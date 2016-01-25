Facebook, Avrupa'daki ikinci veri merkezini açmaya hazırlanıyor

Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Facebook, bu artışın karşılığında doğal olarak daha fazla ver merkezine ihtiyaç duyuyor. 2013 yılında Avrupa'daki ilk veri merkezini İsveç'de açan şirket ikinci merkez için de kolları sıvadı. İrlanda'da açılacak veri merkezi yaklaşık 3 yıl sonra kullanılmaya başlanacak.

Clonee adındaki yeni veri merkezinin en verimli ve sürdürülebilir veri merkezlerinden birisi olması planlanıyor. Facebook bu veri merkezinde de tıpkı İsveç'de olduğu gibi yenilenebilir enerjiyi kullanacak. Ayrıca veri merkezini soğutmak için iklim şartlarından da yine benzer seviyede faydalanılacak.

Amazon, Microsoft, Apple(Yakında) ve Google gibi diğer teknoloji devleri de veri merkezi yatırımı için İrlanda'yı tercih ediyor. Sosyal medya devinin Avrupa genel merkezi de Dublin'de bulunuyor. İlk veri merkezini İsveç'de açan şirket ise bu bölgedeki havanın "tuzlu" olmasından şikayetçi. Soğutmadan önce ekstra filtreleme yapılması gerektiği için bu kez daha elverişli bir bölge olan İrlanda tercih edilmiş. Geçtiğimiz aylarda Rusya'da açılacak devasa veri merkezinin de dev şirketler tarafından kiralanacağı gündeme gelmişti.

http://techcrunch.com/2016/01/24/facebooks-second-european-data-center-is-coming-ireland/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29