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Facebook, Avrupa'daki ikinci veri merkezini açmaya hazırlanıyor

Sosyal medya devi Facebook, Avrupa'daki ikinci büyük veri merkezini açmaya hazırlanıyor. Daha önce İsveç'te veri merkezi açan şirket bu kez İrlanda'nın Dublin kentini tercih etti.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, Avrupa'daki ikinci veri merkezini açmaya hazırlanıyor
 
Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Facebook, bu artışın karşılığında doğal olarak daha fazla ver merkezine ihtiyaç duyuyor. 2013 yılında Avrupa'daki ilk veri merkezini İsveç'de açan şirket ikinci merkez için de kolları sıvadı. İrlanda'da açılacak veri merkezi yaklaşık 3 yıl sonra kullanılmaya başlanacak.
Clonee adındaki yeni veri merkezinin en verimli ve sürdürülebilir veri merkezlerinden birisi olması planlanıyor. Facebook bu veri merkezinde de tıpkı İsveç'de olduğu gibi yenilenebilir enerjiyi kullanacak. Ayrıca veri merkezini soğutmak için iklim şartlarından da yine benzer seviyede faydalanılacak. 
Amazon, Microsoft, Apple(Yakında) ve Google gibi diğer teknoloji devleri de veri merkezi yatırımı için İrlanda'yı tercih ediyor. Sosyal medya devinin Avrupa genel merkezi de Dublin'de bulunuyor. İlk veri merkezini İsveç'de açan şirket ise bu bölgedeki havanın "tuzlu" olmasından şikayetçi. Soğutmadan önce ekstra filtreleme yapılması gerektiği için bu kez daha elverişli bir bölge olan İrlanda tercih edilmiş. Geçtiğimiz aylarda Rusya'da açılacak devasa veri merkezinin de dev şirketler tarafından kiralanacağı gündeme gelmişti.

http://techcrunch.com/2016/01/24/facebooks-second-european-data-center-is-coming-ireland/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
SS'ye göre çok büyük olacağı benziyor.
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karanlikmadde 3 yıl
CO2 salınımını konuşurken buzulların erimesine sebebiyet veren veri merkezlerini de gündeme almamız gerekiyor.
Ama dünyanın genel işleyişi gereği bu tür çevre konularının gündeme gelmesi için birilerinin bu düzenden iyi bir şekilde yararlanması gerekiyor.
Yıllarca avrupa sanayide kömürlerle CO2 yi tavan yaptırdı.şimdi kömürün duman,maliyet gibi olumsuz tarafları kullanımın önüne geçince CO2 ile mücadeleye başladık.
Google,Amazon,Facebook,Apple derken. Soğuk sular server ısılarıyla günden güne kaynıyor.
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