Facebook, Graph Search özelliğini mobile getiriyor





Facebook'un geçen yıl kullanıma sunduğu ve sosyal ağ alanında yeni bir dönem olarak tanımlanan Graph Search, mobil versiyonlar için de testlere başlamış durumda.





Bir nevi ağ içi arama motoru olarak gösterilen Graph Search, kelime veya kişi adı girildikten sonra kişi, fotoğraf, mekan, konum, ilgiler gibi pek çok sonucu bir tablo halinde sunabiliyor. Böylece daha görsel bir arama tecrübesi sunuluyor.





Graph Search şu anda ABD'de kullanımda iken ABD dışında da test süreci devam ediyordu. Graph Search sadece web sürümü ile uyumlu.





Facebook, bazı kullanıcılar ile Graph Search mobil sürümünü test etmekle meşgul. Aylık mobil kullanıcı sayısı da bir milyara yaklaşan Facebook'un Graph Search ile mobil platformlara verdiği önemi artıracağı belirtiliyor. Graph Search'in ne zaman faaliyete geçeceği ise bilinmiyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/facebook-testing-graph-search-mobile/