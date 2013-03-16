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Facebook MessageMe uygulamasının ağında arkadaş arama erişimini engelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook MessageMe uygulamasının ağında arkadaş arama erişimini engelledi

 Kısa sürede popüler olan yeni nesil mesajlaşma yazılımı MessageMe, bilindiği gibi Facebook hesabıyla giriş yapmaya izin verirken, ağdaki medya içeriklerini de mesaj olarak göndermenize imkan tanıyor. 

Ancak Messenger uygulaması ile bu kategoride faal olan Facebook, MessageMe ile ilgili önemli bir fonksiyona yasaklama getirdi.

Facebook, MesaageMe'nin ağ üzerinde arkadaş arama özelliğine erişimi yasakladı. Kullanıcılar Facebook üzerinde arkadaş bulmaya çalıştıklarında hata mesajı ile karşılaşıyorlar. Facebook kısa süre önce Vine kullanıcılarını da arkadaş arama erişiminden mahrum etmişti. 

Firma kendi fonksiyonlarını taklit ederek uygulamalarını tanıtmanın veya verileri aktarmaya çalışmanın izin almadan yapılamayacağını kullanım sözleşmelerinde ifade ediyor ve kesinlikle taviz vermiyor.

http://www.theverge.com/2013/3/16/4111296/facebook-reportedly-kills-friend-finding-for-group-messaging-competitor-messageme Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TürkDeveloper 6 yıl
Sözleşmede olan bir şey kullanıcılar için kötü ama yapılması gereken hareket.
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