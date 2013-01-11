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Facebook, Mark Zuckerberg'e mesaj göndermenin bedelini 100$ olarak belirledi

6 yıl
603
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17
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Üye sayısı bir milyarı geçen yüz milyonlarca aylık aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, bununla birlikte elindeki potansiyelden yeteri kadar gelir elde edemiyor. Bugüne kadar farklı reklam çözümleri deneyen firma, son dönemlerde ilginç fikirler üretmeye başladı.

Bunlardan bir tanesi arkadaşınız olsun veya olmasın bir Facebook kullancısının doğrudan gelen kutusuna mesaj gönderebilmeniz. Facebook acil olmadığını düşündüğü veya listenizde olmayan kişilerden gelen mesajları Diğer adlı kutuya gönderiyor ve kullanıcı genelde bu kutunun pek farkında olmuyor. Facebook bu ayrıcalık için mesaj başına 1$ ücret talep ediyor. Konu spam mesajların artacağı eleştirilerine yol açsa da Facebook şimdilik test aşamasında olduğunu belirtmekle yetiniyor.

Diğer bir yöntem ise bazı kullanıcıların gönderdiği görsellere bakılarak ortaya çıkarıldı. Sistem Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in gelen kutusuna doğrudan mesaj göndermek karşılığında 100$ ücret talep ediyor. Bu ücret Zuckerberg'in 16 milyon takipçisinden biri değilseniz talep ediliyor. 

Facebook'un konuya ilişkin açıklaması ise üç noktalarda ücretleri test ederek, neyin spam postaları filtreleyebileceğini görmek. Ancak özellik her kullanıcıda ortaya çıkmıyor.

Açıklama çok aydınlatıcı olmasa da Facebook'un artık kullanıcılar tarafından sık kullanılan bazı özellikleri reklam konusu yapmak istediği sık sık dile getiriliyor. İlerleyen dönemlerde daha farklı reklam çeşitleriyle karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır. 

http://mashable.com/2013/01/11/facebook-message-mark-zuckerberg/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bi dolu saçmalık
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caglar_berke 6 yıl
DH Misafiri
Mark Facebook hesabını dondurmuş :)

:)
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DH Misafiri 6 yıl
Mark Facebook hesabını dondurmuş :)
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Açmayındedeler 6 yıl
ilginç
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Nemésis 6 yıl
Facebook kendi kuyusunu kazıyor başka bir şey değil.
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ssbrc 6 yıl
kim verir 100$ ya
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Açmayındedeler 6 yıl Nemésis
Nemésis

Facebook kendi kuyusunu kazıyor başka bir şey değil.

katılıyorum hocam
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Public_Enemy 6 yıl
yeteri kadar gelir derken ne kastediliyor acaba? ne kadar kar edince bu aç gözlülere yetecek ? o rakama ulaşınca bu kadar yeter mi diyecekler ?
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JuelzII 6 yıl
Sanki cevap verecek
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playmaker10 6 yıl
Deli gibi her taraftan reklam çıkıyor, yine de "potansiyelden yeteri kadar gelir elde edilemiyor"muş. İlginç.
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ayhan_eee 6 yıl
100 dolar verince kesin cevap atıcak mı?


Ücretleri neye göre belirliyor.Mesela buna atmak 100$ ise Lima kaç para
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl
"Bunlardan bir tanesi arkadaşınız olsun veya olmasın..." ifadesi yanlis olmus. Arkadas listende olmayinca ucret istiyor diye biliyorum, direkt inbox'a gitmesi icin. Gerci bende henuz o ozellik de aktiflesmedi.
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