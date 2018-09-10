Facebook Jobs, Türkiye’de kullanıma açıldı

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İş Fırsatları” adıyla kullanıma sunuldu. İş Fırsatları sayfasına Sosyal medyanın en büyük temsilcisi Facebook, bu defa kullanıcılarına iş buluyor. Uzun süredir yurt dışında faaliyet gösteren Facebook Jobs, ülkemizde “” adıyla kullanıma sunuldu. İş Fırsatları sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.





İş arayan kullanıcılar, “Keşfet” bölümünün altında yer alan “İş Fırsatları” sayfasından iş ilanlarını görüntüleyebiliyor. Kulannıcınınilgi alanı ile uyumlu sayfaların iş ilanları, haber kaynağında da gösteriliyor. İş ilanlarını şehir ve sektöre göre filtrelemek mümkün.

LinkedIn ve Kariyer.net gibi platformlara rakip olacak platformu kullanmak ücretsiz. Herhangi bir Facebook sayfası, iş ilanı yayınlayabiliyor. İş ilanına çalışma saati, iş türü, gerekli kriterler gibi bilgiler eklenebiliyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular da ekleyebilmek mümkün.

Facebook, geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı bültende Facebook Jobs özelliğinin aktif olduğu ülkelerde yerel işletmelere yapılan başvuruların yüzde 60’ının kendisi üzerinden yapıldığını ve her dört kişiden birinin iş aramak veya iş yayınlamak için Facebook Jobs özelliğini kullandığını ifade etti.