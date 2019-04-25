Facebook Hikayeleri 500 milyon günlük kullanıcıya ulaştı

Bir şekilde tüm beklentileri boşa çıkararak rekor kıran Facebook Hikayeleri, günlük 500 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

İlk olarak Snapchat’ten çalınıp Instagram’a büyük bir başarıyla entegre edilen hikayeler, bu başarıyı takiben Facebook ana ürününe, Messenger’a ve WhatsApp’a uyarlanmıştı. Facebook Hikayeleri için son veriye göre günlük 300 milyon kullanıcısı olan hizmet, bugünkü verilere göre 500 milyona ulaştı. Instagram ise aynı sayıya Ocak ayında ulaşmıştı.

Bugün yatırımcılarla yapılan görüşme sırasında konuşan Mark Zuckerberg, yatırımcılara “üç milyar doları kenara ayırdım” diyerek Federal Ticaret Komisyonu tarafından Facebook’a kesilecek bir cezayı işaret etti. Gizlilik açıklarından dolayı Facebook’un muhtemelen kısa zaman sonra ödemek zorunda kalacağı bu yüklü miktarda borç, firmanın ekonomik yapısına pek dokunacakmış gibi durmuyor.

Şirketin üst yetkililerinden Sheryl Sandberg, konuşması sırasında 3 milyon reklam verenin hikayeleri kullanarak hedef kitlelerine ulaştıklarını açıkladı. Bu reklamların başarıları ve ağırlıklı olarak hangi hizmete yerleştirildikleri (Facebook, Instagram, WhatsApp) ise paylaşılmadı.

https://www.theverge.com/2019/4/24/18514955/facebook-stories-500-million-monthly-users-advertising-instagram-snapchat