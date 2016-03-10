Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Facebook, gelişmekte olan ülkeleri internete bağlama arayışında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada mobil veri kullanımını en aza indirmek için tasarlanmış Android'e özel Facebook Lite uygulamasının artık 100 milyon kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. Türkiye'nin de dahil olduğu 150 ülkede kullanılabilen uygulama en çok Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya ve Filipinler'de rağbet görüyor.

Uygulama, eski ve ucuz akıllı telefonların kullanıldığı, gelişmekte olan ülkelere yönelik tasarlanmış durumda. Sosyal medya devinin 42MB boyutundaki orjinal uygulamasıyla karşılaştırıldığında sadece 1MB boyuta sahip olduğu görülen Facebook Lite, veri tasarufuna yönelik özelliklere sahip. Böylece 2G ağlar ve yavaş ya da kararsız bağlantılarda iyi sonuç verebiliyor.

Free Basics" projesini yürütüyor. Internet.org olarak başlayan hizmet, ağ tarafsızlığı ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Hindistan'da yasaklanmıştı. Facebook Lite, bir yıldan az bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşarak şirketin bu yöndeki hamlelerinde büyük bir başarı sağladığını göstermiş oldu. Uygulamayı Google Play Store Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, gelişmekte olan ülkelerinin internete bağlanmasının önemine sıklıkla değiniyor. Bunu sağlamak için temel yöntem olarak da belirli internet siteleri ve uygulamalara ücretsiz erişim sağlayan "" projesini yürütüyor. Internet.org olarak başlayan hizmet, ağ tarafsızlığı ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Hindistan'da yasaklanmıştı. Facebook Lite,bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşarak şirketin bu yöndeki hamlelerinde büyük bir başarı sağladığını göstermiş oldu. Uygulamayı Google Play Store üzerinden Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

https://code.facebook.com/posts/1365439333482197/how-we-built-facebook-lite-for-every-android-phone-and-network/