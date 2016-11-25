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Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi

Kullanıcılar tarafından ifade özgürlüğü konusunda eleştirilen Facebook, sıkı sansür politikaları yüzünden barınamadığı Çin pazarına bu sefer sansüre imkan tanıyan bir sistemle girmeyi planlıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi
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Amerika başkanlık seçimlerinin ardından Facebook, pek çok yanlış ve asılsız habere ev sahipliği yaptığı için ağır eleştiri altında. Aslında Facebook'un internet kullanıcıları üzerinden gelir sağlama amaçlı bir sosyal medya olduğunu düşünürsek bu gayet normal ancak Facebook’un Çin pazarına girmek için yapabileceklerini incelediğimizde tam aksi bir tablo ortaya çıkıyor.

Sosyal ağ devi, hiçbir zaman düşüncelerin kesintisiz olarak sergilenebildiği bir ortam olmamıştı. Facebook ‘’toplum standardı’’ adı altında kullanıcıların neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini belirliyor. Editörler; cinsellik, şiddet, nefret söylemi gibi konularda şirket bilgisi dahilinde paylaşımların silinip silinemeyeceği yetkisine sahip. Sosyal medya şirketlerine karar verdirebilen bir devlet düşüncesinin çok tehlikeli olduğunu savunan kişiler, Facebook’un bu yaptıklarıyla aynı devlet modeli gibi iş yaptığını düşünüyor.

Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi

Şu günlerde ise Facebook'un Çin pazarına girme girişimleri ile ilgili tartışmalar tekrar alevlendi. Bildiğimiz gibi Facebook 2009’da Çin’in sıkı sansür politikası yüzünden yasaklanmıştı. O günden bu yana şirket Çin marketine girmenin yollarını arıyordu. Geçtiğimiz günlerde New York Times’da yayınlanan habere göre Facebook bir süredir Çin’in sansür politikalarına uygun bir sistemin üzerinde çalışıyor.

Facebook’un geliştirdiği bu sansür sistemi, belli haber ve makalalelerin ana başlıklar kısmında görülmesini engellemek üzerine kurulu. Böylelikle sosyal ağ devi, Çin’in sansür politikaları doğrultusunda insanların neleri paylaşıp neleri paylaşamayacağını belirleyebilecek. Bu sistem üzerinde çalışmalar halen devam ediyor ve Facebook’un bu sitemi kullanıp kullanmayacağı henüz net değil ancak şirketinbu büyük pazardan vazgeçmesi de pek kolay görünmüyor.

http://qz.com/845268/facebook-is-poised-to-pick-profits-over-democracy-by-complying-with-chinas-censorship-rules/ Yorum Yaz
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
demekki neymiş özgürülük sansür vs... yaygaraları bu söylemleri çıkaran lar tarafında yalanıp yutuluyormuş... dinleri imanları para... zor oyunu bozar sırtımızdan milyarlar kazanıyorlar FBI CIA a 7/24 bilgi akışı sağlıyorlar türkiye'ye ne vergi veriyorlar ne istihbarat sonra da mahkeme kapatınca diktatörlük dü demokrasi insan hakları gittiydi.. ulan eğer reis ile cihanı hoplatmassak yerin dibine girsin bu millet
demekki neymiş özgürülük sansür vs... yaygaraları bu söylemleri çıkaran lar tarafında yalanıp yutuluyormuş... dinleri imanları para... zor oyunu bozar sırtımı...
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pspoor 2 yıl
zaten istedikleri gibi sansürlüyor, sanki zuckerberg iyilik melegi de, sansür o istemeden oluyormus gibi yapmayin.
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mavizaman 2 yıl
demek sansüre rağmen alacağını alabilecek ki girmeye çalışıyor feysbuk.
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mcrew 2 yıl
çin facebook u sokmaz kendi ülkesine
kaç milyar insan var çin de
dünyanın parasını yedirmezler elin amerikan şirketine
biz ama whatsapp kullanmadan duramayız
yerli turkcell bip varken
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esmerbuyucu 2 yıl
Çin'de Qzone var.
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
demekki neymiş özgürülük sansür vs... yaygaraları bu söylemleri çıkaran lar tarafında yalanıp yutuluyormuş... dinleri imanları para... zor oyunu bozar sırtımızdan milyarlar kazanıyorlar FBI CIA a 7/24 bilgi akışı sağlıyorlar türkiye'ye ne vergi veriyorlar ne istihbarat sonra da mahkeme kapatınca diktatörlük dü demokrasi insan hakları gittiydi.. ulan eğer reis ile cihanı hoplatmassak yerin dibine girsin bu millet
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BekirTemel 2 yıl
laiklik elden gidiyor sansür diye diye
ey çinn
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fakir-bir-kul 2 yıl
Facebook bitti zaten instagaram'i yeter Çinli lere
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XPerience 2 yıl
Sen de mültecileri üzerinize salarız diye tehdit et istediğini yaptırmak için
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GenkaNuank 2 yıl
30 yıl önceki haber
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pspoor 2 yıl
zaten istedikleri gibi sansürlüyor, sanki zuckerberg iyilik melegi de, sansür o istemeden oluyormus gibi yapmayin.
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