Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook "Dislike" butonu getirmeye hazırlanıyor

3 yıl
1,9b
1
27
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook
 
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dün düzenlenen bir etkinlikte dev sosyal medya platformu için "Dislike" (Beğenmeme) butonu ekleyeceğini duyurdu. Bu tarz bir hamle için uzun yıllardır sorular aldığını söyleyen Zuckerberg yeni butonun işleyişi hakkında da kısa bilgiler verdi.
Dislike butonu bugün kullanılan "Beğen" butonunun tam karşıtı konumda olmayacak. İlk olarak kullanım amacı kötü veya üzücü haberlere destek vermek. Bugün Facebook üzerinden paylaşılan ölüm veya kaza gibi olaylarda kullanıcılar üzüntüyü paylaşmak için "Beğen" butonunu kullanıyorlar. Bu durum bir çeşit ironi yarattığı için artık üzüldüğümüz veya olmasını istemediğimiz durumlarda "Dislike" (Beğenmedim) butonunu kullanacağız.

Facebook genellikle pozitif algı üzerine kurulu. Ancak beğen butonu da platform ilk çıktığı günden beri farklı anlamlar kazanmaya başladı. Her ne kadar şirket "Dislike" butonunu yine olumlu bir kullanım için tasarlayacak olsa da kullanıcılar farklı bir anlam yükleyerek "Like" butonunu karşısına konumlandırabilir. Özelliğin tam olarak ne zaman devreye gireceği açıklanmadı ancak çalışmalar devam ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 3 yıl en beğenilen
Gelsede şu milli ve dini değerlerimizi sömürüp Beğen/Paylaşçıların gönderilerine Dislike çeksem.
Adam "Allah" yazmış altına da seviyorsan beğen paylaş yazıyor.
Bir Dua yazıyor paylaşırsan duan kabul olsun yazıyor.
Cahil halkım da deli gibi yükleniyor butonlara.
Gelsede şu milli ve dini değerlerimizi sömürüp Beğen/Paylaşçıların gönderilerine Dislike çeksem.Adam "Allah" yazmış altına da seviyorsan beğen paylaş yazı...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 3 yıl
Bu özellik gelse bile ya kısıtlı paylaşımlarda oldu, ya da bir süre sonra kaldırılır. Ya da paylaşımın dislike özelliğine kapama seçeneği getirilir. Başka türlü yürümez...
Bu özellik gelse bile ya kısıtlı paylaşımlarda oldu, ya da bir süre sonra kaldırılır. Ya da paylaşımın dislike özelliğine kapama seçeneği getirilir. Başka türlü...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6AEF290E0 3 yıl
Gereksiz platformun gereksiz yeniliği...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Maycomb 3 yıl
Yan baktin diye insanin öldürüldügü ulkede bu dislike butonu cok ocak sondurur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yakuda 3 yıl
Kullanılabilir? Kesinlikle olumsuz anlamlar içinde Kullanılacak. Ama gene de bu buton sayesinde Facebook'da ergenler biraz daha dikkatli davranabilirler eksi yapmuru ihtimaline karşı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VioLee 3 yıl
Dislike yerine neden begenmedim butonu getiriliyor diye baslik yapmiyorsun ? Onu gectim cumlede dislike butonu ve begen butonu diyorsun ne tezattir arkadas.Kendi dilimizi unuttuk millete cool gozukucez diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enesshn18 3 yıl
ortalık baya karışır ama gelmesi iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 3 yıl
Bizde sürü psikolojisi var. Hatırlıyorum Zeki Alasya vefat etti konusu vardı. Ne bileyim çok değişik milletiz. Facebooktada çok değişik şeyler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eku123 3 yıl
Onunda suyunu çıkarırız evelallah hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Eksileyen(dislike) görülüyorsa kimse eksilemez, öyle de bir problem var. Neden eksiledin diye olay çıkar. Beğeni alınca egosu okşanan insanlar var, dislike alınca düşünemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulbirbaska 3 yıl
Ben facebooku kapatalı 2 sene oluyor kafam rahat sizede tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Çok lâzımdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slckaydemir 3 yıl
Disliketan çok hoşlaşmadım niyeyse.. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
İcerigi eklerken dislike butonu getir diye bir secenek olmali kullanici isterse paylasima dislike butonu eklemeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
getirmeseler keşke, hatta dhdeki eksi butonu da kaldırılsın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 3 yıl
hey yavrum yeniliğe bak be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Saçma sapan paylaşımlara basarız gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1866 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, açıklama ve
2 etiket daha facebook Mark Zuckerberg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim