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Facebook Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri geliyor

Kullanıcıları kamera kısmına daha çok çekmek isteyen sosyal ağ devi Facebook, gerçek zamanlı zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF özelliklerini eklemeye başladı.
1 yıl
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3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram tarafında olduğu kadar kendi tarafında da yeni özelliklerle kullanıcı ilgisi çekmeye çalışan Facebook son olarak Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri ekledi.

Instagram etkisi

3D çizimi olarak tanımlanan yeni zengin gerçeklik etiketleri kameranın gördüğü sahne üzerine farklı grafitiler çizmenizi sağlıyor. Hem kayıt öncesi hem de kayıt esnasında çizilebilen bu şekilleri kamerayı kaydırarak farklı alanlar üzerine de oturtabiliyorsunuz.

Posta kutusu, masa, sandalye gibi pek çok gerçek dünya nesnesini odak alarak yapabildiğiniz çizimler biraz erken aşamada. Bu bakımdan nesnenin renklerini tam olarak algılayabilmesi için en optimal ışık koşullarının sağlanması gerekiyor.

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Diğer taraftan kameranın GIF oluşturucu özelliği yerine Instagram’dan hatırladığımız Boomerang özelliğine bırakıyor. Boomerang bilindiği üzere art arda fotoğraflar çekerek bir saniyelik GIF’ler oluşturmanızı sağlıyor. Artık Facebook kamerası ile Boomerang GIF’leri oluşturmak oldukça kolaylaşacak.

Zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF oluşturma özelliği yavaş yavaş tüm kullanıcılara yayılacak. Ay sonuna kadar dağıtımın tamamlanmış olması bekleniyor. Facebook’un beklentisi yeni özelliklerle kullanıcıların biraz daha kamera tarafında etkin olması.

 
Facebook Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri geliyor
 

https://www.engadget.com/2018/04/13/facebook-stories-ar-doodles-boomerang/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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buraxus 1 yıl
50 yaş üstü tweety tazmanya canavarlı özlü söz paylaşan grup kaldı onlar da ne kadar kullanır bilinmezl.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Gereksiz, kimse kullanmıyor
1 Yanıt Yanıtla
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esmerbuyucu 1 yıl Barni Moloztaş
Kimse sosyal medya da kullanmıyor nasılsa. Boş işler hep(!)
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