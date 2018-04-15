Facebook Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri geliyor

Instagram tarafında olduğu kadar kendi tarafında da yeni özelliklerle kullanıcı ilgisi çekmeye çalışan Facebook son olarak Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri ekledi.

Instagram etkisi

3D çizimi olarak tanımlanan yeni zengin gerçeklik etiketleri kameranın gördüğü sahne üzerine farklı grafitiler çizmenizi sağlıyor. Hem kayıt öncesi hem de kayıt esnasında çizilebilen bu şekilleri kamerayı kaydırarak farklı alanlar üzerine de oturtabiliyorsunuz.

Posta kutusu, masa, sandalye gibi pek çok gerçek dünya nesnesini odak alarak yapabildiğiniz çizimler biraz erken aşamada. Bu bakımdan nesnenin renklerini tam olarak algılayabilmesi için en optimal ışık koşullarının sağlanması gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Diğer taraftan kameranın GIF oluşturucu özelliği yerine Instagram’dan hatırladığımız Boomerang özelliğine bırakıyor. Boomerang bilindiği üzere art arda fotoğraflar çekerek bir saniyelik GIF’ler oluşturmanızı sağlıyor. Artık Facebook kamerası ile Boomerang GIF’leri oluşturmak oldukça kolaylaşacak.

Zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF oluşturma özelliği yavaş yavaş tüm kullanıcılara yayılacak. Ay sonuna kadar dağıtımın tamamlanmış olması bekleniyor. Facebook’un beklentisi yeni özelliklerle kullanıcıların biraz daha kamera tarafında etkin olması.