıl Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz 2 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "Çılgın" Mike Hughes'a kötü haber 2 yıl Selçuk İnan, Samsung'a dava açtı ve telefonların imhasını istedi 2 yıl Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi 2 yıl Samsung Galaxy S9 arayüzü Galaxy Ai UX adını alacak 2 yıl Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı 2 yıl Black Friday 2017 rekorlarla kapandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor Sonraki Söz dizisinden farklı bir oyun 2 yıl İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak 2 yıl Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor 2 yıl NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler 2 yıl Huawei, Samsung'un telefonlarıyla dalga geçen 3 reklam filmi yayınladı 2 yıl Motospeed CK108 Çinli mekanik klavye test masamızda! 2 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman 2 yıl Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak 2 yıl Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl İrlanda Apple'dan 13 milyar euroluk vergi cezasını tahsil edecek 2 yıl Facebook’a yeni bir Snapchat özelliği 2 yıl OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir" 2 yıl TRT World, ABD'de geniş kitlelere yayıldı 2 yıl Bitcoin'in değeri 9000$'ı aştı 2 yıl Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı 2 yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo güncellemesi alabilir 2 yıl Kalbin kan pompalamasına yardımcı olan cihaz geliştirildi 2 yıl Sanal madenciliğe özel ilk güç kaynağı 2 yıl Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi 2 yıl TunnelBear’den şifre saklama uygulaması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim