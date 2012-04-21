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Facebook, Kuzey Carolina'daki veri merkezini devreye soktu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı bir milyara doğru yol alırken, milyarlarca fotoğraf, video gibi içeriklere ev sahipliği yapan Facebook sunucularının yetersiz kalmaya başlaması kaçınılmaz bir durum. Bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Facebook, Kasım 2010 tarihinde Kuzey Carolina'da yeni veri merkezinin inşaatına başlamıştı.

450 milyon dolar yatırım yapılan merkez, 16 aylık bir inşaatın ardından bu hafta devreye alındı. Merkez devamlı çevrimiçi olacak ve canlı veri trafiğini yönlendirecek. Merkez, firmanın kendisine ait ikinci tesisi olacak.

Merkezin yapımında 2000 kişi 1.2 milyon saat görev aldı ve iki ay daha erken devreye alındı. Google ve Amazon'un aksine Facebook tamamen enerji tasarrufunu temel alan merkezin tasarımını Open Compute Project kapsamında diğer firmalarla paylaşacak. Firma kendi donanım yapısını rekabet unsuru olarak kullanmak istemiyor.

En verimli enerji transferinin 1 birim olarak ifade edildiği Güç Kullanım Etkinliği - PUE miktarı bu tesiste 1.06-1.08 arasında değişiyor. Tesis hem kışın hem de yazın bölgede esen rüzgarlar vasıtasıyla cihazların soğutma işlemi yapılıyor. Yüksek nem oranına rağmen tesisler bundan etkilenmiyor. Böylece enerji tasarrufu yapılırken, maliyetler de düşürülüyor.

http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/04/facebook-data-center-2/ Yorum Yaz
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berkkarabacak 7 yıl en beğenilen
resimdeki o binaysa,O binanın tepesini güneş panelleriyle doldurulamaz mıydı?
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chilalilin 7 yıl
aslında çok basit bir işlem olması gereken; bir e-mail gizleme yada kaldırma bile yapılamadığı için; e-mail adresim kabak gibi meydanda yazılı durduğundan;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Güneş panelleri hemen sizin aklına bile geldiyse onların aklına çoktan gelmiştir tabiki. Ama güneş gelme açısından verimli değil demek ki.
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Menow 7 yıl
Facebook'un arkasına devleti çoktandır aldığını biliyoruz. Facebook artık kurucusunun elinde değil...
Bu tür büyümeleri en çok devlet desteklemektedir...
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iztuzu 7 yıl
orada çalışmak isterdim
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deadric 7 yıl
Koskocaman bir ram e benziyor.
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söylediklerisallanmayan 7 yıl
yeter artık baydı bu facebook reklamları
bu arada sinema filmleri, tv dizileri, teknoloji siteleri ve basında yaptırdıkları reklam bombardımanları ile yeri göğü inlettikleri çok değerli internet sitelerinde, aslında çok basit bir işlem olması gereken; bir e-mail gizleme yada kaldırma bile yapılamadığı için; e-mail adresim kabak gibi meydanda yazılı durduğundan; herifin biri e-mail adresimi hacklemiş
hotmail önlem alıp sistemi kitlemiş ancak adam dosyaları silecek fırsatı bulmuş ve bir yerlere veya birilerine benim adıma e-mailler gönderip durmuş (hotmail burada devreye girmiş)
hotmail`in güvenlik sistemi olmasa facebook sitesinin işgüzarlığından başımız belaya girecekmiş haberimiz yok (kimbilir benim e-mail adresimden kimlere hakaret e-mailleri gönderiyordu)
10.000 tl para verip avukat tutma imkanım olsa facebook`a dava açardım
bir dost tavsiyesi olarak; kesinlikle facebook kullanmayın kullandırtmayın derim
bir halt zannedilsin diye sosyal medya tanımı ile makyajlanan chat sitesi kullanmak istiyorsanız illa; google+ filan kullanın derim (yada myspace)
eğer hayatımızda olan en saçma şeyler listesi yapılsa
facebook ve twitter ilk 5`e girerdi!
1 Yanıt Yanıtla
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-w K- 7 yıl söylediklerisallanmayan
intel1111

yeter artık baydı bu facebook reklamları



bu arada sinema filmleri, tv dizileri, teknoloji siteleri ve basında yaptırdıkları reklam bombardımanları ile yeri göğü inlettikleri çok değerli internet sitelerinde, aslında çok basit bir işlem olması gereken; bir e-mail gizleme yada kaldırma bile yapılamadığı için; e-mail adresim kabak gibi meydanda yazılı durduğundan; herifin biri e-mail adresimi hacklemiş



hotmail önlem alıp sistemi kitlemiş ancak adam dosyaları silecek fırsatı bulmuş ve bir yerlere veya birilerine benim adıma e-mailler gönderip durmuş (hotmail burada devreye girmiş)



hotmail`in güvenlik sistemi olmasa facebook sitesinin işgüzarlığından başımız belaya girecekmiş haberimiz yok (kimbilir benim e-mail adresimden kimlere hakaret e-mailleri gönderiyordu)



10.000 tl para verip avukat tutma imkanım olsa facebook`a dava açardım



bir dost tavsiyesi olarak; kesinlikle facebook kullanmayın kullandırtmayın derim



bir halt zannedilsin diye sosyal medya tanımı ile makyajlanan chat sitesi kullanmak istiyorsanız illa; google+ filan kullanın derim (yada myspace)



eğer hayatımızda olan en saçma şeyler listesi yapılsa



facebook ve twitter ilk 5`e girerdi!

Katilmamak elde degil. Bir ara girdigimde netlogdaki gibi kiz dusurmeye calisan tipler vardi. Sosyal medya adi altinda kiz tavlama cabalari.
Gencler birbirlerinin yuzune soylemediklerini facebooktan soyluyor. Yuzune baksan iki cumle kuramaz kursa da biseye benzemez, ama masallah hepsi guzel sozler sayfalarina uye.
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aziz77 7 yıl
hayatımız sanal oldu iyimi,kolu komşuya gitmeyi unuttuk,doğumu ölümü facebooktan duyuyoruz.
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El Presidente 7 yıl
1 milyarın yarısı fake
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Nikon B. 7 yıl aziz77
aziz77

hayatımız sanal oldu iyimi,kolu komşuya gitmeyi unuttuk,doğumu ölümü facebooktan duyuyoruz.

kesinlikle haklısın facebook milletin bir hayat parçası olmuş.
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alpa07 7 yıl
Adamlar bu kadar parayı reklamdan mı kazanıyor yani
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yu8suf 7 yıl
O serverları görebilsem oy :)
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E_Aydin35 7 yıl
Oluyor,ediyor,verimlilik yükseliyor, maliyetler düşüyor= Facebook kazanıyor, bükemediğin bileği öpüceksin bu sattden sonra hiç bir sosyal ağ geçemez Facebook ne yazııki :( Ancak kendi çapında..
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Recharged 7 yıl
Bunların artacağı kesin ileri ki zamanlarda. Kısa sürede belki kendilerinin bile beklemediği kadar kullanıcı oldu.
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