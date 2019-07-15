Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor

İlk çıktığı dönemde fırtınalar estirse de son dönemde ivme kaybeden Apex Legends oyunu şu sıralar hile yapanlarla sıkı bir mücadele içerisinde. Respawn Entertainment hileden sabıkalılara ilginç bir yöntem uyguluyor.

İlginç yöntem

Normalde Repawn tespit algoritmaları oyun içerisinde hile yaparak maçların dengesini bozan hesapları engelliyordu. Ayrıca yapay zekâ ile algoritmaları geliştiren ekip birden fazla hesap açarak yasaklardan kurtulmaya çalışanları da tespit ediyordu.

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Hile tespit yöntemleriyle şimdiye kadar 770 bin civarında hesap engellendiği belirtiliyor. Ayrıca spam yapmaktan sabıkalı kullanıcılar açtığı yeni hesabını oyuna sokamadan engellenebiliyor.

Yeni deneysel yöntemde ise sistem hile yapanları sıraya girdikleri maçlarda sadece birbiri ile eşleştiriyor. Yani hileden sabıkası olanlar katıldıkları maç eşleşmelerinde sadece hileden sabıkası olanlara karşılık geliyor.

Böylece hileye başvurmayan oyuncuların hilecilerden etkilenmesi ve mağdur olması engelleniyor. Diğer taraftan hile yapanlar da sadece birbiri ile maç yapmak zorunda kalıyor. Kulağa ilginç bir yöntemmiş gibi geliyor ancak hile yapanları asıl yöntem kadar caydırabilir mi merak konusu.