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Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Facebook'un gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak sunduğu sosyal medya uygulaması Facebook Lite, 100 milyon kullanıcı sayısını aştı. Veri tasarruflu Facebook uygulaması 150 ülkede kullanılabiliyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook, gelişmekte olan ülkeleri internete bağlama arayışında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada mobil veri kullanımını en aza indirmek için tasarlanmış Android'e özel Facebook Lite uygulamasının artık 100 milyon kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. Türkiye'nin de dahil olduğu 150 ülkede kullanılabilen uygulama en çok Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya ve Filipinler'de rağbet görüyor.
Uygulama, eski ve ucuz akıllı telefonların kullanıldığı, gelişmekte olan ülkelere yönelik tasarlanmış durumda. Sosyal medya devinin 42MB boyutundaki orjinal uygulamasıyla karşılaştırıldığında sadece 1MB boyuta sahip olduğu görülen Facebook Lite, veri tasarufuna yönelik özelliklere sahip. Böylece 2G ağlar ve yavaş ya da kararsız bağlantılarda iyi sonuç verebiliyor.
Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, gelişmekte olan ülkelerinin internete bağlanmasının önemine sıklıkla değiniyor. Bunu sağlamak için temel yöntem olarak da belirli internet siteleri ve uygulamalara ücretsiz erişim sağlayan "Free Basics" projesini yürütüyor. Internet.org olarak başlayan hizmet, ağ tarafsızlığı ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Hindistan'da yasaklanmıştı. Facebook Lite, bir yıldan az bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşarak şirketin bu yöndeki hamlelerinde büyük bir başarı sağladığını göstermiş oldu. Uygulamayı Google Play Store üzerinden Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

https://code.facebook.com/posts/1365439333482197/how-we-built-facebook-lite-for-every-android-phone-and-network/ Yorum Yaz
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AytacFx 3 yıl en beğenilen
Webden girmeye alistim, uygulamayi kullanmiyorum. Chrome ve m.facebook.com gayet basarili :)
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occaut 2 yıl
puffin for facebook oneririm. artik ne orjinal uygulamayi ne de lite i kullanmayacaksiniz emin olun
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Technotronic 2 yıl
Eskisi gibi popüler değil, yaşlılar daha çok kullanıyor
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LVNDSCAPE 2 yıl Technotronic
Yanlışın var hocam.Facebook eski facebook değil çok güzel içerikler var artık.Kanayan gül sayfalarını beğenmedikten sonra sıkıntı yok :)
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DeltaTX 2 yıl
Bakalım Facebook'un yerine geçecek mi.
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XibalbaTM 2 yıl
sırf asıl uygulaması saçma sapan kasmalar oldugu için lite kullanıyorum hos facebook kullandıgımda pek söylenemez ya sadece hesap var
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Tekara 3 yıl
Bu litede adam olmayacak gibi, o kadar güncelleme almasına rağmen aynı sorunlar devam edebiliyor. Bencede en iyisi tarayıcıdan girmek artık tarayıcılar bile facebook bildirim uyumlu hale gelmiş, facebook uygulamasının önemli bir atısı kalmadı.
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mcrew 3 yıl
Türkiye'de pek kullanılcağını sanmıyorum

millet donunu değiştirmez ama her sene 2bin küsür lira ya telefon değiştirir.
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Erreguay 3 yıl
40 mb lik normal uygulama bile f messenger zorunlu kılıyoken browser dan kullanıyorum messenger a da gerek kalmıyo
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asabi 3 yıl
Tarayıcıdan mbasic.facebook.com/... sitesini kullanıyorum memnununum.
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kadirirdem 3 yıl
görünüm olarak çok basit biraz daha iyi olsa bende kullanacağım....
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Grkwnxs 3 yıl
Nexus 7 de normal facebook bundan daha akıcı çalışıyor ilginç bir optimizasyon sorunu var
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Elefue 3 yıl
Bu bende normal uygulamasından daha ağır çalışıyor.
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AytacFx 3 yıl en beğenilen
Webden girmeye alistim, uygulamayi kullanmiyorum. Chrome ve m.facebook.com gayet basarili :)
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