Facebook, Kuzey Carolina'daki veri merkezini devreye soktu

Kullanıcı sayısı bir milyara doğru yol alırken, milyarlarca fotoğraf, video gibi içeriklere ev sahipliği yapan Facebook sunucularının yetersiz kalmaya başlaması kaçınılmaz bir durum. Bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Facebook, Kasım 2010 tarihinde Kuzey Carolina'da yeni veri merkezinin inşaatına başlamıştı.





450 milyon dolar yatırım yapılan merkez, 16 aylık bir inşaatın ardından bu hafta devreye alındı. Merkez devamlı çevrimiçi olacak ve canlı veri trafiğini yönlendirecek. Merkez, firmanın kendisine ait ikinci tesisi olacak.





Merkezin yapımında 2000 kişi 1.2 milyon saat görev aldı ve iki ay daha erken devreye alındı. Google ve Amazon'un aksine Facebook tamamen enerji tasarrufunu temel alan merkezin tasarımını Open Compute Project kapsamında diğer firmalarla paylaşacak. Firma kendi donanım yapısını rekabet unsuru olarak kullanmak istemiyor.





En verimli enerji transferinin 1 birim olarak ifade edildiği Güç Kullanım Etkinliği - PUE miktarı bu tesiste 1.06-1.08 arasında değişiyor. Tesis hem kışın hem de yazın bölgede esen rüzgarlar vasıtasıyla cihazların soğutma işlemi yapılıyor. Yüksek nem oranına rağmen tesisler bundan etkilenmiyor. Böylece enerji tasarrufu yapılırken, maliyetler de düşürülüyor.