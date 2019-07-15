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Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor

Hile ve spam yapan hesapların önüne geçmek için sürekli yeni yöntemler geliştiren Respawn bu kez ilginç bir yöntem deniyor. Hile yapanlar maçlarda birbiriyle eşleşiyor.
2 sa.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk çıktığı dönemde fırtınalar estirse de son dönemde ivme kaybeden Apex Legends oyunu şu sıralar hile yapanlarla sıkı bir mücadele içerisinde. Respawn Entertainment hileden sabıkalılara ilginç bir yöntem uyguluyor.

İlginç yöntem

Normalde Repawn tespit algoritmaları oyun içerisinde hile yaparak maçların dengesini bozan hesapları engelliyordu. Ayrıca yapay zekâ ile algoritmaları geliştiren ekip birden fazla hesap açarak yasaklardan kurtulmaya çalışanları da tespit ediyordu.

Ayrıca Bkz. "Space Invaders filmi geliyor"

Hile tespit yöntemleriyle şimdiye kadar 770 bin civarında hesap engellendiği belirtiliyor. Ayrıca spam yapmaktan sabıkalı kullanıcılar açtığı yeni hesabını oyuna sokamadan engellenebiliyor.

Yeni deneysel yöntemde ise sistem hile yapanları sıraya girdikleri maçlarda sadece birbiri ile eşleştiriyor. Yani hileden sabıkası olanlar katıldıkları maç eşleşmelerinde sadece hileden sabıkası olanlara karşılık geliyor.

Böylece hileye başvurmayan oyuncuların hilecilerden etkilenmesi ve mağdur olması engelleniyor. Diğer taraftan hile yapanlar da sadece birbiri ile maç yapmak zorunda kalıyor. Kulağa ilginç bir yöntemmiş gibi geliyor ancak hile yapanları asıl yöntem kadar caydırabilir mi merak konusu.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/apex-legends-cheaters-will-be-matched-with-other-cheaters/ Yorum Yaz
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MustafaC53 2 sa. en beğenilen
Süper fikir. Empati yapar belki hıyarlar :)
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ALKaraca 35 dk.
Güzel hareket.
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dockhanger 1 sa.
ne yazıkki hile dolmuş bir oyunda kimse zaman geçirmez hileciler hilecilerle oynar hangisinin hilesi iyiyse o birinci olur
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Cute Hentai 1 sa.
Hile yapanlar ölür umarım.
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MrKattchup 1 sa.
Crysis 2’ yi Türkçe olduğu için destekliyim diye orijinal almıştım daha 1 ay geçmeden hile kullanmayan bir ben kalmıştım, bu online oyunlarda hile kullanan insanlar karşıda hile gördümü ne varsa kökleyip hilenin dozunu artırıyor değişik bir düşünce yapıları var.
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MustafaC53 2 sa. en beğenilen
Süper fikir. Empati yapar belki hıyarlar :)
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