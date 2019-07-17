FaceApp uygulamasında kritik açık

Son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından birisi şüphesiz Rusya kaynaklı FaceApp. Uygulama kullanıcıları olduğundan çok daha ileriye götürerek yaşlı hallerini gösteriyor. Yapay zekâ algoritmaları ile oldukça başarılı yaşlandırma, gençleştirme, cinsiyet veya ırk değişimi yapan uygulama hem App Store hem de Google Play üzerinde indirme rekorları kırmıştı.

İzin konusunda sıkıntı var

Bununla birlikte FaceApp iOS kullanıcıları garip bir durumla karşılaşıyor. Normalde FaceApp için galerideki fotoğraflara erişim izni veriliyor ve sol alt kısımda Fotoğraflar sekmesine girildiği zaman uygulama galeriyi listeliyor.

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Kullanıcılar galeriye erişimden rahatsız olursa bu izni iptal edebiliyor ancak yapılan araştırmalar uygulamanın buna rağmen galeriye erişebildiğini ortaya koymuş. Sıkıntı uygulamanın kötü niyetinden değil Apple’ın programlama araçlarından kaynaklanıyor.

Normalde uygulama kullanıcının tüm galeriye erişmek yerine tek bir fotoğraf seçmesine izin veriyor. Bununla birlikte tek seferde olsa uygulama sürekli aynı programlama ara yüzünü aramaya başlıyor. Bu da erişim izni olmadığı halde galeriye erişim sağlıyor.

Şimdilik Apple veya FaceApp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak kısa bir süre sonra bu problemin büyük bir tartışma konusu olacağına şüphe yok.