Facebook "Dislike" butonu getirmeye hazırlanıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dün düzenlenen bir etkinlikte dev sosyal medya platformu için "Dislike" (Beğenmeme) butonu ekleyeceğini duyurdu. Bu tarz bir hamle için uzun yıllardır sorular aldığını söyleyen Zuckerberg yeni butonun işleyişi hakkında da kısa bilgiler verdi.

Dislike butonu bugün kullanılan "Beğen" butonunun tam karşıtı konumda olmayacak. İlk olarak kullanım amacı kötü veya üzücü haberlere destek vermek. Bugün Facebook üzerinden paylaşılan ölüm veya kaza gibi olaylarda kullanıcılar üzüntüyü paylaşmak için "Beğen" butonunu kullanıyorlar. Bu durum bir çeşit ironi yarattığı için artık üzüldüğümüz veya olmasını istemediğimiz durumlarda "Dislike" (Beğenmedim) butonunu kullanacağız.



Facebook genellikle pozitif algı üzerine kurulu. Ancak beğen butonu da platform ilk çıktığı günden beri farklı anlamlar kazanmaya başladı. Her ne kadar şirket "Dislike" butonunu yine olumlu bir kullanım için tasarlayacak olsa da kullanıcılar farklı bir anlam yükleyerek "Like" butonunu karşısına konumlandırabilir. Özelliğin tam olarak ne zaman devreye gireceği açıklanmadı ancak çalışmalar devam ediyor.