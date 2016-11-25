Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi

Amerika başkanlık seçimlerinin ardından Facebook, pek çok yanlış ve asılsız habere ev sahipliği yaptığı için ağır eleştiri altında. Aslında Facebook'un internet kullanıcıları üzerinden gelir sağlama amaçlı bir sosyal medya olduğunu düşünürsek bu gayet normal ancak Facebook’un Çin pazarına girmek için yapabileceklerini incelediğimizde tam aksi bir tablo ortaya çıkıyor.

Sosyal ağ devi, hiçbir zaman düşüncelerin kesintisiz olarak sergilenebildiği bir ortam olmamıştı. Facebook ‘’toplum standardı’’ adı altında kullanıcıların neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini belirliyor. Editörler; cinsellik, şiddet, nefret söylemi gibi konularda şirket bilgisi dahilinde paylaşımların silinip silinemeyeceği yetkisine sahip. Sosyal medya şirketlerine karar verdirebilen bir devlet düşüncesinin çok tehlikeli olduğunu savunan kişiler, Facebook’un bu yaptıklarıyla aynı devlet modeli gibi iş yaptığını düşünüyor.

Şu günlerde ise Facebook'un Çin pazarına girme girişimleri ile ilgili tartışmalar tekrar alevlendi. Bildiğimiz gibi Facebook 2009’da Çin’in sıkı sansür politikası yüzünden yasaklanmıştı. O günden bu yana şirket Çin marketine girmenin yollarını arıyordu. Geçtiğimiz günlerde New York Times’da yayınlanan habere göre Facebook bir süredir Çin’in sansür politikalarına uygun bir sistemin üzerinde çalışıyor.

Facebook’un geliştirdiği bu sansür sistemi, belli haber ve makalalelerin ana başlıklar kısmında görülmesini engellemek üzerine kurulu. Böylelikle sosyal ağ devi, Çin’in sansür politikaları doğrultusunda insanların neleri paylaşıp neleri paylaşamayacağını belirleyebilecek. Bu sistem üzerinde çalışmalar halen devam ediyor ve Facebook’un bu sitemi kullanıp kullanmayacağı henüz net değil ancak şirketinbu büyük pazardan vazgeçmesi de pek kolay görünmüyor.

http://qz.com/845268/facebook-is-poised-to-pick-profits-over-democracy-by-complying-with-chinas-censorship-rules/