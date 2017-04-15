Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi

Alman hükümeti ülkedeki Facebook başta olmak üzere sosyal ağlar ve diğer internet sitelerinde bulunan yalan haberleri ortadan kaldırmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor. 24 Eylül'de yapılacak olan seçimlerde sosyal medyadaki yalan haberlerin, ABD seçimlerinde olduğu gibi, insanların oy tercihini etkilemesinin önüne geçmek isteyen yetkililer son olarak yalan haber ve nefret içerikleri paylaşımları platformlarında barındıran sosyal ağlara 50 milyon euroya varan cezaların kesilmesini öngören bir yasa tasarısını tartışıyorlardı.





Yalan Haberlerle Mücadele İçin İpuçları

Tabi yasalaşması halinde bu tip cezalardan en çok etkileneceği düşünülen Facebook da zor durumda kalmamak için bazı önlemler almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Almanya'daki yalan haberleri filtreleyecek bir çalışmayı başlatan sosyal medya devi şimdi de ülkenin önde gelen gazetelerine, kullanıcıların yalan haberleri nasıl anlayacağına ve bunlardan nasıl korunabileceğine ilişkin 10 ipucu bulunan bir ilan verdi.





Bild, Sueddeutsche Zeitung ve Die Welt gazetelerinde yer alan ilanda "Haber yayınıyla mücadele ediyoruz ve bir haberin doğru olup olmadığını nasıl algılayabileceğinizi size bazı ipuçları veriyoruz." ifadesi yer alırken Facebook ayırca ülkedeki 29 milyonun üstündeki Facebook kullanıcısına haberlerin ve reklamların doğruluğundan emin olmak için kaynak siteleri incelemeyi ve diğer içerikleri de araştırmayı tavsiye eden ipuçları gönderdiğini açıkladı.





Görünen o ki Facebook, Almanya'daki faaliyetlerinin tehlike altına girmemesi için gerçekten önemli adımlar atma ihtiyacı hissetmiş zira Media Impact ajansının açıklamasına göre Bild gazetesinde bir sayfa ilan ücreti yaklaşık 500.000 euro.