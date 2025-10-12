OnePlus 15, dünyanın ilk 165Hz OLED ekranına sahip olacak

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, bu ayın sonlarında Çin’de tanıtacağı OnePlus 15 modeliyle akıllı telefon ekran teknolojisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni nesil ekran panelini geliştirmek için ekran üretim devi BOE ile iş birliği yaptı. Bu ortaklığın sonucu olarak ortaya çıkan üçüncü nesil Oriental Display, dünyada ilk kez 165Hz OLED yenileme hızına ulaşarak mobil ekran teknolojisinde yeni bir standart belirleyecek.

OnePlus 15, üçüncü nesil Oriental Display ile 165Hz OLED dönemini başlatıyor

OnePlus başkanı Li Jie Louis, yaklaşan modelin ekran teknolojisini şimdiye kadar geliştirilen en ileri düzey akıllı telefon paneli olarak tanımlıyor. 14 Ekim’de BOE’nin Shenzhen’de düzenleyeceği esnek OLED amiral gemisi lansman etkinliği, bu ekranın tüm teknik detaylarını gözler önüne serecek. OnePlus’ın bu etkinlikte, kendi amiral gemisi ekran tarihindeki en büyük sıçramayı duyurması bekleniyor.

Yeni nesil panelin 6,78 inç BOE X3 OLED ekran olarak piyasaya çıkacağı ve 1,5K çözünürlük ile 165Hz yenileme hızı sunacağı doğrulandı. Bu değer, yalnızca akıcılık bakımından değil aynı zamanda enerji verimliliği ve renk doğruluğu açısından da küresel bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yeni ekran ayrıca donanım seviyesinde 1 nit parlaklığa ulaşabilen ilk Android ekran olarak öne çıkıyor. Bu sayede karanlık ortamlarda minimum ışık yayarak göz yorgunluğunu azaltacak. OnePlus 15’in ekranı, TÜV Rheinland Akıllı Göz Koruması 5.0 Altın sertifikasına sahip olacak ve uzun süreli kullanımlarda bile göz sağlığını koruyacak şekilde optimize edilecek.

