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Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi

Alman hükümetinin ciddi yaptırımlarla tehdit ettiği sosyal medya devi Facebook, ülkenin önde gelen gazetelerinde kullanıcıları yalan haberlere karşı bilinçlendirme amaçlı ilanlar verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
1
10
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Alman hükümeti ülkedeki Facebook başta olmak üzere sosyal ağlar ve diğer internet sitelerinde bulunan yalan haberleri ortadan kaldırmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor. 24 Eylül'de yapılacak olan seçimlerde sosyal medyadaki yalan haberlerin, ABD seçimlerinde olduğu gibi, insanların oy tercihini etkilemesinin önüne geçmek isteyen yetkililer son olarak yalan haber ve nefret içerikleri paylaşımları platformlarında barındıran sosyal ağlara 50 milyon euroya varan cezaların kesilmesini öngören bir yasa tasarısını tartışıyorlardı.
Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi


 

Yalan Haberlerle Mücadele İçin İpuçları  

Tabi yasalaşması halinde bu tip cezalardan en çok etkileneceği düşünülen Facebook da zor durumda kalmamak için bazı önlemler almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Almanya'daki yalan haberleri filtreleyecek bir çalışmayı başlatan sosyal medya devi şimdi de ülkenin önde gelen gazetelerine, kullanıcıların yalan haberleri nasıl anlayacağına ve bunlardan nasıl korunabileceğine ilişkin 10 ipucu bulunan bir ilan verdi.


Bild, Sueddeutsche Zeitung ve Die Welt gazetelerinde yer alan ilanda "Haber yayınıyla mücadele ediyoruz ve bir haberin doğru olup olmadığını nasıl algılayabileceğinizi size bazı ipuçları veriyoruz." ifadesi yer alırken Facebook ayırca ülkedeki 29 milyonun üstündeki Facebook kullanıcısına haberlerin ve reklamların doğruluğundan emin olmak için kaynak siteleri incelemeyi ve diğer içerikleri de araştırmayı tavsiye eden ipuçları gönderdiğini açıkladı.


Görünen o ki Facebook, Almanya'daki faaliyetlerinin tehlike altına girmemesi için gerçekten önemli adımlar atma ihtiyacı hissetmiş zira Media Impact ajansının açıklamasına göre Bild gazetesinde bir sayfa ilan ücreti yaklaşık 500.000 euro. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-13/facebook-buys-full-page-ads-in-germany-in-battle-with-fake-news Yorum Yaz
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bluemersini 2 yıl en beğenilen
internetin bana göre 1. kuralı: internetteki hiçbir şeye inanma
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Muguroz 2 yıl
Sen şu Bild'e bak hele! Tek gün gösterilecek tam sayfa ilan 500000€ mu!? Amerika'nın Tomahawk füzesi fırlatması gibi olmuş. Ama isabetli seçim, Bild'i genelde orta-alt gelir seviyesindeki AfD'ye yatkın kesim okuyor. Bizim Hürriyet gibi bir şey. "Şok şok şok", "ve Sneijder resti çekti" vesaire gibi abartılı başlıklarla tırt içeriklerin sunulduğu bir yayın organı.
Sen şu Bild'e bak hele! Tek gün gösterilecek tam sayfa ilan 500000€ mu!? Amerika'nın Tomahawk füzesi fırlatması gibi olmuş. Ama isabetli seçim, Bild'i genelde o...
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zarci 2 yıl
Hani yasaklar bize özeldi
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axaxa 2 yıl
Facebook almanyada yasaklansın olsun bitsin artık :D
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sniper23 2 yıl axaxa
lawyer77

Facebook almanyada yasaklansın olsun bitsin artık :D

Shhhhhh... Almanya demokrasinin eşiği, sakına unutmayalım
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zero fear 2 yıl
Facebok mu?
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bluemersini 2 yıl en beğenilen
internetin bana göre 1. kuralı: internetteki hiçbir şeye inanma
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Muguroz 2 yıl
Sen şu Bild'e bak hele! Tek gün gösterilecek tam sayfa ilan 500000€ mu!? Amerika'nın Tomahawk füzesi fırlatması gibi olmuş. Ama isabetli seçim, Bild'i genelde orta-alt gelir seviyesindeki AfD'ye yatkın kesim okuyor. Bizim Hürriyet gibi bir şey. "Şok şok şok", "ve Sneijder resti çekti" vesaire gibi abartılı başlıklarla tırt içeriklerin sunulduğu bir yayın organı.
1 Yanıt Yanıtla +5
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pspoor 2 yıl Muguroz
Muguroz

Sen şu Bild'e bak hele! Tek gün gösterilecek tam sayfa ilan 500000€ mu!? Amerika'nın Tomahawk füzesi fırlatması gibi olmuş. Ama isabetli seçim, Bild'i genelde orta-alt gelir seviyesindeki AfD'ye yatkın kesim okuyor. Bizim Hürriyet gibi bir şey. "Şok şok şok", "ve Sneijder resti çekti" vesaire gibi abartılı başlıklarla tırt içeriklerin sunulduğu bir yayın organı.

ooo karalama kampanyasi, alirim bir dal...
Sanki digerleri yalan haber yapmiyormus gibi basmis propagandayi arkadas.
Almanya'da basin özgürlügü, ifade özgürlügü falan yok, sadece kendi islerine geleni milletin önüne koymak var.
Facebook secim öncesinde Cumhuriyetcilere karsi sansür uyguladigini itiraf etmisti zaten, sanki asil sucli kendileri degilmis gibi baskalarini elestiriyorlar.
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